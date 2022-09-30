Загадочная история 5-летней Кати: Пропавшую на глазах родителей девочку из Перми не могут найти 12 лет

Катя пропала 11 июня 2010 года. Ей было пять лет. Фото: семейный архив.

- Каждый год 23 мая, в день рождения Кати, мы стряпаем торт и покупаем сладости, - рассказывают родители Кати Четиной, пропавшей 11 июня 2010 года. – Потом садимся за стол и загадываем только одно желание - чтобы найти нашу дочь.

Эта грустная история случилась в Пермском крае 12 лет назад. В начале июня пятилетняя Катя Четина поехала с родителями и друзьями семьи отдыхать на берег реки и исчезла. Сейчас ей могло бы исполниться 17. Долгие 12 лет несчастные родители не перестают искать дочь и до сих пор надеются найти живой.

«Ты с этим в гроб ляжешь»

- Отдыхать на камень Ермак мы ездили часто, и Катя хорошо знала эти места, - рассказывает папа девочки Владимир Четин. – Всего нас было пять семей. Раньше мы останавливались под Ермаком, но из-за того, что там было очень много туристов, 11 июня 2010 года мы решили уехать подальше и остановились на большой поляне.

Владимир, его жена Наталья и Катя приехали на место поздно вечером в пятницу и сразу легли спать. Утром проснулись, набрали дров, позавтракали и сели пить чай.

- Дети где-то взяли пульверизатор и начали обливаться водой, - вспоминает мужчина. - Облили меня и я начал играть с ними: то я их брызгаю, то они меня. Игра длилась минут 10 - 15. Пару раз, чтобы вовлечь в игру дочь, я обрызгал ее, но Катя не захотела с нами играть. Она взяла раскладной стульчик и села у костра. Наталья была в это время в палатке.

- Где Катя, я не слышу ее? - спросила она.

- Тут была, у костра.

- Катя-то где у нас? - через несколько минут вновь спросила Наталья.

Девочку стали искать, но ее нигде не было.

- Я Катин сланец нашла у речки, - рассказала взрослым маленькая девочка.

Владимир бросился искать дочь в реке. Он поднялся чуть выше по течению, зашел в Сылву и ходил зигзагами. Потом нырял, но кроме коряг в воде ничего не нашел. Остальные искали Катю на берегу, опрашивали отдыхающих.

- Мы поняли, что надо вызывать полицию, - говорит Владимир. - Наряд приехал минут через 40, нас попросили показать, где мы нашли сланец. Полицейский постоял и говорит: «Ну что, ты с этим теперь в гроб ляжешь». Я ответил: «Лечь-то я лягу, а искать-то будете?» «Сейчас поедем, поищем», - ответили они.

К вечеру на камень Ермак приехали водолазы, к поискам подключили волонтеров, спасателей и кинологов. Девочку искали целый месяц - ноль.

- Когда они уехали, местные рыбаки рассказали, что искать можно ночью, видимость в воде была прекрасная, - продолжает отец девочки. - Мы взяли в аренду лодку, сделали фонарь и просматривали дно и все ямы. Доставали на поверхность все, что находили: кастрюли, очки, кружки, футболки, купальники…

Все лето родители прожили на берегу. А когда стало холодно, ездили на Ермак по выходным, расклеивали ориентировки и даже обращались к экстрасенсам.

Уголовное дело приостановлено

Дело по статье «Убийство ребенка» вел Следственный комитет. Сейчас в нем 40 томов. Основных версий, куда исчезла Катя, было три. Первая – это несчастный случай, в результате которого девочка утонула. И она казалась самой вероятной. Вторая - это похищение. Похитители могли выждать, когда ребенок останется один, и увезти его. И третья версия – участники отдыха у Ермака-камня сообщили следствию неправдивые сведения, зная истинную картину исчезновения Кати.

Это фото было сделано в день исчезновения девочки. Фото: СУ СКР по Пермскому краю.

Но следователи проверили всю компанию на полиграфе, показания детей и взрослых между собой согласуются.

- Я очень проникся этой историей, это мое единственное нераскрытое дело за всю службу, - рассказал «КП» следователь по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пермскому краю Владимир Крохалев. – Нам так и не удалось установить местонахождение Кати, либо доказать, что она в реке, хотя мы принимали к этому очень много усилий. Огромную работу по поискам дочери проделали, конечно же, родители. Многие бы уже руки опустили, а мама, папа, тетя и бабушка Кати с упорством, которое заслуживает уважения, не оставляют попытку найти ее и надеются, что когда-нибудь это обязательно произойдет.

