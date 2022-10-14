В ходе спецоперации героически погиб 55-летний водитель из Пермского края

Фото: группа ВК Соликамский городской округ

«Соболезнования родным и близким», «Светлая память», «Это был очень хороший человек», «Вечная память воину России», - пишут соболезнования те, кто знал Николая Жданова из Соликамска.

Во время специальной военной операции на Украине при исполнении служебного долга погиб 55-летний Николай Жданов. Об этом сообщили в администрации Соликамского округа.

Николай Жданов был водителем отделения взвода МГБ. Прощание с ним состоится 17 октября в 11.00 в соликамском ДК «Прикамье».

«Администрация Соликамского городского округа выражает глубокие соболезнования родным и близким», - говорится в посте. - Он был опорой своей семье и Родине. Все помнят его как ответственного, хорошего, доброго человека. Николай был верным товарищем, настоящим другом.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru