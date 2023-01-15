Фото: Музей-диорама в Мотовилихе (Пермь).

О холоде в помещениях пермского «Музея-диорамы» рассказали его работники на странице учреждения во «ВКонтакте».

«Решение о временном закрытии музея было принято 12 января. К тому времени температура воздуха в помещениях понизилась до +3…+4 градусов. От холода перестали включаться даже компьютеры. Работать сотрудникам музея приходилось в верхней одежде, но и это не спасало от переохлаждения. В целях обеспечения безопасности и здоровья работников, посетителей музея, в числе которых очень много детей, мы сейчас не работаем», - делится ситуацией заведующий «Музея-диорамы» Ирина Пятаева.

В опубликованном открытом письме посетители музея рассказывают о последнем дне работы «Музея-диорамы» 12 января: «Замерзли, были в курточках и шапках, замерзли даже ноги! Пожалуйста, власти и руководители нашего города решите вопрос тепла! Это прекрасный музей, хорошая экспозиция. Очень много интересного!».

«Музей-диорама» после нового года проработал чуть более недели, с 3 по 12 января, но наступившие холода лишь усугубили ситуацию с отоплением в здании. Решение вопроса сейчас находится на уровне городских и краевых властей.

По словам Ирины Пятаевой, система отопления «Музея-диорамы» была спроектирована еще в советское время и с того времени не модернизировалось. Для его обогрева сейчас используются электрокалориферы. Чтобы вернуть тепло в «Музей-диораму» есть два варианта – подключение системы отопления к газу или новому электрооборудованию.

В настоящее время один из популярнейших музеев Перми закрыт до апреля. В год 300-летия города такая ситуация является просто неприемлемой.

«Комсомольская правда» продолжит следить за развитием ситуации.

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