Берцы, балаклавы, термобелье. В Прикамье объявили акцию по сбору вещей для мобилизованных

n0_title Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае начали собирать необходимые вещи для прикамцев, призванных в ходе частичной мобилизации.

- Краевые власти, военный комиссариат делают все для обеспечения мобилизованных, подчеркнул Дмитрий Махонин. - Однако есть большой запрос от неравнодушных жителей Прикамья, которые хотят внести свой вклад в поддержку земляков, поэтому данная инициатива была поддержана.

О том, куда и что можно приносить, рассказал секретарь пермского регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края Вячеслав Григорьев.

- Акция проводится по поручению губернатора Дмитрия Махонина при поддержке партии «Единая Россия» в Пермском крае в рамках всероссийской акции «Мы вместе», - отметил Вячеслав Григорьев. - Военным комиссариатом Пермского края сформирован перечень необходимых предметов, они будут доставлены в учебные центры, где проходит боевое слаживание.

В региональный исполком «Единой России» люди уже приносят свои посылки – теплые вещи, спальники. Из Большесосновского округа привезли 22 коробки с медикаментами, продуктами питания, спальными принадлежностями.

Вячеслав Григорьев объяснил, что призванные в ходе частичной мобилизации поставлены на довольствие и обеспечены всем необходимым.

- Но скоро зима, - напомнил он. – По сути дела то, что мы будем собирать, является «расходниками», и лишними те же теплые вещи точно не будут.

Перечень необходимых вещей для жителей региона, призванных в ходе частичной мобилизации:

- Спальные мешки

- Коврики пенные

- Функциональное нижнее белье (термобелье)

- Носки

- Ботинки-берцы (размер 42-46)

- Балаклавы

- Наколенники

- Налокотники

- Фонари ручные

- Кнопочные мобильные телефоны

- Военно-медицинские аптечки первой помощи (жгут, марлевый бинт, кровоостанавливающий бинт, лейкопластырь рулонный, лейкопластырь обычный, противоожоговое средство, обеззараживающие средства, медицинские ножницы, обезболивающие средства и т.д.)

КУДА НЕСТИ

Приносить вещи или предметы из этого перечня можно в исполнительный комитет партии «Единая Россия» по адресу: Пермь, ул. Плеханова, 12 (телефон (342) 236-08-55) или Региональную приемную партии «Единая Россия» по адресу: Пермь, ул. Екатерининская, 210. Время работы: будние дни с 10.00 до 17.00. Также посылки можно приносить в офисы всех местных отделений партии «Единая Россия» - их всего 49.

КСТАТИ

В феврале были организованы пункты сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса на базе всех местных отделений «Единой России» и местных приемных партии в муниципалитетах Пермского края, а также Региональной общественной приемной. Таким образом, при содействии «Единой России» на Донбасс отправлено свыше 400 тонн товаров первой необходимости.