Летом 2015 года Владимир Крохалев бросил клич в соцсетях и попросил дайверов помочь с поисками.

- Откликнулось почти 40 добровольцев, у нас появилась возможность осмотреть значительную часть дна Сылвы, - вспоминает он. – Приехали спасатели, сотрудники МЧС помогали закачивать баллоны кислородом. Мы прочесали огромный участок дна, но так ничего и не нашли. Были мусор, косточки, что-то похожее на пряди волос. Все это было подвергнуто биологическим экспертизам, но оказалось, что это не были останки человека.

Сейчас уголовное дело приостановлено – до момента, пока не появятся новые вводные.

Поискам помешал расстрел поста ДПС?

В день исчезновения Кати Четиной в Пермском крае произошла еще одна трагедия: на Суксунском посту расстреляли сотрудников полиции. Родители Кати до сих пор уверены, что именно из-за этого преступления все силы полиции были брошены на поимку преступников, а про них с Катей забыли, но в Следственном комитете уверены, что это не так.

- Из-за расстрела в Суксуне все федеральные трассы и региональные дороги несколько дней были перекрыты, - объясняет Владимир Крохалев. - Там стояли кордоны полиции, были пригнаны БТР-ы. Все проезжающие автомобили останавливали и досматривали. Старшие постов, когда мы их допрашивали, говорили, что данные о пропаже Кати появились у них в тот же день, а ориентировки - на следующий день после ее исчезновения. Поэтому особое внимание уделялось тем машинам, в которых со взрослыми ехала маленькая девочка.

Потом проверяли на причастность всех ранее судимых из близлежащих районов, допросили машинистов и работников поездов, которые проезжали в день исчезновения Кати по железной дороге. Собрали сведения обо всех звонках, совершенных в зоне стоянки возле камня Ермак. Но тоже никаких результатов…

Обнаруженный на берегу сланец обследовали в цианакрилатной камере, опылили его специальным газом и посмотрели на наличие следов пальцев рук. К сожалению, из-за того, что он был сделан из вспененной резины, и поверхность его была пористая, обнаружить каких-либо отпечатков не удалось.

Проводили даже гипнорепродукцию – активизацию памяти человека, чтобы установить события, давно прошедшие. Генотип Кати отправили в Интерпол. Сейчас он находится во всех базах, и в случае обнаружения, в Пермь сразу же придет сигнал.

Эксперимент с чурками

- Следователи объяснили, если у утопленника в кишечнике еды было мало, то он не всплывает полностью, а будет находиться в толще воды, - говорит Владимир Четин. - И в таком состоянии его может очень далеко унести. Мы решили сымитировать тело ребенка. Напилили сырую березу, поленья делали весом 20 - 25 килограммов. Скотчем приматывали к ним груз - кирпичи и поплавок - пластиковые бутылки. Расстояние от поплавков до грузов делали разное. Потом пронумеровали их и забрасывали в речку: у берега и чуть дальше. Но чурки выбрасывало на берег.

Позже, уже по большой воде, опыт с чурками повторили, но на этот раз забросили их в середине реки. Последнюю чурку выбросило на берег в 10 километрах от места происшествия.

- Мы сделали единственный вывод: если бы Катя была в реке, мы бы обязательно нашли ее, - плачет отец девочки - Со временем мы с женой поняли, что одни не проживем. В 2017 году у нас родилась Аленка, в 2019 году - Семка. Катины фото везде в доступе, дети хорошо знают, что у них есть старшая сестра.

«Мне надоело ее удерживать»

Отдельной главой можно писать о «доброжелателях» и «помощниках» в поисках пропавшей девочки из Перми. Тем более, что два года назад за информацию о Кате родители пообещали вознаграждение в один миллион рублей.

- Мы с женой готовы на все, чтобы вернуть дочь домой, - объяснил Владимир. – Деньги мы не копили и не брали кредит. У нас есть загородный дом. Как только предоставленная информация приведет к нашей дочери, мы его продадим и отдадим обещанное вознаграждение. Или кредит возьмем и рассчитаемся. Это, в конце концов, вопрос решаемый, главное, чтобы дочь вернулась домой.

