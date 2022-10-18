«Она была во дворе его дома с игрушкой в руках»: почему обвиняемому в гибели шестилетней девочки из Прикамья продлили арест

Пока нельзя со стопроцентной уверенностью сказать, что произошло с девочкой - убийство или несчастный случай. Фото: Борис МЕРКУШЕВ

Ровно неделю назад, 11 октября, Ленинский районный суд продлил арест 46-летнему Виктору Мошкину, которого обвиняют в гибели 6-летней Насти из Верхнечусовских Городков. До 13 декабря он будет находиться в СИЗО. Как мы уже рассказывали, основной причиной продления ареста стали вновь вскрывшиеся обстоятельства, а именно - свидетель, который, якобы видел, как незадолго до трагедии Настя заходила в дом Мошкина.

- Я не могу сказать, что это именно за свидетель, - рассказывает «КП-Пермь» источник, знакомый с ситуацией. Скажу только, что это местный житель и, по его словам, он видел погибшего ребенка в день трагедии во дворе дома Мошкина. Перепутать девочку с другим ребенком он не мог, так как запомнил, что в руках у нее была игрушка Хагги Вагги. Кроме этого, обвиняемый, отвечая на одни и те же вопросы следователей, уже четыре раза путался в своих показаниях. Эти обстоятельства стали решающим при рассмотрении судом вопроса о продлении меры пресечения. Уже готов ряд экспертиз, но по их результатам Мошкин «чист». Вскоре будут готовы еще две экспертизы - почвы и экспертиза найденных на теле ребенка повреждений. После этого можно будет конкретно говорить о вине или невиновности обвиняемого.

Как добавил источник, Виктор Мошкин сидит в камере, рассчитанной на четырех человек. Трое его сокамерников также подозреваются в особо тяжких преступлениях. Виктор пользуется тюремной библиотекой и пишет родным письма, в которых просит детей и гражданскую жену не верить в его причастность к гибели девочки. Навещает Мошкина только адвокат.

До сих пор достоверно неизвестно, что случилось с девочкой: упала сама и утонула, столкнули или убили и бросили тело в яму. Все материалы на тему загадочной смерти шестилетней девочки, читайте на нашем сайте.

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