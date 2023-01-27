Родители-изверги и убийство на корпоративе: Следователи рассказали о громких преступлениях, раскрытых в Пермском крае

В Первом отделе расследуются наиболее значимые и резонансные уголовные дела. Фото: Олег ЗОЛОТО

Журналисты «Комсомольской правды» пришли в Первый отдел, где расследуются наиболее значимые и резонансные уголовные дела.

Более полугода Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пермскому краю возглавляет подполковник юстиции Александр Владимирович Казаков. В Следственном Комитете он со дня образования, с 2007 года. Раньше работал с Кирове, а летом прошлого года переехал в Пермь.

Подполковник юстиции Александр Владимирович Казаков более полугода возглавляет Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пермскому краю. Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

- Работу свою люблю, иначе на переезд бы не согласился, - говорит Александр Владимирович. – Здесь прекрасный рабочий коллектив, в отделе работает 10 следователей. Радует менталитет пермяков. Это отзывчивые и добрые люди, с которыми приятно работать. Город и край мне тоже очень понравился: промышленный регион, который быстро развивается и готовится к 300-летию.

Когда речь зашла о работе, Александр Владимирович рассказал, что их отдел занимается убийствами, уголовными делами о преступлениях против половой неприкосновенности, а также уголовными делами, жертвами которых стали дети. Еще в производстве Первого отдела уголовные дела по преступлениям с большим количеством потерпевших и обвиняемых. Следователи проводят весь комплекс следственных действий для сбора доказательств, ведь зачастую фигуранты уголовных дел не признают вину, а главная задача следователей - восстановить права потерпевших.

Доказывать вину помогают экспертизы

- Страшно, когда преступлениям подвергаются дети, - говорит подполковник юстиции. - К примеру, недавно мы передали в суд уголовное дело в отношении пермяка, обвиняемого в истязаниях и убийстве малолетнего пасынка. Мужчина трудился разнорабочим, злоупотреблял спиртным и за каждую детскую шалость бил трехлетнего сына сожительницы тем, что под руку подвернулось, либо своей тяжелой рукой.

Вывести пьяного отчима из терпения могло обычное баловство мальчика, громкий плач или испачканная одежда. Как ни странно, мать ребенка в момент побоев находидась дома, видела все это, и даже сама воспитывала сына при помощи тумаков. Женщину также привлекли к уголовной ответственности за систематические истязания и нанесение побоев ребенку.

Через полгода истязаний отчим так избил мальчика, что тот попал в больницу с тяжелыми травмами. Врачи сутки боролись за жизнь ребенка, но малыш скончался.

- Во время следствия обвиняемый так и не признал свою вину и всячески пытался избежать привлечения к уголовной ответственности, - говорит Александр Казаков. – Он объяснял, что травму головы ребенок получил самостоятельно, когда бежал, споткнулся, упал и ударился головой. Но причастность обвиняемого к смерти мальчика подтверждают проведенные экспертизы и комплекс доказательств, собранных в ходе расследования уголовного дела.

Еще одна страшная трагедия с гибелью восьмимесячного ребенка случилась в прошлом году в благополучной пермской семье. Малыш у родителей был первым, единственным и желанным. 29-летняя женщина жестоко избила маленького сына за то, что у нее не ладились отношения с мужем. Не раз она жаловалась, что после появления ребенка, супруг потерял к ней всякий интерес, и очень злилась на малыша за это.

В ночь на 1 февраля супруг просто ушел из дома, куда – не сказал. Оставшаяся дома пермячка выпила пива и начала бить ребенка по голове. Так как мать носила кольца, сила ударов увеличилась и привела к тяжелым травмам, а потом и к смерти мальчика.

- Находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина нанесла сыну 13 ударов руками и тупым предметом по голове, - рассказали о произошедшем в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - От полученных травм ребенок скончался на месте преступления.

Ночью отец вернулся домой и обнаружил, что сын не дышит и не двигается. Мужчина вызвал «скорую помощь», но врачам оставалось лишь констатировать смерть ребенка и вызвать полицию. Мать начала объяснять, что ничего с малышом не делала, мальчик умер сам. Но несколько проведенных экспертиз доказали, что причиной смерти малыша стали удары, нанесенные матерью. Сейчас уголовное дело ушло в суд для рассмотрения по существу.

Максимальное наказание, которое может грозить по закону родителям-извергам за убийство малолетних детей, заведомо находящихся в беспомощном состоянии – это пожизненный срок.

Морозы в таких домах не пережить

В домах для детей-сирот были нарушены все строительные нормы. Фото: СУ СКР по Пермскому краю.

