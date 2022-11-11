Во время срочной службы Николай Понасенко участвовал во второй Чеченской войне

Видео с младшим сержантом 21-й мотострелковой бригады Николаем Пасенко, у которого из сердца достали неразорвавшийся снаряд, облетело весь интернет. Солдату повезло дважды. В первый раз, когда граната не разорвалась и не вызвала сильного внутреннего кровотечения, а во второй, что не сдетонировала во время операции. Николай уже идет на поправку и хоть сейчас готов вернуться на передовую. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде».

«Как кувалдой шарахнули»

Николай родом из небольшого села Песчаное Челябинской области. В 2000 году во время срочной службы участвовал во второй Чеченской войне. Потом шесть лет служил по контракту в пограничных войсках, а когда вернулся в родное село, работал там егерем.

- Когда началась мобилизация, я не стал ждать повестку, - рассказал «Комсомольской правде» Николай. – Сам поехал в военкомат и уже в начале октября оказался в зоне спецоперации.

При выполнении боевой задачи подразделение, в котором служил младший сержант, попало в засаду. Николай вел ответный огонь.

- На нас обрушился шквал огня, со всех сторон гудели украинские «машины», летали дроны, наступала пехота. Националисты пытались взять нас в кольцо. Я сидел в окопе: в бронежилете и каске – как положено, вдруг послышался сильный взрыв, а за ним - резкая боль под левым ребром, как будто мне туда кувалдой шарахнули. Я снял бронник и увидел кровь. Прилег, тут же подбежали ребята – перебинтовали и спросили, нужен ли мне укол промедола ( обезболивающее – Ред.). Пока я мог терпеть боль и попросил дать мне его просто в руку.

Сутки ходил с гранатой под сердцем

Товарищи Николая вернулись на боевые рубежи, а он остался в окопе. Вскоре раздался крик: «Колек, щас готовься, пацаны раненых повезут, щас мы тебя «закинем на броню», будете прорываться!»

- Спасибо командиру экипажа, который маневрировал между падающими снарядами и довез нас до госпиталя, - вспоминает Николай. – Там меня осмотрели, но ничего внутри не увидели. Почти сутки я проходил с гранатой внутри, пока меня не привезли в белгородский госпиталь, где более опытный врач сделал снимок и увидел гранату у сердца. Что я тогда почувствовал? Я почувствовал досаду. Добрался до больницы, выкарабкался, а тут снова могу умереть.

«Доктор, давайте я уйду подальше от всех»

Внутри Николая находилась граната из подствольного гранатомета ВОГ-17. Она несет в себе 36 граммов гексогена, который при в взрыве может нанести урон осколками в радиусе 7 метров.

- Риск детонации боеприпаса был крайне высок. Несмотря на это, военные врачи вместе с гражданскими коллегами надели средства броне защиты под медицинские халаты и приступили к сложнейшему вмешательству, - прокомментировал подполковник медицинской службы Центрального военного госпиталя им. П.В.Мандрыка Дмитрий Юрьевич Ким.

Через 40 минут Николай уже лежал на операционном столе.

- Я просил докторов: «Отпустите меня, давайте я куда-нибудь уйду, вдруг рванет, всех тут покалечу», - вспоминает раненый сержант, но они только улыбнулись. - Мне стало до слез приятно за то, что ради спасения моей жизни врачи готовы были рисковать. Когда мне вводили наркоз, я видел, как хирурги надевают бронежилеты и уснул.

Операция прошла успешно, и сейчас Николай постепенно выздоравливает. Врачи говорят, что в больнице он пробудет еще до конца ноября – середины декабря.

- Здесь очень хороший госпиталь, на ноги ставят быстро, а врачи в буквальном смысле не отходят от раненых солдат, - сказал журналистам «Комсомольской правды» Николай. – После лечения ненадолго вернусь домой к родным. Моя сестра из Перми все ждет не дождется, когда меня выпишут. А потом… Потом вернусь на передовую, у меня там друзья остались, я не могу их бросить.

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