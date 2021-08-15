Разбивал сердца и опустошал кошельки: «помощник прокурора» с сайта знакомств загнал в кредиты молодых пермячек

Сам мужчина утверждает, что на него клевещут Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

31-летняя пермячка Анастасия Зарина мечтала об обычном женском счастье – быть любимой, иметь семью и детей. В поисках своей второй половинки Настя зарегистрировалась на сайте знакомств и познакомилась с 25-летним Сергеем. У них закрутился роман и женщине казалось, что она встретила того самого принца на белом коне, но вскоре от возлюбленного и след простыл, а Настя осталась с разбитым сердцем и многотысячными долгами. Позже выяснилось, что таких «Насть» у Сергея целых четыре.

- Сережа написал мне первый, - вспоминает Анастасия. - Даже не знаю, чем он меня привлек - парень с обычной внешностью, немногословный, а в арсенале - стандартный набор комплиментов: я влюбился, ты красивая и интересная. Но я продолжила общение и через несколько дней мы встретились у него дома. Он сказал, что работает помощником прокурора, а я рассказала ему о себе. Не сказать, что я влюбилась с первого взгляда, но, как мне показалась, между нами пробежала искра, и мы начали встречаться.

"Жена умерла при родах, а ребенок смертельно болен"

- Примерно через две недели Сергей позвонил и сказал, что улетает в Москву на операцию и попросил 15 тысяч на корсет, - вспоминает Анастасия. - Что произошло, толком не объяснил. Меня это насторожило, но он пообещал, что вскоре вернет деньги, и я перевала нужную сумму. А дальше, это сложно объяснить, но все происходило как в тумане. Каждый день он придумывал новые истории. Говорил, что нужны деньги на лечение смертельно больного сына, что жена умерла при родах и ребенок - единственное, что дает ему силы жить, потом была авария, проблемы с бизнесом, он даже «похоронил» живую мать, чтобы получить перевод. Сейчас я понимаю, насколько была наивна, но тогда я верила, я любила... Брала кредиты, займы, просила в долгу друзей. А он успокаивал, говорил, что деньги есть, но счет, на котором они лежат, заморожен.

Последняя капля

- Со временем Сергей стал меня избегать, - продолжает Настя, - объясняя это навалившимися проблемами. Когда в очередной раз он попросил деньги, я отказала. К тому моменту я уже несколько месяцев не платила кредиты, мне названивали коллекторы и сотрудники банков. И после очередного звонка от кредиторов, я как будто прозрела. Позвонила Сергею и сказала, что мне срочно нужны деньги. Кроме кредитов я одна тяну ипотеку, и он об этом прекрасно знал. Но продолжал кормить меня обещаниями, повторяя про замороженный счет. В конце концов я не выдержала, пошла в полицию и написала на него заявление.

Все «Насти» Сергея

- Сергея вызвали в отдел. После этого он стал меня умолять забрать заявление, предложил написать расписку и решить все миром. Я, по своей глупости, сжалилась, он написал расписку и тут же вернул 30 тысяч, - говорит Анастасия. - И тогда же я узнала о других его «Настях». Так получилось, что после моего заявления еще одна его жертва Светлана хотела идти в полицию. Позвонила Сереже и предупредила. Он также начал взывать к жалости, пообещал все вернуть и написать расписку. Сказал, что на него уже написано заявление, а в доказательство дал мой телефон. Когда Света рассказала свою историю и сумму, которую ему перевела, я поняла, что деньги он вернет не скоро, и вместе мы стали думать, что делать. Сперва написали пост в соцсетях, где вкратце изложили наши истории и сделали массовую рассылку всем родственникам и близким Сергея, в надежде, что это его пристыдит, но его это только разозлило. Он тут же стал писать мне оскорбления и угрозы, обещал закопать, я игнорировала все запугивания и задавала лишь один вопрос: "Когда вернешь деньги?" Он продолжал угрожать, но в то же время не отказывался от обещания вернуть долг. Шло время, он переводил какие-то смешные суммы, за год он выплатил около 100 тысяч. Тогда я вновь пошла в полицию, но перед этим решила еще поискать его жертв. Ведь чем больше обманутых, тем выше шанс его засудить. Разместила пост в социальных сетях и действительно, вскоре мне написали еще две девушки.

«Едва не разрушил семью»

По словам 35-летней Светланы, с Сергеем она познакомилась в кафе. Он осыпал ее комплиментами, и сердце замужней девушки растаяло, закружился роман. Но так как «помощник прокурора» человек решительный, он буквально тут же стал обрабатывать свою жертву.

