На улице Революции появится самая крупная плоскостная парковка в Перми. Фото: Павел Шатров

В Перми продолжают совершенствовать дорожную инфраструктуру, которая сможет обеспечить дополнительными парковочными местами в различных частях города.

На протяжении 2022 года в Перми состоялось несколько круглых столов с участием администрации города, депутатского корпуса и представителей общественности, где обсуждались способы разгрузки улично-дорожной сети, а также проблема «дефицита» парковочных мест в центрально-планировочном районе.

В рамках развития парковочного пространства Перми было принято решение о создании использовании на платной основе плоскостных муниципальных парковок – внутризональных и перехватывающих.

Плоскостная парковка. Фото: gorparking.ru

ВНУТРИЗОНАЛЬНЫЕ ПЛОСКОСТНЫЕ ПАРКОВКИ

Плоскостная парковка представляет собой одноуровневую площадку с нанесенной разметкой для временного размещения автотранспорта. Она полностью автономна, оснащается отдельными въездом и выездом, оборудованными автоматическими шлагбаумами, и имеет автоматическую систему учета транспортных средств.

Предполагается, что въезд и выезд каждой плоскостной парковки оборудуют индукционными петлями, позволяющими учитывать количество автомобилей на парковке.

Информация о количестве свободных мест в оперативном режиме может выводиться на электронное табло.

Они могут размещаться внутри существующих зон платной парковки, как в полосе отвода автомобильной дороги, так и за ее пределами.

НАЧАЛО РАБОТЫ ВНУТРИЗОНАЛЬНЫХ ПЛОСКОСТНЫХ ПАРКОВОК

Первые четыре внутризональные плоскостные парковки в Перми должны начать работу с 1 ноября 2022 года.

Плоскостная парковка на ул. Ленина / ул. Попова.

МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ ВНУТРИЗОНАЛЬНЫХ ПЛОСКОСТНЫХ ПАРКОВОК

Первые внутризональные плоскостные парковки в Перми разместят в Ленинском и Свердловском районах города:

- ул. Ленина / ул. Попова в районе дома на ул. Попова, 19 – 51 парковочное место, включая 5 бесплатных для льготных категорий граждан;

- в районе здания на ул. Пермской, 7 (внутри трамвайного кольца «Разгуляй») - 44 парковочных места, включая 2 бесплатных для льготных категорий граждан;

- вдоль дома на ул. Революции, 22 - 102 парковочных места, включая 10 бесплатных для льготных категорий граждан;

- вдоль дома на ул. Революции, 24 - 76 парковочных мест, включая 2 бесплатных для льготных категорий граждан.

Плоскостная парковка в Разгуляе.

РЕЖИМ РАБОТЫ ВНУТРИЗОНАЛЬНЫХ ПЛОСКОСТНЫХ ПАРКОВОК

Режим работы внутризональных плоскостных муниципальных парковок будет установлен с 09:00 до 19:00 ежедневно, за исключением выходных (суббота и воскресенье) и нерабочих праздничных дней.

ТАРИФНАЯ ЗОНА «201» ВНУТРИЗОНАЛЬНЫХ ПЛОСКОСТНЫХ ПАРКОВОК

Появление плоскостной парковки создаст условия для размещения транспорта на продолжительное время. На них будет действовать новая тарифная зона «201». В настоящее время в Перми существует одна тарифная зона «101».

Оплата за пользование внутризональной плоскостной парковкой будет производиться за каждый полный час, но не более стоимости шести часов в дневное время. В результате оставить автомобиль на весь рабочий день будет дешевле, чем на парковке вдоль проезжей части.

Размер платы за пользование парковочными местами на плоскостных муниципальных парковках будет составлять 20 рублей в час.

Оплата размещения транспортного средства на каждой платной плоскостной муниципальной парковке должна будет производиться в течение 20 минут с момента въезда на парковку (при размещении транспортного средства многодетной семьи - в течение 120 минут с момента въезда на парковку) за каждый полный час использования парковки или неполный час использования парковки в размере, соответствующем стоимости полного часа использования парковки, но не более стоимости шести часов в случае непрерывного размещения транспортного средства на платной плоскостной муниципальной парковке.

Плату за пользование парковочными местами на каждой платной плоскостной муниципальной парковке необходимо будет производить с использованием одного из способов оплаты:

- сайта (http://permparking.ru);

- SMS-сообщения;

- паркомата (банковской картой);

- абонемента.

Плоскостная парковка на ул. Революции.

АБОНЕМЕНТЫ НА ПЛАТНУЮ ПАРКОВКУ

В Перми разработаны новые виды абонементов на платную парковку:

- на 20 рабочих дней со скидкой 20%;

- на 21-40 рабочих дней со скидкой 25%;

- более 40 дней со скидкой 30%.

В настоящее время в Перми действует два вида абонементов:

– на 10 рабочих дней стоимостью 1600 рублей;

- на 20 рабочих дней стоимостью 3200 рублей.

С принятием новой методики оплаты платной парковки в Перми могут появиться абонементы на два и три месяца.

ПЕРЕХВАТЫВАЮЩИЕ ПЛОСКОСТНЫЕ ПАРКОВКИ

Основное отличие внутризональных и перехватывающих плоскостных парковок состоит в том, что внутризональные находятся внутри зоны платной парковки, а перехватывающие - за ее пределами.

Перехватывающие парковки обычно размещаются вблизи автотранспортных путей следования населения из места проживания в удаленных жилых зонах в места осуществления трудовой деятельности, находящихся в центре городского пространства. Перехватывающие парковки позволяют уменьшить загруженность автотранспортной системы города, освободив ее от части личного автотранспорта. Обязательным условием является наличие вблизи них остановок общественного транспорта.

Оплата за пользование перехватывающей парковкой предлагается сделать дешевле внутризональной. Максимальная плата за парковку днем может быть ограничена стоимостью четырех часов.

По информации Пермской дирекции дорожного движения, до конца 2024 года в Перми планируется обустроить 13 перехватывающих парковок общей вместимостью более 700 машиномест.

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