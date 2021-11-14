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Общество14 ноября 2021 17:35

Лидер «Справедливой России» вступился за пермячек, которых загнал в кредиты «помощник прокурора» с сайта знакомств

Женщины уже несколько лет выплачивают кредиты, которые взяли по просьбе молодого Казановы
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
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Сам мужчина утверждает, что на него клевещут

Сам мужчина утверждает, что на него клевещут

- Мы отправили письма в разные политические партии страны, с просьбой помочь разобраться в нашей ситуации. На нашу просьбу откликнулся лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, - говорит пермячка Анастасия Зарина.

Эта история, напомним, произошла еще в 2018 году. 31-летняя пермячка Анастасия мечтала об обычном женском счастье – быть любимой, иметь семью и детей. В поисках своей второй половинки девушка зарегистрировалась на сайте знакомств и познакомилась с 25-летним Сергеем. Мужчина представился экс-прокурором и у пары закрутился роман. Анастасии казалось, что она встретила того самого принца на белом коне, но вскоре от возлюбленного и след простыл, а Настя осталась с разбитым сердцем и многотысячными долгами.

Позже выяснилось, что таких Насть у Сергея целых четыре, а сам он женат и у него есть малолетний ребенок. Всем своим женщинам Сергей рассказывал невероятные истории, в каждой из которых ему нужны были деньги. Говорил о смертельно больном сыне, о проблемах с бизнесом, о бандитах, которым он задолжал, он даже «похоронил» живую мать, чтобы получить перевод. При этом осыпал женщин комплиментами и признавался в любви. Сами жертвы пермского Казановы рассказывают, что были в тот момент в любовном тумане, причем отдавали не только кровно заработанные, но брали кредиты и микрозаймы. В общей сложности женщины перевели Сергею около 3 миллионов рублей. Прийти в себя им помогли кредиторы.

- Когда Сережа в очередной раз попросил деньги, я отказала, - вспоминает Анастасия. - К тому моменту я уже несколько месяцев не платила кредиты, мне названивали коллекторы и сотрудники банков. И после очередного звонка от кредиторов, я как будто прозрела. Позвонила Сергею и сказала, что мне срочно нужны деньги. Кроме кредитов я одна тяну ипотеку, и он об этом прекрасно знал. Но он продолжал кормить меня обещаниями. А потом я узнала о еще трех женщинах, которые также переводили ему деньги и брали кредиты. Мы решили идти в полицию.

Анастасия и еще три жертвы пермского Казановы написали заявление в полицию. Но в возбуждении уголовного дела женщинам отказали из-за отсутствия состава преступления. Анастасия не сдавалась, обивала пороги прокуратуры и следственного комитета, дело отправляли на новое рассмотрение, но ей вновь приходил отказ.

Сам Сергей в разговоре с корреспондентом "КП" рассказал, что все, что говорит Анастасия - клевета. И он написал на женщину ответное заявление.

- Я также написал на нее заявление за клевету, нанял адвоката, скоро будет суд. Я не мошенник, деньги мне действительно были нужны. Я пробовал брать кредиты, но мне отказывали, вот и пришлось занимать. У меня есть жена, ребенок, мы снимаем квартиру. Деньги, которые я занимал, я верну, но со временем.

В отчаянии Анастасия обратилась в СМИ, надеясь, что огласка поможет добиться возбуждения уголовного дела. И вскоре историю обманутых пермячек показали на федеральном канале. После передачи на Сергея все же возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". А недавно за пермячек вступился лидер Справедливоросов Сергей Миронов.

- Сергей Миронов направил обращение в Генпрокуратуру РФ, - рассказывает Анастасия, - Ему пришел ответ, копию которого он отправил мне на электронку. В письме говорится, что прокурору Пермского края поручено организовать проверку наших заявлений. Два месяца назад меня вызывал следователь, я дала показания и потом все затихло. Больше меня никуда не вызывают, говорят, что нужно ждать. А на 15 число у меня назначена встреча с прокурором Пермского края Павлом Бухтояровым и уполномоченным по правам человека Павлом Миковым. Надеюсь, что после этого начнется какая-то активность.

Копия письма Генеральной прокуратуры РФ. Фото предоставлено Анастасией

Копия письма Генеральной прокуратуры РФ. Фото предоставлено Анастасией

*Имена героев публикации изменены.

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