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Общество6 октября 2022 10:50

Альфонс с сайта знакомств, который загнал в кредиты молодых пермячек, вновь предстанет перед судом

Дело по статье «Мошенничество» уже передано суд Индустриального района
Виктор Правдин
Жертвой молодого человека стали семь наивных девушек

Жертвой молодого человека стали семь наивных девушек

Эта история, напомним, произошла еще в 2018 году. 31-летняя пермячка Анастасия мечтала об обычном женском счастье – быть любимой, иметь семью и детей. В поисках своей второй половинки девушка зарегистрировалась на сайте знакомств и познакомилась с 25-летним Сергеем. Мужчина представился экс-прокурором и у пары закрутился роман. Анастасии казалось, что она встретила того самого принца на белом коне, но вскоре от возлюбленного и след простыл, а Настя осталась с разбитым сердцем и многотысячными долгами.

Позже выяснилось, что таких Насть у Сергея целых четыре, а сам он женат и у него есть малолетний ребенок. Всем своим женщинам Сергей рассказывал невероятные истории, в каждой из которых ему нужны были деньги. В общей сложности женщины перевели Сергею около 3 миллионов рублей. Прийти в себя им помогли кредиторы.

Девушки написали заявление в полицию, но в возбуждении уголовного дела им отказали из-за отсутствия состава преступления. Анастасия не сдавалась, обивала пороги прокуратуры и следственного комитета, дело отправляли на новое рассмотрение, но ей вновь приходил отказ.

В отчаянии Анастасия обратилась в СМИ и историю обманутых пермячек показали на федеральном канале. После передачи на Сергея все же возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Однако пока рассмотрели только один случай. В апреле этого года в Пермском гарнизонном военном суде рассматривали дело первой жертвы пермского Казановы, Светланы. Дело в том, что когда Сергей занимал у нее деньги, то служил по контракту, поэтому дело и рассматривал военный суд. Сергея приговорили к трем годам лишения свободы условно. Остальные дела женщин объединили в одно производство, но уголовное дело долго не могло дойти до суда.

В ответ Сергей также написал на Анастасию заявление, которое расследуется по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Он обвинил девушку в том, что она опубликовала его персональные данные в соцсетях. Однако с большой вероятностью ход этому делу не дадут. А вот сам Сергей скоро вновь окажется на скамье подсудимых. Как рассказала «Комсомолке» Екатерина, дело о мошенничестве уже передали в суд Индустриального района. Сейчас потерпевшие ждут, когда им назначат заседание.

«Комсомолка» будет продолжать следить за развитием событий.

*Имена героев публикации изменены.

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