Задержан подозреваемый, сбивший семью на пешеходном переходе в Пермском крае

Никита Шанин уехал с места аварии и сбежал в другой регион. Фото предоставлено: ГИБДД по Пермскому краю.

Задержан подозреваемый, который совершил смертельное ДТП в Пермском крае. Трагедия, напомним, произошла в районе 88-й заправки. Она находится на автодороге Соликамск-Красновишерск. В 21.10 водитель белой «Тойоты Короллы» на огромной скорости сбил троих человек – супругов и их дочь. Семья переходила дорогу и в этот момент, автомобиль въехал прямо в них. Удар был такой, что людей разбросало на десятки метров в разные стороны.

В аварии погибли мать и дочь.

53-летний Андрей получил переломы, его жена Елена скончалась практически сразу на месте аварии, а 20-ленюю Аню «скорая» в тяжелейшем состоянии увезла в больницу, но спустя 9 дней она умерла, не приходя в сознание.

Водитель с места аварии скрылся. Полиция объявила в розыск 28-летний Никиту Шанина и возбудила уголовное дело.

Автомобиль, на котором совершено ДТП. Фото: ГИБДД по Пермскому краю.

Разбитую машину сотрудники нашли быстро, а вот Никита исчез. Местные даже поговаривали, что он ушел в лес и искать его нужно там, однако спустя чуть больше месяца стало известно, что подозреваемого задержали.

По словам родственников погибших, мужчина был задержан в Краснодарском крае на границе с Абхазией. За ним уже уехали правоохранители, чтобы доставить в Пермский край.

- Мы надеемся, что этот человек не избежит наказания, - говорит родственница семьи Марина Борисовна.

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