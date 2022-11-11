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11 ноября 2022 11:05

«Скоро вернусь на передовую». Сержант, у которого из-под сердца достали гранату, идет на поправку

Российский солдат, у которого из-под сердца достали неразорвавшуюся боевую гранату, собирается вернуться на передовую
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
Во время срочной службы Николай Понасенко участвовал во второй Чеченской войне

Во время срочной службы Николай Понасенко участвовал во второй Чеченской войне

Видео с младшим сержантом 21-й мотострелковой бригады Николаем Пасенко, у которого из сердца достали неразорвавшийся снаряд, облетело весь интернет. Солдату повезло дважды. В первый раз, когда граната не разорвалась и не вызвала сильного внутреннего кровотечения, а во второй, что не сдетонировала во время операции. Николай уже идет на поправку и хоть сейчас готов вернуться на передовую. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде».

«Как кувалдой шарахнули»

Николай родом из небольшого села Песчаное Челябинской области. В 2000 году во время срочной службы участвовал во второй Чеченской войне. Потом шесть лет служил по контракту в пограничных войсках, а когда вернулся в родное село, работал там егерем.

- Когда началась мобилизация, я не стал ждать повестку, - рассказал «Комсомольской правде» Николай. – Сам поехал в военкомат и уже в начале октября оказался в зоне спецоперации.

При выполнении боевой задачи подразделение, в котором служил младший сержант, попало в засаду. Николай вел ответный огонь.

- На нас обрушился шквал огня, со всех сторон гудели украинские «машины», летали дроны, наступала пехота. Националисты пытались взять нас в кольцо. Я сидел в окопе: в бронежилете и каске – как положено, вдруг послышался сильный взрыв, а за ним - резкая боль под левым ребром, как будто мне туда кувалдой шарахнули. Я снял бронник и увидел кровь. Прилег, тут же подбежали ребята – перебинтовали и спросили, нужен ли мне укол промедола ( обезболивающее – Ред.). Пока я мог терпеть боль и попросил дать мне его просто в руку.

Сутки ходил с гранатой под сердцем

Товарищи Николая вернулись на боевые рубежи, а он остался в окопе. Вскоре раздался крик: «Колек, щас готовься, пацаны раненых повезут, щас мы тебя «закинем на броню», будете прорываться!»

- Спасибо командиру экипажа, который маневрировал между падающими снарядами и довез нас до госпиталя, - вспоминает Николай. – Там меня осмотрели, но ничего внутри не увидели. Почти сутки я проходил с гранатой внутри, пока меня не привезли в белгородский госпиталь, где более опытный врач сделал снимок и увидел гранату у сердца. Что я тогда почувствовал? Я почувствовал досаду. Добрался до больницы, выкарабкался, а тут снова могу умереть.

«Доктор, давайте я уйду подальше от всех»

Внутри Николая находилась граната из подствольного гранатомета ВОГ-17. Она несет в себе 36 граммов гексогена, который при в взрыве может нанести урон осколками в радиусе 7 метров.

- Риск детонации боеприпаса был крайне высок. Несмотря на это, военные врачи вместе с гражданскими коллегами надели средства броне защиты под медицинские халаты и приступили к сложнейшему вмешательству, - прокомментировал подполковник медицинской службы Центрального военного госпиталя им. П.В.Мандрыка Дмитрий Юрьевич Ким.

Через 40 минут Николай уже лежал на операционном столе.

- Я просил докторов: «Отпустите меня, давайте я куда-нибудь уйду, вдруг рванет, всех тут покалечу», - вспоминает раненый сержант, но они только улыбнулись. - Мне стало до слез приятно за то, что ради спасения моей жизни врачи готовы были рисковать. Когда мне вводили наркоз, я видел, как хирурги надевают бронежилеты и уснул.

Операция прошла успешно, и сейчас Николай постепенно выздоравливает. Врачи говорят, что в больнице он пробудет еще до конца ноября – середины декабря.

- Здесь очень хороший госпиталь, на ноги ставят быстро, а врачи в буквальном смысле не отходят от раненых солдат, - сказал журналистам «Комсомольской правды» Николай. – После лечения ненадолго вернусь домой к родным. Моя сестра из Перми все ждет не дождется, когда меня выпишут. А потом… Потом вернусь на передовую, у меня там друзья остались, я не могу их бросить.

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