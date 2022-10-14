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Общество14 октября 2022 15:25

«Только успели выпить шампанского»: Перед тем, как уйти добровольцем на СВО, пермяк женился на любимой

Свадьбу молодожены отпразднуют позже, через несколько часов после выхода из ЗАГСа поезд увез молодого мужа на военные сборы
Алена ОВЧИННИКОВА
Через несколько часов после бракосочетания поезд увез Дмитрия на военные сборы. Фото: семейный архив.

Через несколько часов после бракосочетания поезд увез Дмитрия на военные сборы. Фото: семейный архив.

- Утром 5 октября мы получили справку о мобилизации, вечером расписались в ЗАГСе, а 6-го в пять утра Дима уже садился в поезд, чтобы ехать в Новосибирск на военные сборы, - говорит Ольга, молодая жена добровольца из Перми Дмитрия В.

Увидел в магазине и влюбился

Девушке – 22, ее мужу – 27. Познакомились они два года назад в Сочи.

- Я сама с Лесосибирска, приехала в Сочи поближе к маме и устроилась работать старшим продавцом в магазине, - рассказывает свою историю любви молодая жена. – А Дима просто зашел к нам купить воды и увидел меня. Как потом он рассказал, у него тут же сердце екнуло, и он понял, что это судьба, и мимо пройти он не должен.

25-летний пермяк в это время решил круто поменять свою жизнь. В родном городе он выучился на юриста, какое-то время работал судебным приставом, а потом уволился и поехал попытать счастья в Сочи. Увидев обаятельную продавщицу, Дмитрий пришел писать заявление… о приеме на работу.

- Да, да, чтобы быть ближе ко мне, он устроился работать в наш магазин, - улыбается Ольга. – А по вечерам мы много гуляли. К тому же, когда рядом море солнце и песок, то чувства сами собой просыпаются.

Ольга и Дмитрий в самом начале своих отношений. Фото: семейный архив.

Ольга и Дмитрий в самом начале своих отношений. Фото: семейный архив.

Вскоре влюбленные сняли квартиру, а через полгода поехали знакомиться с родителями. На какое-то время Дмитрий и Ольга задержались в Перми. А весной он сделал девушке предложение.

- Был обычный ужин в кругу семьи: за столом родители Димы, приехал его брат с женой и ребенком, но вдруг Дима встает на одно колено, достает кольцо и просит меня стать его женой, - вспоминает девушка.

И конечно же, она ответила согласием. Свадьбу молодые запланировали на лето 2023 года.

Не стал ждать повестки

Когда 21 сентября в России объявили частичную мобилизацию, Дмитрий завел с невестой непростой разговор.

- Понимаешь, есть такая работа – Родину защищать, - объяснил пермяк подруге.

Дмитрий – военнообязанный, младший сержант, водитель, и он в любом случае подлежал бы частичной мобилизации. Чтобы не ждать повестки, парень сам пошел в военкомат и оставил заявку, чтобы пойти добровольцем на СВО.

- Когда он мне сказал это, у меня сначала были страх и отрицание, но потом я успокоилась и страх сменился гордостью! Он даже не ждет повестки, а идет сам, добровольцем. Защищать меня, свою семью, нашу Родину! Я верю, что скоро все закончится и он вернется живым и здоровым!

Молодожены познакомились два года назад в Сочи. Фото: семейный архив.

Молодожены познакомились два года назад в Сочи. Фото: семейный архив.

И начались быстрые сборы: Дмитрий купил все необходимое: аптечку и экипировку, а перед отправкой на военные сборы молодые люди успели сходить в ЗАГС и узаконить свои отношения.

- Мы даже отпраздновать нашу регистрацию не успели, но обязательно отметим свадьбу, когда Дима вернется, - говорит Ольга. – А в тот день мы просто купили тортик и шампанское, а дома обменялись кольцами. Этот наш праздник разделили по видеосвязи наши родители.

Сейчас Ольга вновь уехала к маме, чтобы быть ближе к месту проведения СВО. Да и маму ей нужно поддерживать: отчима Ольги 10 октября тоже забрали на военные сборы.

Редакция «Комсомольской правды» от всей души поздравляет Дмитрия и Ольгу с бракосочетанием, желает долгих лет совместной жизни и исполнения всего намеченного!

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