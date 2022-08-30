В Прикамье разыскивают водителя, который сбил на пешеходном переходе целую семью

Скриншот видео: Подслушано Боровск Соликамск Культурный/ВКонтакте

Как уже писала «КП», в Боровске, городе-спутнике Соликамска вчера вечером водитель иномарки сбил целую семью, а потом скрылся с места смертельного ДТП. Теперь его разыскивает полиция.

В краевом ГИБДД рассказали о последствиях и деталях этой жуткой аварии.

- В результате автоаварии 47-летняя женщина получила смертельную травму, 53-летний мужчина и 20-летняя девушка с тяжелыми травмами были доставлены в медицинское учреждение, - сообщили в автоинспекции. - После совершения ДТП водитель оставил автомобиль, а сам скрылся.

У иномарки разбито стекло и помят капот. Фото: группа ВК "ДТП Соликамск".

По данным ведомства, семья переходила дорогу по пешеходному нерегулируемому переходу в районе автозаправки около девяти вечера.

- 29 сентября в 21.10 в направлении Соликамска двигался автомобиль «Тойота Королла» под управлением неустановленного водителя, - описали детали трагического происшествия в ГИБДД. - На 6 километре автомобильной дороги Соликамск – Красновишерск он допустил наезд на троих пешеходов. В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов проводится комплекс мероприятий, направленный на розыск предполагаемого виновника автоаварии.

Всех, кому что-либо известно об обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия просят позвонить в отдел ГИБДД по Соликамскому городскому округу по номеру 8 (342) 537-80-90 либо в дежурную часть по телефону 8 (342) 537-57-27. Анонимность гарантируют.

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