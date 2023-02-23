«Хватает двойки и дрессирует динозавров». Как живет восьмилетний мальчик, которого родители назвали Люцифером

Люцифер на новогодней выставке. Фото из архива семьи

8 лет назад в обычной пермской семье Меньшиковых родился Люцифер. Над именем родители-сатанисты долго не думали: в ЗАГСЕ их пытались отговорить, но молодая пара жестко заявила, что называет сына в честь «символа свободы мысли, гордости и интеллекта». Эксперты предрекали мальчику неприятности в школе и детском саду, мама с папой только отмахивались. Через год у маленького Люцика родился братишка Вольдемар. А еще через полгода шокированные подбором имен старшие родственники тайком крестили мальчишек, чем вызвали ужасный гнев родителей, обещавших срочно «раскрестить» детей. Но потом решили, что выбор мальчики сделают сами, когда подрастут.

Люцифер и Вольдемар катаются на горке во дворе. Фото из архива семьи

Спустя 8 лет жизнь Меньшиковых значительно поменялась: во-первых, Наталья стала матерью-одиночкой. С мужем Константином они расходились и сходились, а потом он скончался от хронической болезни, лекарств от которой не принимал. Ее не узнать: похудела на 50 килограммов, носит мини-юбки, перестала красить волосы в кислотные цвета и нашла любовь. Новый избранник Данил - повар. Увлечение сатанизмом понимает, но не разделяет, кормит всю семью и ладит с мальчишками – мечта!

- Нас познакомила моя парикмахер. Показала фото парня с выбритым виском и я поняла – мой, - смеется наша собеседница.

Детей в шутку называет дьяволятами

Материальных проблем после смерти мужа Наталья не испытывает, она сама обеспечивает семью, гадая для клиентов и проводя магические обряды.

- Легкого труда не бывает. Сложность моего состоит в том, чтобы правильно планировать и распределять время. Иногда я опаздываю, но такого, чтобы я кого-то обманула или не ответила, не было ни разу. Честность - это мой язык общения с миром. Я не выехала на хайпе с именем Люцифера. Эзотерикой и магией я начала заниматься с 16 лет. Пять лет назад начала брать за это деньги. Раскручивалась безо всякой рекламы, - гордо рассказывает она.

Наталья овдовела в 2021 году. Фото из архива семьи

В последние годы состояние Меньшиковых заметно выросло. Наталья сделала в комнате мальчишек ремонт, купила одинаковые детские кроватки и рабочий стол для Люцика. Ему сейчас восемь, он второклассник, а младшему Воле - семь. Мать в шутку иногда называет их дьяволятами.

«Двойки тоже надо заслужить»

Сами мальчишки ничем не отличаются от ровесников: также как Кости или Никиты играют во дворе, сидят в телефонах, ходят в кино, наряжаются на новогодние представления.

Еще они любят собирать конструктор, создавать с помощью 3D-ручки объемные кресты или Эйфелеву башню, а над столом у Люцифера висит несколько грамот и дипломов.

- Грамоты сейчас, конечно, за каждый чих дают, - объясняет мама Люцифера. - Но парни у меня несколько лет увлекались футболом. Они ходили в спортивную школу и ездили на соревнования, но недавно у них поменялся тренер, и парни отказались ходить на футбол. Мы пока в поиске. Недавно сходили на брейк-данс, детям понравилось. Как пойдет новое увлечение, поживем - увидим.

Наталья, Вольдемар и бабушка. Фото из архива семьи

А вот со школьной учебой у Люцифера неважно, в первом классе учителя оценки обычно не ставят, зато во втором он уже успел набрать двоек за четверть.

- Я за это не переживаю, - отмахивается Наталья. - Никогда не стою над ним, когда он делает уроки. Этот момент я продумала еще во время беременности. Решила, что буду проверять факт наличия домашнего задания, а вот его качество пусть проверяет учитель. В учебе у меня такая политика: я считаю, что двойку тоже нужно заслужить.

Про себя Наталья говорит: росла, мол, вундеркиндом, родители поддерживали гонку за оценками, но в жизни это не помогло.

- Считаю, что нужно находиться на том уровне, на котором легко. Если с детства из себя выжимать максимум, потом всю жизнь придется рвать душу. К детям я отношусь точно так же, за двойки не ругаю. Ругаю только за лень, обман и бездействие, - рассказывает она о своей философии.

Люцифер с Дедом Морозом и Снегурочкой в школе. Фото из архива семьи

«Любят динозавров и морских свинок»

Еще Люцифер и Вольдемар Меньшиковы очень любят животных. Дома у них всегда живут то крысы, то кошки. А недавно парни упросили маму купить им морских свинок. Еще одно их страстное увлечение - это доисторические динозавры.

Мальчишки хорошо ладят друг с другом, хотя, как и в любой семье, где растут погодки, бывают визги, крики, отбирания. Бывает даже, что братья дерутся, но очень редко. Тем более Люцика учат нести ответственность за брата.

Комната мальчиков. Фото из архива семьи

- Соответствует ли характер Люцифера тому пафосному имени, которое вы дали ему при рождении? – спрашиваем у Натальи.

- Не было особых ожиданий, - отвечает мама Люцифера. - Родился тот, кто пришел, кто был нужен. Характер он перенял от меня и от мужа, магические задатки у него хорошие. Я просто смотрю, в какую сторону ему самому больше нравится развиваться. Что касается Вольдемара, то у него много лидерских качеств, и характером он ни в чем не уступает брату. Они очень разные, я обоих очень люблю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пара пермяков назвала сына… Люцифером

А сейчас домашние ласково именуют кроху Люциком (Подробнее...)

«Второго сына мы назовем в честь вампира, не Васей же назвать брата Люцифера»

Родители-сатанисты осенью ждут еще одного ребенка [фото, видео, аудио] (Подробнее...)

Родственники тайно окрестили пермских Люцифера и Вольдемара

Родители - сатанисты в шоке: они отреклись от бабушек-дедушек (Подробнее...)

«Джеймс Бонд, Мессия и Икея». Как живет пермский малыш, которого родители назвали Люцифером

Мама мальчика прокомментировала Закон, запрещающий давать детям экзотические имена (Подробнее...)

«Я прощаю тебя и люблю!» Отец пермского Люцифера умер от СПИДа

Его жена написала в соцсетях большой пост о том, как отправляла мужа лечиться (Подробнее...)