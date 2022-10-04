Частичная мобилизация. Фото: Министерство территориальной безопасности Пермского края.

В Пермском крае 26 сентября 2022 со сборного пункта регионального Военного комиссариата состоялась отправка первого эшелона жителей Прикамья, призванных в ходе частичной мобилизации. Призывники направились в учебный центр для формирования подразделений и прохождения необходимой подготовки.

В Министерстве территориальной безопасности Пермского края рассказали о наиболее важных вопросах, которые могут возникнуть при частичной мобилизации в 2022 году, а также каналы связи для обращений мобилизованных граждан.

Соблюдение законности при частичной мобилизации

Глава региона Дмитрий Махонин поручил Министерству территориальной безопасности Пермского края совместно с военным комиссариатом следить за строгим соблюдением законности при проведении в регионе частичной мобилизации, чтобы не допускать призыва тех, кто не отвечает критериям, заявленным Минобороны РФ. Каждый спорный случай будет разбираться индивидуально.

«Частичная мобилизация – вопрос особого значения. Он требует четкой и слаженной работы в рамках указа, утвержденного президентом России 21 сентября», - отмечает губернатор Пермского края.

В регионе выстраивается взаимодействие между администрациями округов и военкоматами.

Сроки частичной мобилизации

Как таковые этапы и сроки частичной мобилизации не определены. Количество призываемых граждан определено штатной потребностью комплектуемых воинских частей.

По информации Министерства обороны, общее количество мобилизованных не превысит 300 тыс. человек из разных субъектов Российской Федерации.

В Пермском крае о призыве оповещено 100% граждан, подлежащих частичной мобилизации.

Статус призванных в ряды ВС РФ по частичной мобилизации

Граждане РФ, призванные на военную службу по частичной мобилизации, получат статус военнослужащих, проходящих военную службу по контракту.

Некоторые льготы, положенные призванным по мобилизации (имеют статус военнослужащих по контракту), распространяются и на членов семьи – это бесплатный проезд к месту службы, подъемное пособие в размере 25% оклада военнослужащего на каждого члена семьи, жилищное и медицинское обеспечение.

Годность к несению военной службы при частичной мобилизации

Военнослужащие, пребывающие в запасе или уволенные в запас, относятся к категории «годен».

Если в настоящее время у гражданина имеется справка о подтверждённых заболеваниях или об инвалидности, заболеваниях, которые не позволяют нести военную службу, такую справку необходимо предъявить в военкомате по прибытии по повестке.

Если у гражданина, подлежащего мобилизации, нет медицинских документов, визуально не прослеживаются заболевания, на которые он жалуется, то оснований для отправки его на углубленное медицинское освидетельствование нет.

С выявленными случаями нарушений законности призыва по частичной мобилизации региональному Министерству территориальной безопасности поручено разбираться совместно с военным комиссариатом Пермского края.

Прохождение медкомиссии при частичной мобилизации

По законодательству медкомиссии при частичной мобилизации не требуется, потому что это не первичный призыв.

Медицинское обеспечение при частичной мобилизации

Медицинское обеспечение осуществляется подразделениями ВС РФ, в которых имеются необходимые для этого квалифицированные медработники. Если появились жалобы на здоровье, то мобилизованный вправе обратиться за медицинской помощью и, в случае необходимости, его отправят на обследование.

Обмундирование при частичной мобилизации

Все мобилизованные обеспечиваются качественным обмундированием, также как и действующие военнослужащие ВС РФ.

Все необходимое обмундирование мобилизованные получают сразу после прибытия в воинскую часть.

Кроме того, мобилизованные обеспечиваются средствами индивидуальной бронезащиты в соответствии с нормами обеспечения для действующих военнослужащих Российской Федерации.

Дополнительных закупок вышеуказанного имущества не требуется.

Место несения службы при частичной мобилизации

Объявление частичной мобилизации не значит, что все мобилизованные обязательно попадут в зону СВО. В первую очередь, скорее всего, это будут люди, которые в течение пяти лет где-то служили.

Сборы при частичной мобилизации

Всех мобилизованных граждан будут обучать по их военно-учетным специальностям, проводить сборы.

Мобилизованные жители Пермского края для боевого слаживания, подготовки и прохождения обучения отправляются в Свердловскую и Тюменскую области.

Затем им предстоит отстаивать национальные интересы России вместе с добровольцами отрядов «Парма» и «Молот» из Прикамья, которые были ранее сформированы.

Обращения и консультации при частичной мобилизации

Каждый военкомат разместил информационный стенд, где указаны все способы для обращений по спорным вопросам. Благодаря этому, 90% жалоб поступают в районные военкоматы, где ведется их решение.

Гражданин вправе оставить жалобу в ящике для писем в краевом военном военкомате в Перми (ул. Пермская, 41).

По всем вопросам, связанным с частичной мобилизацией, можно звонить на федеральную горячую линию «122».

«Все сообщения регистрируются, оказывается адресная помощь, в том числе семьям мобилизованных. Большинство проблемных вопросов решается в районных военкоматах», - поясняют в Министерстве территориальной безопасности Пермского края.

Региональное отделение Общероссийского народного фронта открыло центр содействия тем, кто ошибочно призван на службу. Обращение принимаются по форме: https://forms.yandex.ru/u/63318bc254cffbc7649ca2c9/

Телефон для консультаций: 8 (342) 206-58-13.

Государственная инспекция труда Пермского края открыла «горячую линию» для мобилизованных. Получить консультацию на тему трудового законодательства мобилизованные работники и работодатели могут по телефону 8 (342) 298-01-50. Обращения принимаются ежедневно с 09:00 до 21:00.

С 30 сентября 2022 года Прокуратура Пермского края начала принимать обращения по вопросам исполнения законодательства в сфере призыва граждан на военную службу по мобилизации.

Интересующие вопросы можно задавать ежедневно в рабочие дни по телефону прямой линии: 8 (342) 217-52-37. Часы работы: с 09:00 до 18:00, в пятницу - до 16:45, перерыв на обед - с 13:00 до 14:00.

По всем поступившим обращениям будут организованы надзорные мероприятия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Берцы, балаклавы, термобелье. В Прикамье объявили акцию по сбору вещей для мобилизованных

Жителям края рассказали, что и куда можно приносить (Подробнее…)

Кого в 2022 году призовут на военную службу во время частичной мобилизации в Пермском крае

Отвечаем на главные вопросы жителей Пермского края о частичной мобилизации (Подробнее…)

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru