«Схватился за голову, и ладонь сразу стала мокрой от крови!» В суде рассказали о подробностях дебоша в пермском баре «Наташа»

Защищать себя в суде Александр Телепнев пригласил московского адвоката (в центре). Фото: Андрей МАТЛИН

- Боковым зрением я заметил, что в меня что-то летит, обернулся - мне прямо в лоб угодил шейкер, в котором смешивают коктейли! – звучит в Ленинском суде Перми рассказ бармена пермского бара «Наташа», в котором апрельской ночью прошлого года задержали небезызвестного экс-депутата краевого Заксобрания, отсидевшего два года за избиение диджея DJ Smash. – Я приложил ко лбу руку и почувствовал, что она намокла от крови. Меня повели в туалет замывать ее. Перед этим коллеги меня предупредили, что в бар пришел Телепнев. Тот самый, известный по публикациям в СМИ.

- Сначала я услышал звон стекла, а через мгновение ощутил сильный удар в затылок, так что еле удержался на ногах! - делился воспоминаниями второй потерпевший. – Схватился за голову, и ладонь стала мокрой от крови. А позади меня кричали: «Это Телепнев! Телепнев!» Мы всего-то и успели минуть десять провести в баре, куда с приятелями пришли отметить день рождения друга. В больнице, куда меня отвезли на «скорой», я сказал, что в меня, возможно, стреляли из травмата. А уже потом выяснилось, что в меня запустили тяжелым барным стулом.

В Ленинском суде начались слушания по делу о хулиганстве, которое завели на Александра Телепнева. Пока заслушали двух потерпевших, а также озвучили материалы, собранные следствием.

По версии следствия, буян сначала запустил в сторону барной стойки, возле которой было полно посетителей, бокал, затем туда полетели другие предметы – ведерко со льдом, тяжеленный стул, стакан. Все это он метал, направляясь к выходу и ругаясь матом.

Что именно послужило поводом для агрессии, пока в суде не выяснилось.

- Возможно, перед этим произошла какая-то перепалка с другим барменом, такое у нас случается, или просто посетитель был пьян – перед ним на стойке бара стояла бутылка шампанского, - предположил пострадавший бармен.

- Разве можно напиться шампанским, это ведь слабоалкогольный напиток? – удивился и поинтересовался у него московский адвокат Телепнева.

- Ну, шампанское тоже, бывает, ударяет в голову, - возразил опытный пермский бармен.

Очевидно, более полная картина произошедшего возникнет после опроса свидетелей.

Оба потерпевших заявили, что на дальнейших судебных заседаниях присутствовать не будут. Перед этим они отнесли в полицию, следователям и в медучреждения заявления, где сообщили, что не настаивают на уголовном или административном преследовании обвиняемого. Пояснили, что он извинился перед ними – через своих представителей.

- Он загладил свою вину, - объяснил на суде один из потерпевших.

- Загладил вину или возместил причиненный вред? – уточнил адвокат Телепнева.

- Возместил вред.

В начале судебного заседания Александр Телепнев заявил:

- Я раскаиваюсь, а пояснения по поводу обвинения дам позже.

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