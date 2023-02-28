Парковки в Перми. Фото: Павел Шатров

В 2023 году могут появиться новые зоны платных парковок на автомобильных дорогах и плоскостных парковок в Перми. Кроме того, рассматривается вопрос о возможном росте тарифа на оплату парковочного места. Эти вопросы представители городской администрации обсудили в ходе состоявшегося 28 февраля «Часа депутата» в Пермской гордуме.

НОВЫЕ ЗОНЫ ПЛАТНЫХ ПАРКОВОК ПЕРМИ 2023

В 2023 году новые зоны платных парковок на автомобильных дорогах Перми могут появиться от Комсомольской площади в сторону ул. Чкалова. Кроме того, платные зоны парковок планируется ввести на ул. Куйбышева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Платная парковка в Перми 2022: границы и паркоматы, способы оплаты

Рассказываем подробно о границах и способах оплаты платной парковки в Перми, где найти паркомат, куда жаловаться и решать проблемы (Подробнее…)

НОВЫЕ ПЛОСКОСТНЫЕ ПАРКОВКИ ПЕРМИ 2023

В 2023 году новые плоскостные парковки могут появиться на трех участках Перми:

- в районе домов №21 и №23 на ул. Попова;

- в районе дома №1 на ул. Пушкина;

- в районе остановочного пункта «Разгуляй» по направлению в сторону Цирка.

Ранее в Перми с 1 ноября 2022 года начали работать первые плоскостные парковки. Целью их создания стало снижение спроса на парковки, расположенные вдоль проезжей части, со стороны водителей, оставляющих свои транспортные средства на продолжительное время в течение рабочего дня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Перми появятся первые платные плоскостные парковки и новая тарифная зона

Рассказываем подробно, о новой тарифной зоне, что такое плоскостные парковки и где их разместят в Перми (Подробнее…)

РОСТ ТАРИФА НА ОПЛАТУ ПАРКОВОЧНОГО МЕСТА В ПЕРМИ 2023

В администрации Перми поясняют, рост тарифа на оплату парковочного места в 2023 году будет возможен после мониторинга ситуации на дорогах города, а также исходя из загруженности имеющихся мест для стоянки автомобилей.

Ранее в Перми с 28 ноября 2022 года по результатам проведения очередного мониторинга уровня максимальной занятости парковочных мест на платных парковках внутри действующей тарифной зоны №101 с размером платы 20 рублей в час была выделена дополнительная тарифная зона №102 с размером платы 30 рублей в час. Это позволило обеспечить снижение уровня максимальной занятости парковочных мест в центральной части зоны платных парковок.

В настоящее время наблюдается равномерное распределение уровня занятости парковочных мест на автомобильных дорогах Перми, который составляет около 80-90%.

В 2022 году, по сравнению с 2021 годом, в Перми собираемость платы за парковки выросла на 25 млн рублей, по сравнению с 2020 годом – около 59 млн рублей. В свою очередь, расходы на содержание платных парковок стали уменьшаться: в 2020 году они составили 69,8 млн рублей, в 2021 году - 54,2 млн рублей.

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru