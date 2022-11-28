Тарифная зона 102 в Перми на ул. Осинской. Фото: Павел Шатров

В Перми с 28 ноября 2022 года в Перми появилась новая тарифная зона 102 платной парковки. Тарифная зона 102 располагается внутри действующей тарифной зоны 101 платных парковок.

Размер платы за один час тарифной зоны 102 платной парковки в Перми

Размер платы за один час тарифной зоны 102 платной парковки в Перми составляет 30 рублей.

Для оплаты в тарифной зоне 102 платной парковки в Перми на длительные сроки (10, 20, 40, 60 и 120 рабочих дней) есть возможность использовать абонементы.

Границы тарифной зоны 102. Фото: Администрация Перми.

Границы улиц тарифной зоны 102 платной парковки в Перми

В тарифную зону 102 платной парковки входят границы улиц Перми:

- ул. Попова от ул. Монастырской до площади ЦКР

- ул. Пушкина от ул. Попова до ул. Краснова

- ул. Краснова от ул. Пушкина до ул. Сибирской

- ул. Сибирская от ул. Краснова до ул. Революции

- ул. Революции от ул. Сибирской до ул. Максима Горького

- ул. Максима Горького от ул. Революции до ул. Монастырской

- ул. Монастырская от ул. Максима Горького до ул. Попова

Участки улиц тарифной зоны 102 платной парковки в Перми

В границы тарифной зоны 102 платной парковки входят участки улиц Перми:

- ул. Попова от ул. Монастырской до ул. Пушкина

- ул. Осинская от ул. Монастырской до ул. Петропавловской

- ул. Куйбышева от ул. Монастырской до ул. Пушкина

- Тополевый пер. от ул. Советской до ул. Петропавловской

- Комсомольский пр. от ул. Монастырской до ул. Пушкина

- ул. Газеты «Звезда» от ул. Монастырской до ул. Пушкина

- ул. Сибирская от ул. Монастырской до ул. Пушкина

- ул. 25-го Октября от ул. Монастырской до ул. Пушкина

- ул. Максима Горького от ул. Монастырской до ул. Пушкина

- ул. Монастырская от пл. Пермь I до ул. Попова

- ул. Советская от ул. Максима Горького до ул. Попова

ул. Петропавловская от ул. Максима Горького до ул. 25-го Октября

ул. Петропавловская от ул. Сибирской до ул. Попова

- ул. Ленина от ул. Максима Горького до ул. Попова

- ул. Пермская от ул. Максима Горького до дома № 27 на Комсомольском пр.

- ул. Пермская от ул. Куйбышева до ул. Попова;

- ул. Екатерининская от ул. Максима Горького до ул. Попова

- ул. Луначарского от ул. Максима Горького до ул. Попова

- ул. Пушкина от ул. Максима Горького до ЦКР

- Комсомольский пр. от ул. Пушкина до ул. Краснова

- ул. Газеты «Звезда» от ул. Пушкина до ул. Краснова

- ул. Сибирская от ул. Пушкина до ул. Революции

- ул. 25-го Октября от ул. Пушкина до ул. Революции

- ул. Максима Горького от ул. Пушкина до ул. Революции

- ул. Пушкина от ул. Максима Горького до Комсомольского пр.

- ул. Краснова от Комсомольского пр. до ул. Сибирской

- ул. Малая Ямская от ул. 25-го Октября до ул. Максима Горького

- ул. Малышева от ул. 25-го Октября до ул. Максима Горького

- ул. Революции от Сибирской до ул. Максима Горького

Тарифная зона 201 платной плоскостной парковки в Перми

С 1 ноября 2022 года в Перми начала работу тарифная зона 201 платной плоскостной автомобильной парковки.

Изменение границ тарифной зоны 101 платной парковки в Перми

С 1 июля 2022 года в тарифную зону 101 платной парковки в Перми вошли еще несколько участков улиц.

Если есть вопросы

Всю необходимую информацию можно найти на сайте «Парковочное пространство Перми»

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