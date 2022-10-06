Задержан подозреваемый, сбивший семью на пешеходном переходе в Пермском крае

Никита Шанин уехал с места аварии и сбежал в другой регион. Фото предоставлено: ГИБДД по Пермскому краю.
Задержан подозреваемый, который совершил смертельное ДТП в Пермском крае. Трагедия, напомним, произошла в районе 88-й заправки. Она находится на автодороге Соликамск-Красновишерск. В 21.10 водитель белой «Тойоты Короллы» на огромной скорости сбил троих человек – супругов и их дочь. Семья переходила дорогу и в этот момент, автомобиль въехал прямо в них. Удар был такой, что людей разбросало на десятки метров в разные стороны.
В аварии погибли мать и дочь.
53-летний Андрей получил переломы, его жена Елена скончалась практически сразу на месте аварии, а 20-ленюю Аню «скорая» в тяжелейшем состоянии увезла в больницу, но спустя 9 дней она умерла, не приходя в сознание.
Водитель с места аварии скрылся. Полиция объявила в розыск 28-летний Никиту Шанина и возбудила уголовное дело.
Автомобиль, на котором совершено ДТП. Фото: ГИБДД по Пермскому краю.
Разбитую машину сотрудники нашли быстро, а вот Никита исчез. Местные даже поговаривали, что он ушел в лес и искать его нужно там, однако спустя чуть больше месяца стало известно, что подозреваемого задержали.
По словам родственников погибших, мужчина был задержан в Краснодарском крае на границе с Абхазией. За ним уже уехали правоохранители, чтобы доставить в Пермский край.
- Мы надеемся, что этот человек не избежит наказания, - говорит родственница семьи Марина Борисовна.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65
Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65
Почта: boris.merkushev@phkp.ru
Читать также
«Он не успел сделать ей предложение»: Погибшую после ДТП в Прикамье 20-летнюю девушку похоронили в свадебном платье
Родственники рассказали о семье, которую на автодороге Соликамск-Красновишерск сбила иномарка (Подробнее...)