Также в 2022 году в Первом отделе было закончено уголовное дело в отношении двух чиновников Косинской администрации, которые с нарушениями приняли и ввели в эксплуатацию несколько домов, а потом предоставили их по договору социального найма детям-сиротам.

По факту это были холодные и пожароопасные дома, которые были возведены с нарушениями строительных норм. Это подтвердили экспертизы. Общий ущерб этой халатности составил более 9,9 миллионов рублей.

В итоге председатель комиссии и его зам привлечены к уголовной ответственности, сейчас их уголовное дело слушается в суде. Обвиняемые возмещают нанесенный ущерб, а сироты обеспечиваются новым жильем.

В домах для детей-сирот обнаружились огромные щели. Фото: СУ СКР по Пермскому краю.

Самое сложное дело

- Какое уголовное дело в 2022 году стало самым сложным для расследования? – спросили мы.

- В Первом отделе работают самые лучшие следователи со всего Пермского края, и когда мы устанавливали обстоятельства сначала исчезновения, а потом убийства 34-летнего пермского предпринимателя, нам удалось применить на деле все полученные знания, - ответил подполковник юстиции.

В июле 2021 года пермские соцсети облетела новость: в городе пропал бизнесмен. Он вместе с приятелем ездил на машине за деньгами и домой не вернулся. Дома его ждали жена и дочка.

Позже выяснилось, что жесткое убийство предпринимателя спланировал тот самый приятель, который занял при поручительстве пропавшего 1.150.000 рублей.

Деньги он потратил, а когда пришло время отдавать, должник создал видимость бурной деятельности по поиску людей, у которых можно перехватить денег. Целый день он возил бизнесмена, выступившего поручителем, по Перми, но везде им якобы отказывали. А к ночи вывез своего приятеля за город, расправился с ним, а труп спрятал.

- Он был с тобой, где ты видел его в последний раз? Где высадил его из машины? – искала пропавшего жена.

- Мы нашли деньги, я высадил его у «Столицы», - отвечал хладнокровный убийца.

- Почему до дома-то не довез?

- Он сказал, ему нужно было зайти в кафе.

Два месяца шли поиски пропавшего бизнесмена. На его поиски не раз выходили волонтеры. На тело наткнулся в лесу грибник. Проведенная экспертиза установила, что это и был пропавший предприниматель, а причиной его смерти стали ножевые ранения.

- Свою вину задержанный не признавал, он постоянно выдвигал различные версии, которые нами скрупулезно проверялись, - рассказывает Александр Казаков. – По этому делу было проведено более 50 экспертиз, следствие длилось полтора года и сейчас оно рассматривается в краевом суде.

Виновные осуждены, кто-то еще ждет наказания

Еще одно дело, которое расследовалось Первым отделом - это уголовное дело об убийстве на новогоднем корпоративе 37-летнего мужчины из Губахи.

- Накануне Нового года сотрудники железной дороги отмечали корпоратив в одном из городских кафе, - рассказывает подробности Александр Казаков. – В компании был 33-летний мужчина. Добряк, душа компании. Отдыхал в тот вечер в кафе и другой, 37-летний мужчина, ранее судимый за нанесение тяжких телесных повреждений. Второй посетитель в тот вечер был настроен на конфликт, и спровоцировал его.

- Если драка неизбежна, нужно бить первым, - объяснял потом свои действия задержанный.

После незначительной ссоры агрессивный посетитель вызвал добряка на крыльцо, ударил его, а потом 14 раз прыгнул на голову с высоты собственного роста.

Все произошло мгновенно. Компания сначала оторопела и ничего не могла сделать, чтобы оттащить агрессора, а когда опомнилась, сделать ничего было практически невозможно. Потерпевший через несколько дней скончался в больнице от полученных травм. Приговор по этому делу уже вынесен, виновник произошедшего будет отбывать 17-летний срок в колонии.

Еще среди резонансных дел, раскрытых в Первом отделе – дело в отношении директора центра временного проживания «Добрые руки», которая оказывала пенсионерам услуги ненадлежащего качества. Суд назначил ей штраф 150 тысяч рублей.

Также дело экс-депутата Алексея Бурнашова, который пьяным сел за руль своего Mercedes, а когда воле Коммунального моста его остановили полицейские, он начал оскорблять их. Сейчас «слуга народа» отбывает срок два с половиной года в колонии общего режима.

Сейчас бывший «слуга народа» отбывает свой срок в колонии общего режима. Фото: скрин с видео, снятого на месте происшествия.

И еще одно громкое дело об исчезновении 23-летней медсестры в Чусовом. Через день тело девушки обнаружили в зарослях кустарника. Перед тем как убить, преступник надругался над ней. По обвинению в убийстве был задержан 25-летний ранее судимый многодетный отец. В ближайшее время над ним тоже начнется суд.

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