«Джеймс Бонд, Мессия и Икея». Как живет пермский малыш, которого родители назвали Люцифером

- Эх, значит, я не смогу назвать своего сына Чемодан, - шутит знакомая, у которой детей пока нет, но имя будущему сыну – в шутку, конечно - она уже придумала.

Но некоторые мамы и папы совсем не шутят, выбирая имя своим новорожденным детям. Бэтмэн, Эрос, Мессия, Забава, Люцифер, а еще многослойные экзотические сокращения - Лука-Счастье Саммерсет Оушен или БОЧ рВФ 260602. Словом, бурная родительская фантазия порой зашкаливает до маразматических отметок. И некоторым, кстати, удается протащить подобную ересь в свидетельства о рождения своих чад.

Чтобы бедные детки, став старше, не столкнулись с многочисленными насмешками, в 2017 году в России был принят Закон, запрещающий давать младенцам столь необычные имена.

Люцифер из Перми отметил свой первый юбилей

- К «Закону о запрете имен» мы относимся очень отрицательно и рады, что успели назвать своего сына Люцифером до вступления его в силу, - поделилась с «Комсомолкой» Наталья Меньшикова, сейчас ее старшему сынишке Люцику почти пять с половиной лет.

Это сейчас пермячка, назвавшая своего первенца Люцифером, не общается с журналистами, а пять лет назад семья пермских сатанистов в буквальном смысле устроила сенсацию российского масштаба.

- У меня есть маленький ручной Люцифер, завидуйте, - написала она на своей странице в соцсетях и опубликовала свидетельство о рождении, где черным по белому написано «Люцифер Константинович, родился 11 сентября 2014 года».

В ЗАГСе родителей отговаривали от столь смелого шага, но мама и папа были непреклонны.

Регистраторы в ЗАГСе пытались отговорить родителей от такого вызывающего имени, объясняя, что в школе Люцифера непременно задразнят, но родители были непреклонны.

- Назвать так сына предложил муж, и поначалу этот выбор мне казался слишком смелым, но я тяжело рожала Люцика, он родился задохнувшимся и сутки жил, подключенный к аппарату искусственного дыхания, - объясняла Наталья. - И я обратилась за помощью к Люциферу. И мальчик выжил. Тогда я решила, что назову сына в честь его покровителя.

Через год в семье появился второй сын.

- Ну, разве может быть у Люцифера братик Васечка? – раздавала интервью женщина. – Своего второго сына мы назовем Вольдемар!

А три года назад в необычной пермской семье разразился скандал: родители-сатанисты узнали, что их бабушки-дедушки тайно окрестили мальчиков. После декретного отпуска Наталья вышла на работу и часто просила родственников посидеть с внуками. А те сговорились и сводили малышей в церковь. Позже заговорщики во всем признались и показали родителям нательные крестики и свидетельства о крещении. Люцифер после крещения стал носить имя Иван, а Вольдемар - Владимир.

- Случилось ужасное, мы получили нож в спину, наших детей, Люцифера и Вольдемара, тайно окрестили родственники, - рыдала Наталья в соцсетях.

Сейчас Люцик и Воля – так мальчиков сокращенно называют в их окружении - растут как обычные детишки. Ходят в детский сад, выступают на утренниках, поют песенки и читают стишки. А еще любят лепить, играть в конструктор и плавать в бассейне.

Воля и Люцик. Фото из архива редакции.

Принц Уильям или Мини-Купер

А на днях издание HuffingtonPost опубликовало список имен, которыми запрещено называть детей в разных странах мира. За тем, чтобы креативные мамы и папы не испортили будущее своим потомкам, строго следят государственные органы.

Лидером рейтинга, где семейные пары хотели бы дать своим карапузам необычные имена, стала Франция. Так, в 2015 году одна мамочка из Валансьена решила назвать дочь Нутелла, на суд постановил, что ребенок – это не торговая марка, и сократил имя до вместо имени, созвучного с шоколадной пастой, девочка будет носить сокращенную форму этого имени Элла.

Еще одна супружеская пара из Перпиньяна захотела назвать своего сына Принцем Уильямом, но суд тоже отклонил их просьбу, решив, что это имя принесет ребенку «пожизненную насмешку». Посовещавшись, родители попросили вписать имя ребенка в метрики как Мини-Купер, но и эта фантазия мамы и папы была отклонена судом.

У Натальи и Константина свадьба тоже была достаточно необычной. Фото: из архива редакции.

В 2015 году родители из Раисма попытались назвать свою дочь Fraise (фр. – «клубника»), объяснив, что хотели бы для своего ребенка что-то оригинальное, а не как у всех. Но судья посчитал, что это имя созвучно с жаргонной фразой «ramène ta fraise», которая грубо переводится с французского, как «тащи свою задницу сюда».

В Малайзии в список неподходящих имен для новорожденных включили Chow Tow (вонючая голова), Но-но-сор чай (безумный), Кхиоу Ху (горбун) и Воти (половой акт). Страна не позволяет родителям называть своих детей в честь животных, насекомых, фруктов, овощей, цветов, чисел или королевских титулов.

В Германии родителям не разрешают называть своих детей Адольф Гитлер. А в 2002 году турецкая пара, проживающая в Кельне, захотела назвать своего сына Усамой бен Ладеном, но суд отклонил это прошение из-за «очевидной связи с террористическими актами 11 сентября».

Гарри Поттер вне закона

Если власти страны не разрешили назвать малыша тем экзотическим именем, которое придумали мама и папа, то можно обойти запрет, переехав в другое государство.

Например, в 2001 и 2013 году в Новой Зеландии две семейные пары пытались назвать своих сыновей Мессией, но оба их запроса были отклонены. В США суд тоже сначала постановил, что семимесячный ребенок с именем Мессия должен сменить свое имя на Мартин.

- Слово «Мессия» - это титул, и этот титул заслужил только один человек, и этот человек - Иисус Христос, - торжественно провозгласил судья.

Но родителям ребенка удалось опротестовать это решение, и судья был уволен. Поэтому в 2018 году 1983 новорожденных мальчика и 33 девочки, рожденных в США, были названы Мессиями.

Популярно у американцев и имя Гермиона. Только в 2018 году так назвали 79 новорожденных девочек. А вот в Мексике и Гермиона, и Гарри Поттер вне закона. Власти страны считают прозвища из волшебного мира потенциальными основаниями для издевательств.

В список запрещенных имен в Мексике попали также Facebook, Twitter и Yahoo. Однако в других странах имя Facebook, судя по всему, разрешено. В 2011 году египетский отец дал своей новорожденной дочери имя Facebook в знак признания той роли, которую социальные сети сыграли в революции в Египте.

В 2017 году сразу несколько родителей во Франции захотели назвать своих сыновей Джихадом. И эти случаи сразу попали в заголовки газет. В итоге суд разрешил им назвать детей не Джихадом, а Джахидом.

За 12 лет 28 семейных пар из Новой Зеландии пожелали назвать своих дочерей Принцессами, но страна отклонила это имя, поскольку оно является официальным титулом. Зато в США в 2018 году 370 новорожденных девочек это имя официально получили.

КСТАТИ

Как еще запрещено называть малышей

Икея, Цианид, Плутон, Анус, Обезьяна, Бэтмен, Джеймс Бонд, Терминатор, Рокки и Рэмбо, Робокоп, Blu (англ. – «голубой»), Venerdi (англ. – «пятница»), Акума (яп. – «дьявол»), Гешер (иврит – «мост»).

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