- Были и аварии, и бандиты, которым он задолжал, не обошлось без смертельных заболеваний, а порой ему было даже нечего есть, - вспоминает Светлана.

В общей сложности на все фантазии Сергея Света перевела около миллиона рублей. Прийти в себя ей, как и Насте, помогли все те же звонки коллекторов, а Сергей по старой схеме пропал, продолжая на расстоянии кормить девушку обещаниями о возврате денег. Светлана понимала, что не осилит такую сумму, кредиторы уже грозились описать имущество. Пришлось рассказать все мужу. Брак спасли дети и доброта мужчины. Светлане удалось сохранить семью и теперь вместе со своим супругом они выплачивают долги.

«Настоящий артист»

Как рассказала Валентина, с которой Сергей познакомился на сайте знакомств, перед ней он проявил все свои навыки актерского мастерства, так как фантазия у "прокурора", видимо, была уже исчерпана. Он повторял истории про аварию, бандитов, долги, а приукрашивал свой рассказы мини-сценками. Во время свиданий, облачившись в корсет, Сергей изображал нечеловеческие страдания и сетовал на судьбу-злодейку. За все его представления Валя «заплатила» около полумиллиона. А после отказа давать деньги Сергей действовал, что называется, по накатанной - избегал встреч и давал обещания, что все вернет.

С разбитыми сердцами и огромными долгами женщины обратились в полицию. Анастасии пришел отказ в возбуждении уголовного дела за отсутствием события преступления. Тогда она обратилась в районную прокуратуру, та отменила отказ полицейских, и дело вернулось следователям, однако после проверки в возбуждении уголовного дела Анастасии вновь отказали. Тоже самое произошло и с заявлением Светланы. Заявление Валентины еще в работе, но, скорее всего, по нему тоже не станут возбуждать дело. По словам Анастасии, она нашла еще одну жертву Сергея, вскоре они пообщаются и будут думать о коллективном заявление в полицию. А пока Анастасия написала заявление в прокуратуру Пермского края. Денег на адвоката у женщины нет, поэтому во всех юридических тонкостях ей приходится справляться в самостоятельно.

Фото предоставлено Анастасией

«Я не мошенник, это все клевета»

В разговоре с корреспондентом "КП" Сергей рассказал, что все, что говорит Анастасия - клевета. И он написал на женщину ответное заявление.

- Анастасия говорит, что я взял у нее 870 тысяч, но это неправда, в общей сложности она перевела мне 400 тысяч рублей, - говорит Сергей. - Каждый месяц я перевожу деньги, столько, сколько могу. Непонятно почему, но раньше она возвращала мои переводы, сейчас же оставляет деньги себе. Слова о том, на какие цели я просил у нее деньги - клевета. Я написал на нее заявление, нанял адвоката, скоро будет суд. Что касается Валентины - ей я написал расписку и вернул больше половины занятых денег - 260 тысяч, по возможности буду переводить оставшуюся сумму. Со Светланой вообще отдельная история, она шантажирует меня с 2016 года. И у же сама толком не сможет объяснить, что там у нас произошло. Я не мошенник, деньги мне действительно были нужны. Я пробовал брать кредит, но мне отказали, вот и пришлось занимать. У меня есть жена, недавно родился ребенок, мы снимаем квартиру. Из действий этих женщин я прихожу к выводу, что им не деньги нужны, а чтобы я сел.

Комментарий юриста

Юрист Сергей Калкатин объясняет, что привлечь Сергея к уголовной ответственности будет достаточно сложно.

- Иногда в подобных ситуациях уголовные дела все же возбуждаются. Чтобы это произошло потерпевшим нужно доказать умысел мужчины, что он заранее все предвидел и не собирался платить. Немаловажен и мотив потерпевших. Если они были уверены, что он будет платить по кредиту, и он обещал это, то здесь есть состав преступления. Если они хотели помочь ему в беде и рассчитывали в будущем на счастливые отношения, то состава преступления не будет. В тоже время, если жалобы будут от нескольких человек, то доказать вину будет проще. Тогда появится возможность усмотреть некую системность его действий. Потерпевшие могут и напрямую обратиться в суд, и выиграют дело, дальше взыскивать деньги будут судебные приставы. Но если у должника нет ценного имущества, нет источника дохода, то взыскать деньги с него будет очень и очень сложно. Поэтому в подобных ситуациях должники начинают платить только когда перед ними замаячит реальный тюремный срок.

*Имена героев публикации изменены.

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