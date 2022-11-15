«До последнего не говорил, что под сердцем у него граната». Сестра прооперированного военнослужащего рассказала о своем брате

Николай Пасенко с сестрой и мамой. Фото предоставлено родственниками солдата

- Я третий и самый младший ребенок в семье, - рассказывает 33-летняя Светлана Пасенко. – Коля самый старший, ему 41 год, еще у нас был брат Женя, но, к несчастью, два года назад он трагически погиб.

Прошел Чечню

Как рассказывает Светлана, все свое детство Николай проводил на спортплощадке, он рос физически сильным мальчишкой и пользовался авторитетом среди сверстников.

Фото из детства: Николай, Светлана и Евгений. Фото предоставлено родственниками солдата

В подростковом возрасте Коля начал увлекаться техникой. Купил себе мотоцикл «Планета», перекрасил в ярко-оранжевый цвет и гонял с друзьями по селу. Окончив 11 классов, Николай поступил учиться на автомеханика в местный колледж, но вскоре бросил учебу и ушел в армию. Как раз шла вторая Чеченская война, и 7 месяцев младший сержант ВДВ Пасенко нес службу в горячей точке.

Николай принимает присягу. Фото предоставлено родственниками солдата

- Про службу мы с ним особо не говорили, но он однажды он рассказал историю, которая приключилась с ним и его боевым товарищем в горах, - рассказывает Светлана. - Коля вместе с сослуживцем пошли набрать воды к реке и встретили там группу боевиков – завязалась перестрелка. Силы были неравны – семеро против двоих. Но брату и его товарищу чудом удалось уничтожить всех врагов. После этой истории я стала считать его настоящим героем.

Рвался в зону СВО

Отслужив срочную службу, Николай вернулся в родное село, женился и у него родился сын Александр. Потом он подписал контракт, и около шести лет прослужил пограничником в соседнем селе Бабровка. А после окончания контракта устроился в родное село егерем, у него родился второй ребенок – девочка Влада.

Свадьба Николая. Фото предоставлено родственниками солдата

- Коля очень любит природу и охоту, - продолжает Светлана. – Он сам собрал снегоход и ездил на нем по заснеженным лесам. Егерем он проработал, наверное, больше 10 лет, а потом началась специальная военная операция. Коля сразу стал туда рваться, несмотря на наши уговоры, даже звонил друзьям-спецназовцам, но его не взяли из-за возраста – на тот момент ему уже было 40 лет, а набирали до 40.

«Говорил, что у него пара царапин»

А потом началась мобилизация и Николай, не дождавшись повестки, пошел в военкомат и вскоре оказался в зоне СВО. О том, как младший сержант получил ранение и как из-под его сердца врачи-герои доставали неразорвавшийся снаряд, мы подробно писали в нашем материале.

Сестра провожает Николая на СВО. Фото предоставлено родственниками солдата

А вот о том, как о его ранении узнали родные и близкие, нам рассказала Светлана.

- Мне позвонила его супруга и сказала, что Коля в госпитале, - говорит Светлана. – Он толком ничего не объяснил, но говорил плохо и несвязно, попросил лишь не волноваться, сказав, что ничего серьезного не случилось. В этот же день, когда я зашла домой, увидела, что мама говорит с Колей по видеосвязи. Я взяла телефон – у Коли были перебинтованы живот и грудь – я спросила, что случилось, он ответил, что ничего страшного – пара царапин, просто осколками задело все тело. Я успокоилась, мы еще немного поговорили и попрощались.

«Супруга не может досмотреть видео с Колей!

А на следующий день видео, как из-под сердца Николая достают неразорвавшийся снаряд, облетело весь интернет и телевидение.

- Первым видео увидела мама и тут же мне позвонила, - рассказывает Светлана, - Конечно, плакала, переживала, но я ее успокоила, сказав, что сейчас все хорошо и он в безопасности. А когда сама посмотрела ролик, у меня сердце сжалось, первой мыслью было то, что ему помог сам Господь Бог, я до этого верила в Бога, а теперь верю в тысячу раз сильнее. А его супруга так до конца видео смотреть и не может, когда показывают момент с гранатой – тут же выключает.

Недавно Светлана перебралась из Перми в родной Челябинск и теперь они всей семьей ждут возвращение Николая домой.

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