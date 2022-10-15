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Общество15 октября 2022 8:39

В спецоперации погиб 22-летний участник парада на Красной площади из Пермского края

Денис Радостев был на передовой с самого начала боевых действий
Анна Маркова
Денису Радостеву было 22 года. Фото: ВК школа №1 г. Кудымкара.

Денису Радостеву было 22 года. Фото: ВК школа №1 г. Кудымкара.

Во время спецоперации по освобождению Донбасса погиб 22-летний Денис Радостев из Кудымкара.

О трагической новости сообщили в его родной школе № 1. Педагоги скорбят вместе с родными. Они рассказали, что 1 октября Денису исполнилось 22 года. Парень окончил школу в 2016 году.

- Мы, педагоги школы, помним его всегда улыбающимся, открытым, добрым мальчишкой, - говорят учителя Дениса Радостева. - Еще летом он приезжал в отпуск, встречался с одноклассниками и учителями. Казалось, что вся жизнь впереди. Впереди рассветы и закаты, успехи, достижения, любовь, но этому не суждено быть, жизнь Дениса оборвалась.

Денис был участником Парада Победы 9 мая 2021 года на Красной площади в Москве. С самого первого дня спецоперации он находился в зоне боевых действий.

- Наверное, было трудно, было тяжело, страшно, этого мы не знаем, - говорят учителя. - Но знаем точно, что этот мальчишка с большими глазами и улыбкой на лице - настоящий герой, которого мы не забудем. Светлая память Денису.

Ранее мы сообщали, что во время специальной военной операции на Украине при исполнении служебного долга погиб 55-летний Николай Жданов. Об этом сообщили в администрации Соликамского округа.

Николай Жданов был водителем отделения взвода МГБ. Прощание с ним состоится 17 октября в 11.00 в соликамском ДК «Прикамье».

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