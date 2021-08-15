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Общество15 августа 2021 17:05

Разбивал сердца и опустошал кошельки: «помощник прокурора» с сайта знакомств загнал в кредиты молодых пермячек

По словам обманутых женщин, ради наживы он даже «похоронил» собственную мать
Борис МЕРКУШЕВБорис МЕРКУШЕВ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Сам мужчина утверждает, что на него клевещут

Сам мужчина утверждает, что на него клевещут

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

31-летняя пермячка Анастасия Зарина мечтала об обычном женском счастье – быть любимой, иметь семью и детей. В поисках своей второй половинки Настя зарегистрировалась на сайте знакомств и познакомилась с 25-летним Сергеем. У них закрутился роман и женщине казалось, что она встретила того самого принца на белом коне, но вскоре от возлюбленного и след простыл, а Настя осталась с разбитым сердцем и многотысячными долгами. Позже выяснилось, что таких «Насть» у Сергея целых четыре.

- Сережа написал мне первый, - вспоминает Анастасия. - Даже не знаю, чем он меня привлек - парень с обычной внешностью, немногословный, а в арсенале - стандартный набор комплиментов: я влюбился, ты красивая и интересная. Но я продолжила общение и через несколько дней мы встретились у него дома. Он сказал, что работает помощником прокурора, а я рассказала ему о себе. Не сказать, что я влюбилась с первого взгляда, но, как мне показалась, между нами пробежала искра, и мы начали встречаться.

"Жена умерла при родах, а ребенок смертельно болен"

- Примерно через две недели Сергей позвонил и сказал, что улетает в Москву на операцию и попросил 15 тысяч на корсет, - вспоминает Анастасия. - Что произошло, толком не объяснил. Меня это насторожило, но он пообещал, что вскоре вернет деньги, и я перевала нужную сумму. А дальше, это сложно объяснить, но все происходило как в тумане. Каждый день он придумывал новые истории. Говорил, что нужны деньги на лечение смертельно больного сына, что жена умерла при родах и ребенок - единственное, что дает ему силы жить, потом была авария, проблемы с бизнесом, он даже «похоронил» живую мать, чтобы получить перевод. Сейчас я понимаю, насколько была наивна, но тогда я верила, я любила... Брала кредиты, займы, просила в долгу друзей. А он успокаивал, говорил, что деньги есть, но счет, на котором они лежат, заморожен.

Последняя капля

- Со временем Сергей стал меня избегать, - продолжает Настя, - объясняя это навалившимися проблемами. Когда в очередной раз он попросил деньги, я отказала. К тому моменту я уже несколько месяцев не платила кредиты, мне названивали коллекторы и сотрудники банков. И после очередного звонка от кредиторов, я как будто прозрела. Позвонила Сергею и сказала, что мне срочно нужны деньги. Кроме кредитов я одна тяну ипотеку, и он об этом прекрасно знал. Но продолжал кормить меня обещаниями, повторяя про замороженный счет. В конце концов я не выдержала, пошла в полицию и написала на него заявление.

Все «Насти» Сергея

- Сергея вызвали в отдел. После этого он стал меня умолять забрать заявление, предложил написать расписку и решить все миром. Я, по своей глупости, сжалилась, он написал расписку и тут же вернул 30 тысяч, - говорит Анастасия. - И тогда же я узнала о других его «Настях». Так получилось, что после моего заявления еще одна его жертва Светлана хотела идти в полицию. Позвонила Сереже и предупредила. Он также начал взывать к жалости, пообещал все вернуть и написать расписку. Сказал, что на него уже написано заявление, а в доказательство дал мой телефон. Когда Света рассказала свою историю и сумму, которую ему перевела, я поняла, что деньги он вернет не скоро, и вместе мы стали думать, что делать. Сперва написали пост в соцсетях, где вкратце изложили наши истории и сделали массовую рассылку всем родственникам и близким Сергея, в надежде, что это его пристыдит, но его это только разозлило. Он тут же стал писать мне оскорбления и угрозы, обещал закопать, я игнорировала все запугивания и задавала лишь один вопрос: "Когда вернешь деньги?" Он продолжал угрожать, но в то же время не отказывался от обещания вернуть долг. Шло время, он переводил какие-то смешные суммы, за год он выплатил около 100 тысяч. Тогда я вновь пошла в полицию, но перед этим решила еще поискать его жертв. Ведь чем больше обманутых, тем выше шанс его засудить. Разместила пост в социальных сетях и действительно, вскоре мне написали еще две девушки.

«Едва не разрушил семью»

По словам 35-летней Светланы, с Сергеем она познакомилась в кафе. Он осыпал ее комплиментами, и сердце замужней девушки растаяло, закружился роман. Но так как «помощник прокурора» человек решительный, он буквально тут же стал обрабатывать свою жертву.

- Были и аварии, и бандиты, которым он задолжал, не обошлось без смертельных заболеваний, а порой ему было даже нечего есть, - вспоминает Светлана.

В общей сложности на все фантазии Сергея Света перевела около миллиона рублей. Прийти в себя ей, как и Насте, помогли все те же звонки коллекторов, а Сергей по старой схеме пропал, продолжая на расстоянии кормить девушку обещаниями о возврате денег. Светлана понимала, что не осилит такую сумму, кредиторы уже грозились описать имущество. Пришлось рассказать все мужу. Брак спасли дети и доброта мужчины. Светлане удалось сохранить семью и теперь вместе со своим супругом они выплачивают долги.

«Настоящий артист»

Как рассказала Валентина, с которой Сергей познакомился на сайте знакомств, перед ней он проявил все свои навыки актерского мастерства, так как фантазия у "прокурора", видимо, была уже исчерпана. Он повторял истории про аварию, бандитов, долги, а приукрашивал свой рассказы мини-сценками. Во время свиданий, облачившись в корсет, Сергей изображал нечеловеческие страдания и сетовал на судьбу-злодейку. За все его представления Валя «заплатила» около полумиллиона. А после отказа давать деньги Сергей действовал, что называется, по накатанной - избегал встреч и давал обещания, что все вернет.

С разбитыми сердцами и огромными долгами женщины обратились в полицию. Анастасии пришел отказ в возбуждении уголовного дела за отсутствием события преступления. Тогда она обратилась в районную прокуратуру, та отменила отказ полицейских, и дело вернулось следователям, однако после проверки в возбуждении уголовного дела Анастасии вновь отказали. Тоже самое произошло и с заявлением Светланы. Заявление Валентины еще в работе, но, скорее всего, по нему тоже не станут возбуждать дело. По словам Анастасии, она нашла еще одну жертву Сергея, вскоре они пообщаются и будут думать о коллективном заявление в полицию. А пока Анастасия написала заявление в прокуратуру Пермского края. Денег на адвоката у женщины нет, поэтому во всех юридических тонкостях ей приходится справляться в самостоятельно.

Фото предоставлено Анастасией

Фото предоставлено Анастасией

«Я не мошенник, это все клевета»

В разговоре с корреспондентом "КП" Сергей рассказал, что все, что говорит Анастасия - клевета. И он написал на женщину ответное заявление.

- Анастасия говорит, что я взял у нее 870 тысяч, но это неправда, в общей сложности она перевела мне 400 тысяч рублей, - говорит Сергей. - Каждый месяц я перевожу деньги, столько, сколько могу. Непонятно почему, но раньше она возвращала мои переводы, сейчас же оставляет деньги себе. Слова о том, на какие цели я просил у нее деньги - клевета. Я написал на нее заявление, нанял адвоката, скоро будет суд. Что касается Валентины - ей я написал расписку и вернул больше половины занятых денег - 260 тысяч, по возможности буду переводить оставшуюся сумму. Со Светланой вообще отдельная история, она шантажирует меня с 2016 года. И у же сама толком не сможет объяснить, что там у нас произошло. Я не мошенник, деньги мне действительно были нужны. Я пробовал брать кредит, но мне отказали, вот и пришлось занимать. У меня есть жена, недавно родился ребенок, мы снимаем квартиру. Из действий этих женщин я прихожу к выводу, что им не деньги нужны, а чтобы я сел.

Комментарий юриста

Юрист Сергей Калкатин объясняет, что привлечь Сергея к уголовной ответственности будет достаточно сложно.

- Иногда в подобных ситуациях уголовные дела все же возбуждаются. Чтобы это произошло потерпевшим нужно доказать умысел мужчины, что он заранее все предвидел и не собирался платить. Немаловажен и мотив потерпевших. Если они были уверены, что он будет платить по кредиту, и он обещал это, то здесь есть состав преступления. Если они хотели помочь ему в беде и рассчитывали в будущем на счастливые отношения, то состава преступления не будет. В тоже время, если жалобы будут от нескольких человек, то доказать вину будет проще. Тогда появится возможность усмотреть некую системность его действий. Потерпевшие могут и напрямую обратиться в суд, и выиграют дело, дальше взыскивать деньги будут судебные приставы. Но если у должника нет ценного имущества, нет источника дохода, то взыскать деньги с него будет очень и очень сложно. Поэтому в подобных ситуациях должники начинают платить только когда перед ними замаячит реальный тюремный срок.

*Имена героев публикации изменены.

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