Частичная мобилизация в России. Фото: Алексей ФОКИН

В Пермском крае, как и по всей стране, исполняется указ Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации, президента России Владимира Владимировича Путина.

В регионе с 21 сентября 2022 года проводятся мобилизационные мероприятия.

По вопросам частичной мобилизации ежедневно при правительстве Пермского края проходит оперативный штаб. Оказана необходимая поддержка Пермскому военному комиссариату в призыве граждан, пребывающих в запасе.

По информации Министерства обороны, общее количество мобилизованных не превысит 300 тыс. человек, что составляет около 1% от всего мобилизационного ресурса страны.

В связи с проведением частичной мобилизации на территории Пермского края у жителей региона возникают вопросы о мобилизационных мероприятиях. В краевом Министерстве территориальной безопасности ответили на главные из них.

Кто подлежит призыву по мобилизации?

Приоритетными критериями комплектования являются военно-учетные специальности, а не воинские звания. Вместе с тем, в рамках проведения частичной мобилизации, будут призываться граждане, имеющие как офицерские звания, так и звания рядового и сержантского составов:

Частичной мобилизации подлежат те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Категории граждан, которые необходимы для выполнения задач – это стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители. При этом, как таковой очередности призыва граждан, пребывающих в запасе, не установлено.

Приоритет отдается гражданам, имеющим подходящие военно-учетные специальности.

Количество призываемых граждан определено штатной потребностью комплектуемых воинских частей. Одним из основных факторов является наличие у граждан, призываемых из запаса, боевого опыта.

Имеются такие должности, которые могут замещаться женщинами, имеющими соответствующие военно-учетные специальности. К ним относятся, например, медицинские работники, но потребность в таких специалистах минимальная.

Если вы получили повестку, но не попадаете в эти категории, то необходимо прибыть в военкомат по месту жительства с подтверждающими документами.

В соответствии с законом не будут призываться:

— забронированные (получившие отсрочку от мобилизации) граждане, работающие в организациях, имеющих мобилизационные задания или обеспечивающие их выполнение (например, в организациях оборонно-промышленного комплекса);

— граждане, признанные временно не годными к военной службе по состоянию здоровья на срок до 6 месяцев;

— граждане, занятые уходом за членом семьи, нуждающимся в постоянном уходе либо являющимся инвалидом I группы, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных лиц;

— граждане, являющиеся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата или сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных лиц;

— граждане, имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет или имеющие на иждивении и воспитывающие без матери одного ребенка и более в возрасте до 16 лет (граждане женского пола, имеющие одного ребенка и более в возрасте до 16 лет, а также в случае беременности, срок которой составляет не менее 22 недель);

— граждане, имеющие жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и имеющие на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет;

— граждане, матери которых кроме них имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа;

— граждане, имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет.

- мобилизации студентов ВУЗов и тех, кто служит по призыву, не будет.

Студенты очной формы обучения вузов, имеющих государственную аккредитацию, не пребывающие в запасе, при частичной мобилизации не подлежат призыву. Студентам, поступившим в магистратуру или аспирантуру сразу после окончания бакалавриата, также предоставляется отсрочка.

Какие социальные льготы и денежное содержание предусмотрено для граждан, призываемых сегодня из запаса в ходе частичной мобилизации?

Граждане, призванные на военную службу по мобилизации, получают статус, выплаты и все социальные гарантии как военнослужащие, проходящие военную службу по контракту. Вопрос по выплатам военнослужащим по контракту решен на федеральном уровне, соответствующие нормативные документы готовит Министерство обороны Российской Федерации.

Будут ли семьи получать заработную плату мобилизованного члена семьи по прежнему месту работы и/или денежное содержание военнослужащего?

Гражданину, призванному по мобилизации, будет ежемесячно начисляться денежное довольствие в соответствии с окладами по воинскому званию и должности, различные надбавки, связанные с условиями прохождения службы, и страховые выплаты в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих». При этом денежные средства начисляются на персональный счёт военнослужащего и по его желанию могут в полном объеме или частично переводиться членам его семьи.

Создан ли колл-центр по вопросам мобилизации?

С 22 сентября открыта горячая линия для вопросов о частичной мобилизации по номеру «122». Горячая линия работает во всех регионах страны и готова к приёму звонков.

Позвонить на нее можно с городского телефона. Вам ответят: «Вы позвонили в Единую информационно-справочную службу Пермского края. По вопросам мобилизации нажмите цифру «1».

Также информацию можно получить на сайте Объясняем.РФ

Как избежать призыва?

Надо помнить, что Россия - это наша страна, а мы ее граждане. Тем не менее, по тем или иным причинам, такие вопросы могут возникать.

Сделать это невозможно из-за изменений в Уголовный кодекс РФ. Ранее призывники уклонялись, не получая повестку, но за это предусмотрена уголовная ответственность. Кроме того, никакие категории специалистов не подлежат исключению из призыва по частичной мобилизации.

При объявлении мобилизации граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны явиться на сборные пункты в сроки, указанные в мобилизационных предписаниях, повестках и распоряжениях военных комиссариатов.

Госдума приняла закон о поправках в УК РФ, направленных на усиление ответственности за отдельные преступления против военной службы. В частности, предусмотрены санкции за самовольное оставление части в период мобилизации или военного положения, в военное время или в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий – вплоть до 10 лет лишения свободы. Поправки были одобрены и Советом Федерации. После подписания президентом документ будет опубликован и вступит в силу.

Призываются ли из запаса граждане, находящиеся сегодня за пределами Российской Федерации?

Если граждане Российской Федерации постоянно проживают за пределами России, они не состоят на воинском учете, и не подлежат призыву на военную службу по мобилизации. Те же, кто находится за пределами Российской Федерации в краткосрочной поездке и по месту жительства в России состоят на воинском учете, могут быть призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации.

Будут ли отправлять солдат-срочников на территорию специальной военной операции?

Военнослужащие по призыву («срочники») направляться для участия в Специальной военной операции не будут.

Будут ли готовить к службе мобилизованных?

Да, будут. Граждане обязательно пройдут дополнительную боевую подготовку для восстановления своих навыков.

Куда будут отправлять мобилизованных?

Мобилизованных будут отправлять в соединения, воинские части и подразделения Вооруженных Сил, где они будут выполнять задачи по предназначению в соответствии с принятыми решениями командования.

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