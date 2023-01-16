«От холода перестали включаться даже компьютеры»: Музей-диораму в Перми закрыли из-за морозов

Музей закрыт до апреля Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«В музее очень холодно… Мы больше не можем выдерживать постоянное переохлаждение и жалобы посетителей», - взмолились сотрудники пермского Музея-диорамы.

Все новогодние каникулы, даже в 40-градусные морозы, музей принимал посетителей. Здесь проводились экскурсии, несмотря на то, что привычной рабочей одеждой для сотрудников стали пуховики и валенки. А посетители мерзли в музейных залах даже в курточках и шапках.

Но 12 января терпение у музейщиков закончилось.

- Мы приняли решение спасать сотрудников и временно закрыть музей, - сообщила заведующая Музея-диорамы Ирина Пятаева. - К тому времени температура воздуха в помещениях понизилась до +3…+4 градусов. От холода перестали включаться даже компьютеры.

Здание музея было построено в 1970 году, к 100-летию со дня рождения Ленина. В том же году отмечалось 65 лет с начала первой русской революции, событиям которой была посвящена центральная экспозиция - диорама «Декабрьское вооруженное восстание 1905 г. в Мотовилихе».

Система отопления Музея-диорамы была создана более полувека назад и с тех пор не модернизировалась. Для обогрева здания используются электрокалориферы советского времени.

- Проблема с отоплением существует у нас не первый год, оборудование очень изношено, но в этом году просто случился пик, - объясняет Ирина Пятаева. - Наши калориферы работают только днем, когда приходит человек, их обслуживающий. А в конце рабочего дня он их отключает. И в течение 16 часов обогрева в здании просто нет.

По мнению заведующей музеем, косметическими мерами проблему уже не решить. Требуется полностью обновить систему отопления здания.

В Министерстве культуры Пермского края «Комсомолке» так прокомментировали ситуацию:

- В связи с износом текущей системы теплоснабжения здания на фоне аномальных минусовых температур на улице, поддержание необходимой по нормативам температуры внутри помещения Музея-диорамы стало невозможным. Сейчас продолжается работа над проектом реконструкции системы теплоснабжения музея, прорабатывается вопрос работы с посетителями по специальному графику на зимний период. Планируется, что в полном объеме музей восстановит работу с посетителями уже этой весной.

Но хотя для посетителей музей закрыт, его сотрудники продолжают работу. В том числе они готовят новые проекты. Этим летом к 300-летию города Музей-диорама представит выставку «Пермский алфавит» - уличную экспозицию, посвященную истории Перми и Пермского края.