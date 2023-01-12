«Резал на глазах у подруги». Подробности убийства модели мужем-уголовником из Перми

Мотивом своего чудовищного поступка Александр назвал измену. Фото: Соцсети

- Олечка у меня росла самостоятельной девочкой, доброй, мечтательной и доверчивой, - рассказывает мама убитой 31-летней Ольги Черновой Ирина. – Хотела стать самодостаточной и независимой, но судьба свела ее с этим негодяем.

Расправился с женой из-за измены

Напомним подробности этой страшной трагедии. Утром 31 декабря 31-летний уголовник Александр Чернов выследил свою сбежавшую в Петербург 31-летню супругу и жестоко расправился с ней. Мотивом своего чудовищного поступка он назвал измену. Якобы друзья показали ему видеозапись, на которой Ольга целуется с другим мужчиной. Близкие Ольги в один голос твердят, что брак разрушил сам Александр – наркоман, уголовник и вечный должник. И до сих пор не понимают, почему Ольга вообще решила связать свою жизнь с этим человеком.

- Возможно, в тот период в ее жизни произошел какой-то психологический надлом, а Александр оказался рядом, нашел нужные слова, вошел в доверие, и Ольга в него влюбилась, - рассуждает друг убитой Рустем.

Отношения между молодыми людьми начались в 2020 году. Александр тогда сидел в тюрьме и с Ольгой познакомился в соцсетях. Со временем обычная переписка переросла во флирт и, оказавшись на свободе, Александр пригласил Ольгу на свидание. О своем темном прошлом мужчина сначала не говорил. Вскоре влюбленные расписались, но со временем криминальный образ жизни Александра начал отравлять жизнь супруге.

Фото: Соцсети

- У него, якобы, была бригада строителей, - рассказывает Рустем. - Саша брал деньги у заказчиков, но работу не выполнял, а страдала из-за этого Ольга. В соцсетях ее заваливали гневными сообщениями: «ты такая же, как твой муженек», «покрываешь его, дура», «живете на наши деньги». Кроме этого, Саша занимал деньги и у родственников Оли и подолгу не отдавал.

«Мам, я сама с ним разберусь»

- Мы ведь с отцом только недавно узнали, что он сидел, - рассказывает Ирина. – А по нему и не скажешь, всегда улыбался, какие-то планы строил, про бизнес какой-то говорил. У меня, конечно, были подозрения на счет его состоятельности, но я как-то не придавала этому значения. Втерся он к нам в доверие. В прошлом году Саша попросил меня взять в кредит Iphone. Он подарил его Оле и сказал, что сам на него заработал. Я ему подыграла, и Саша пообещал вовремя вносить платежи, но слово не сдержал - мне стали звонить из банка, и я обо всем рассказала Оле.

Из-за этого супруги поссорились, а Саша назвал тещу предателем.

- Саша знал все мои пароли на телефоне, даже от банковских приложений, смотрел, сколько у меня денег на счету, и сколько я зарабатываю, - продолжает Ирина. - Но всегда, когда я пыталась поговорить о нем с Олей, она переводила тему. Последние ее слова о нем были такими: «Мам, я все с ним решу и потом тебе расскажу».

Фото: Соцсети

Убийство на глазах подруги

Друзья считают, что Ольга не бросала Александра из-за страха. Она боялась, что он может навредить либо ей, либо ее семье, но в конце прошлого года ее терпению пришел конец. И Оля купила билет в один конец до Питера.

Александр прилетел вслед за женой и вычислил ее адрес.

- Саша говорил, что узнать Олин адрес ему помогли какие-то друзья, но на самом деле никаких друзей у него нет - рассказывает Рустем. – Все просто: в свое время он синхронизировал их телефоны, поэтому спокойно мог отслеживать Олины переписки в соцсетях, следить за ее приложениями. Я не раз советовал Ольге избавиться от телефона или отнести его к специалистам, чтоб те убрали слежку, но она почему-то не решалась. Не знаю, может, не верила, что он решиться ее убить. Сперва я думал, что он выследил ее с помощью геолокации, но нет, оказалась, что адрес Ольги он узнал, когда вечером 30 декабря она заказала доставку еды.

Александр увидел это, взял нож, перцовый баллончик и в тот же вечер пришел на адрес. Ходил около двери и прислушивался к голосам. Даже позвонил в звонок, чтобы убедиться, что Ольга там, а сам спрятался.

- Когда он понял, что Оля находится в квартире, стал ее выжидать, - рассказывает Рустем, - получается, он полсуток провел в подъезде – с вечера 30 декабря, до утра 31 декабря. В квартире кроме Ольги был ее новый ухажер и супружеская пара, которая собиралась утром уезжать в Карелию. Из квартиры они вышли вчетвером, парни с вещами спустились на лифте, а девушки оставались на лестничной площадке. Вот тогда Саша и напал на Олю. Набросился сзади с ножом и первые удары начала наносить в шею, чтобы убить. Потом ударил в сердце, легкое и произвел еще серию ударов. За всем происходящим наблюдала Олина подруга, но что она могла сделать против вооруженного неадеквата? Конечно, она тут же позвонила мужчинам, когда они приехали на лифте, Саша распылил в них баллончик и убежал по лестничному маршу. С собой он прихватил Олину сумку, вытащил оттуда телефон, банковские карты и выбросил ее между этажами.

Фото: Соцсети

Истекающую кровью Олю увезли в больницу в состоянии клинической смерти. Спасти ее не смогли. Александра задержали на следующий день в хостеле, до 28 февраля он будет находиться в питерском СИЗО.

- В субботу, 14 января, мы будем прощаться с Олей, - рассказывает Рустем. – Ее родители уже в Питере, а я прилечу завтра. При жизни Оля говорила, что не хотела бы, чтоб ее тело съели черви, поэтому мы решили ее кремировать. Урну с прахом родители отвезут в ее родной Новодвинск (город в Архангельской области - Ред.)

Родители Ольги хотят максимального наказания для человека, который лишил их единственной дочери-красавицы. Они считают, что его должны судить не только за убийство, но и за кражу телефона и банковских карт. Кроме того, Рустем считает, что Александра должны судить еще и за мошенничество. Потерпевшие, которым Александр так и не сделал ремонт, уже идут писать заявление в полицию.

- Но больше всего меня интересует вопрос его надзора, он ведь был не выездной, но мог свободно перемещаться по другим городам, почему? Даже находясь под надзором, он три раза сидел по 15 суток на ИВС. По сути за три нарушения его должны были увезти обратно в тюрьму. Почему этого не сделали? - негодует Рустем. - А его ревность вообще на пустом месте возникла, в том баре она ни с кем не целовалась, его друзья лгут. Я видел ту видеозапись, мужчина действительно тянулся ее поцеловать, но она отвернула голову. В отличие от него она всегда была ему верна, несмотря на его скотское поведение, а он ей изменял, он сам мне в этом признавался. Мерзавец, погубил ни в чем не повинную девушку.

По словам Рустема, Саша с 15 лет 14 раз привлекался к уголовной ответственности за кражи, грабежи, мошенничество и угон. Последний срок – три года – получил в 2017 году за растрату и кражу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Силой завел в безлюдное место и изнасиловал: Следователи рассказали новые подробности убийства 23-летней медсестры в Чусовом

СК закончил расследование убийства 23-летней девушки из Чусового (Подробнее...)