Понятно, что информация о Кате и телефоны ее родителей есть в интернете, и периодически им звонят или пишут неизвестные. Причем, не только из России, но и из-за рубежа.

- Люди, кто из-за проблем с головой, кто ради шутки звонил, писал, и мы отрабатывали все эти версии по всей России, - рассказал следователь. – Приходилось «обкладываться» справками из диспансеров и допрашивать этих лиц. На каждый такой «звоночек» в уголовном деле прибавлялось страниц по 100. Однако выкуп за Катю никто за эти годы ни разу не просил. Были, конечно, такие, кто, сидя в тюрьме, решил поправить свое материальное положение, писал: «Дайте нам 100-150 тысяч, и мы покажем вам, где девочка».

Не так давно в мессенджере у Катиного папы пришло уведомление о сообщении:

- Вы папа Кати Четиной? Я знаю, где находится ваша дочь. Я сам за границей, мне надоело ее удерживать. Переведите мне деньги в долларах, и я назову вам точное место и адрес, где она находится.

- Стой, давай так: как только мы заберем Катю, я сразу же отдам тебе всю сумму.

- Нет, не выйдет. Как только вы ее получите, вы сразу же сдадите меня в полицию.

- Общались мы с ним дважды, - рассказал Владимир Четин. – В качестве доказательства мужчина прислал мне пятисекундное видео, где девушка, похожая на Катю, сидела на стуле со связанными руками и заклеенным скотчем ртом. И практически сразу же удалил ролик из переписки.

Владимир проверил и выяснил, что номер, с которого ему писал незнакомец, действительно был зарегистрирован в Канаде. Но ощущение, что кто-то пытался «развести его на деньги» не покидало.

- Человек просил немалую сумму, но предоставил только одно фото, очень похожее на фотошоп, - говорит папа девочки. - У девушки, которая сидела со связанными руками, были светлые русые волосы, и на первый взгляд она чем-то напоминала повзрослевшую Катю. Но рассмотреть ее более детально этот человек мне не дал, быстро удалив ролик. Я писал ему: «Если она у вас, значит, вы можете сделать ее фото и прислать мне». Объяснял, что уже связался с банком и просил у него больше доказательств, что это действительно Катя, но мужчина исчез почти на месяц.

Сходство действительно есть

Второй раз незнакомец написал Владимиру с другого телефона.

- Здравствуйте, что вы решили?

- По какому поводу?

- Вы знаете. Я недавно Вам писал и отправлял видео. Едва ли это происходит каждый день.

- Ты просишь немалую сумму, почему думаешь, что я поверю одному ролику, очень похожему на фотошоп? Хочешь денег? Представь доказательства, чтобы я был полностью уверен, что ты меня не обманываешь.

И незнакомец отправил родителям Кати еще одно короткое видео, на котором незнакомая девушка, похожая на Катю, уже не была связана, а стояла у светлой стены и смотрела в камеру. Она была одета в малиновую футболку и бордовую полосатую рубашку.

Вскоре незнакомец удалил и это видео, но родители Кати успели сделать фото, чтобы более детально рассмотреть девушку.

- Оно не очень четкое, но сходство действительно есть, - говорит Владимир. – Правда, на этот раз волосы у девушки были темные. Глаза и брови похожи на Катины, но девушка в момент съемки была сильно накрашена, поэтому понять достоверно невозможно, Катя это или нет. И так как больше нам не дали никакой информации, мы выдвинули условие, что деньги отдадим сразу после того, как нам вернут дочь. И мужчина снова пропал.

Вскоре после второй переписки родители Кати написали заявления в полицию, СК, ФСБ и прокуратуру, но расследованию помешал тот факт, что переписка велась из Канады.

Тогда Владимир Четин самостоятельно установил, в каких конкретно районах Канады были куплены сим-карты, с которых писал незнакомец, и написал туда. Свой запрос перевел на английский язык и отправил, но ответа так и не дождался.

- Я даже думаю, что человек, который писал мне, на самом деле живет не в Канаде, а в России, - говорит Владимир Четин. – Просто он заплатил денег и воспользовался программой, которая может менять номер так, словно из Зимбабве звонишь. И что он просто хотел по-легкому заработать. Так ли это? Мы очень хотим в этой истории докопаться до истины. Мы будем искать ее, пока не добьемся хоть какого-нибудь результата. Мы надеемся, что она жива, что мы ее отыщем, и что она будет с нами. Это тяжело… очень тяжело.

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