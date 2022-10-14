Через несколько часов после бракосочетания поезд увез Дмитрия на военные сборы. Фото: семейный архив.

- Утром 5 октября мы получили справку о мобилизации, вечером расписались в ЗАГСе, а 6-го в пять утра Дима уже садился в поезд, чтобы ехать в Новосибирск на военные сборы, - говорит Ольга, молодая жена добровольца из Перми Дмитрия В.

Увидел в магазине и влюбился

Девушке – 22, ее мужу – 27. Познакомились они два года назад в Сочи.

- Я сама с Лесосибирска, приехала в Сочи поближе к маме и устроилась работать старшим продавцом в магазине, - рассказывает свою историю любви молодая жена. – А Дима просто зашел к нам купить воды и увидел меня. Как потом он рассказал, у него тут же сердце екнуло, и он понял, что это судьба, и мимо пройти он не должен.

25-летний пермяк в это время решил круто поменять свою жизнь. В родном городе он выучился на юриста, какое-то время работал судебным приставом, а потом уволился и поехал попытать счастья в Сочи. Увидев обаятельную продавщицу, Дмитрий пришел писать заявление… о приеме на работу.

- Да, да, чтобы быть ближе ко мне, он устроился работать в наш магазин, - улыбается Ольга. – А по вечерам мы много гуляли. К тому же, когда рядом море солнце и песок, то чувства сами собой просыпаются.

Ольга и Дмитрий в самом начале своих отношений. Фото: семейный архив.

Вскоре влюбленные сняли квартиру, а через полгода поехали знакомиться с родителями. На какое-то время Дмитрий и Ольга задержались в Перми. А весной он сделал девушке предложение.

- Был обычный ужин в кругу семьи: за столом родители Димы, приехал его брат с женой и ребенком, но вдруг Дима встает на одно колено, достает кольцо и просит меня стать его женой, - вспоминает девушка.

И конечно же, она ответила согласием. Свадьбу молодые запланировали на лето 2023 года.

Не стал ждать повестки

Когда 21 сентября в России объявили частичную мобилизацию, Дмитрий завел с невестой непростой разговор.

- Понимаешь, есть такая работа – Родину защищать, - объяснил пермяк подруге.

Дмитрий – военнообязанный, младший сержант, водитель, и он в любом случае подлежал бы частичной мобилизации. Чтобы не ждать повестки, парень сам пошел в военкомат и оставил заявку, чтобы пойти добровольцем на СВО.

- Когда он мне сказал это, у меня сначала были страх и отрицание, но потом я успокоилась и страх сменился гордостью! Он даже не ждет повестки, а идет сам, добровольцем. Защищать меня, свою семью, нашу Родину! Я верю, что скоро все закончится и он вернется живым и здоровым!

Молодожены познакомились два года назад в Сочи. Фото: семейный архив.

И начались быстрые сборы: Дмитрий купил все необходимое: аптечку и экипировку, а перед отправкой на военные сборы молодые люди успели сходить в ЗАГС и узаконить свои отношения.

- Мы даже отпраздновать нашу регистрацию не успели, но обязательно отметим свадьбу, когда Дима вернется, - говорит Ольга. – А в тот день мы просто купили тортик и шампанское, а дома обменялись кольцами. Этот наш праздник разделили по видеосвязи наши родители.

Сейчас Ольга вновь уехала к маме, чтобы быть ближе к месту проведения СВО. Да и маму ей нужно поддерживать: отчима Ольги 10 октября тоже забрали на военные сборы.

Редакция «Комсомольской правды» от всей души поздравляет Дмитрия и Ольгу с бракосочетанием, желает долгих лет совместной жизни и исполнения всего намеченного!

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