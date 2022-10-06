Альфонс с сайта знакомств, который загнал в кредиты молодых пермячек, вновь предстанет перед судом

Жертвой молодого человека стали семь наивных девушек

Эта история, напомним, произошла еще в 2018 году. 31-летняя пермячка Анастасия мечтала об обычном женском счастье – быть любимой, иметь семью и детей. В поисках своей второй половинки девушка зарегистрировалась на сайте знакомств и познакомилась с 25-летним Сергеем. Мужчина представился экс-прокурором и у пары закрутился роман. Анастасии казалось, что она встретила того самого принца на белом коне, но вскоре от возлюбленного и след простыл, а Настя осталась с разбитым сердцем и многотысячными долгами.

Позже выяснилось, что таких Насть у Сергея целых четыре, а сам он женат и у него есть малолетний ребенок. Всем своим женщинам Сергей рассказывал невероятные истории, в каждой из которых ему нужны были деньги. В общей сложности женщины перевели Сергею около 3 миллионов рублей. Прийти в себя им помогли кредиторы.

Девушки написали заявление в полицию, но в возбуждении уголовного дела им отказали из-за отсутствия состава преступления. Анастасия не сдавалась, обивала пороги прокуратуры и следственного комитета, дело отправляли на новое рассмотрение, но ей вновь приходил отказ.

В отчаянии Анастасия обратилась в СМИ и историю обманутых пермячек показали на федеральном канале. После передачи на Сергея все же возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Однако пока рассмотрели только один случай. В апреле этого года в Пермском гарнизонном военном суде рассматривали дело первой жертвы пермского Казановы, Светланы. Дело в том, что когда Сергей занимал у нее деньги, то служил по контракту, поэтому дело и рассматривал военный суд. Сергея приговорили к трем годам лишения свободы условно. Остальные дела женщин объединили в одно производство, но уголовное дело долго не могло дойти до суда.

В ответ Сергей также написал на Анастасию заявление, которое расследуется по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Он обвинил девушку в том, что она опубликовала его персональные данные в соцсетях. Однако с большой вероятностью ход этому делу не дадут. А вот сам Сергей скоро вновь окажется на скамье подсудимых. Как рассказала «Комсомолке» Екатерина, дело о мошенничестве уже передали в суд Индустриального района. Сейчас потерпевшие ждут, когда им назначат заседание.

«Комсомолка» будет продолжать следить за развитием событий.

*Имена героев публикации изменены.

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