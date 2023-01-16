Дмитрий Махонин поручил срочно разобраться с отоплением «Музея-диорамы» в Перми

Фото: Правительство Пермского края.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил краевым Министерствам культуры и ЖКХ разобраться в причинах низкой температуры в помещениях здания «Музея-диорама» в Перми.

Напомним, «Комсомолка» сообщала о критической температуре воздуха в «Музее-диораме», которая опустилась до +3 градусов. Работники музея были вынуждены прекратить работу.

Сегодня, 16 января, представителями краевых ведомств был совершен рабочий выезд в музей. По его итогам было принято решение провести очистку, настройку существующего оборудования. В ближайшее время технические специалисты должны определить соответствие мощности оборудования отапливаемой площади. Эти работы должны быть выполнены в кратчайшие сроки, чтобы полностью возобновить работу.

Если принятые меры не дадут должного результата, то краевое Министерство культуры будет должно изыскать средства на проектирование и строительство для «Музея-диорамы» газовой модульной котельной.

Как сообщили в краевом правительстве, «Музей-диорама» единственный в Перми, который обладает самой большой экспозицией по быту рабочего класса на рубеже XIX-XX веков. В его собрании хранится множество фотографий рабочих Мотовилихи, собраны биографии трудовых династий города.

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