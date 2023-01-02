«Для меня предатель в семье, это живой труп, ждущий своего часа»: пермяк выследил в Санкт-Петербурге свою сбежавшую жену и жестоко ее убил

Ольга Черкасова была финалисткой престижных конкурсов «Miss Maxim» и «мисс Россиянка 2019»

Он - 31-летний уголовник из Перми Александр Черкасов. Она - 31-летняя красавица из Архангельска Ольга Черкасова - финалистка престижных конкурсов «Miss Maxim» и «мисс Россиянка 2019». Три года назад Ольга познакомилась с Сашей в соцсетях. На тот момент мужчина сидел в тюрьме и чем уголовник смог привлечь молодую красавицу, одному Богу известно. Как бы то ни было, когда Саша вышел на свободу, влюбленные стали встречаться, а потом расписались. В начале отношений у пары было все идеально, но со временем криминальный образ жизни Александра начал отравлять жизнь супруге.

- У него, якобы, была бригада строителей, - рассказывает знакомый Ольги Рустем. - Саша брал деньги у заказчиков, но работу не выполнял, а страдала из-за этого Ольга. В соцсетях ее заваливали гневными сообщениями: «ты такая же, как твой муженек», «покрываешь его, дура, «живете на наши деньги». Из-за этого между ними постоянного вспыхивали ссоры, но уйти от него Оля боялась, не знаю, запугивал он ее что ли, может и бил. Но 22 декабря ее терпению пришел конец, и она сбежала на квартиру к своей подруге, пожила у нее два дня, а потом купила билет в один конец до Питера.

Саша звонил Ольге несколько дней подряд, умолял вернуться, а когда понял, что этому не бывать, стал умолять о последней встрече. Говорил, что был не прав, что готов ее отпустить, но хочет понять «Что делал не так и что нужно изменить, чтобы не повторять ошибки в новых отношениях». И Ольга согласилась. В четверг, 29 декабря, Саша забронировал номер в гостинице и уже на следующий день прилетел в Петербург. Встретиться супруги договорились в кафе.

- Как только Оля подошла к столику, Саша сразу ударил ее по лицу, - говорит Рустем. - Но тут же стал извиняться, просил сесть и обещал больше не трогать. Ольга села. Когда речь зашла о чувствах, Оля сказала, что больше его не любит, что встречается с другим, и у них уже был секс. Услышав это, Саша накинулся на нее и начал душить. Сотрудники кафе вызвали полицейских. Сашу увезли в отдел, а Ольга убежала домой.

Как позже сам Александр напишет в соцсетях, из отдела полиции ему удалось сбежать, и он тут же стал искать Олю.

- Саша говорил, что узнать Олин адрес ему помогли какие-то друзья, но на самом деле никаких друзей у него нет - рассказывает Рустем. - Все просто: в свое время он синхронизировал их телефоны, поэтому спокойно смог отследить ее местоположение. Также из-за синхронизации Ольга увидела историю Сашиных последних запросов в интернете: он искал в магазинах пневматический пистолет. За день до убийства Оля написала мне: «Он что, реально хочет меня убить?» Я сказал ей сидеть дома и не высовываться. А сам тут же стал искать номер пермского отдела полиции, потому что Саша был под надзором. Я до сих пор не понимаю, как его из города то выпустили. В общем по номерам, что я нашел, трубку никто не взял. Бывший Сашин инспектор, тоже не подошел к телефону.

На следующий день, 31 декабря, Рустем отправил Ольге сообщение, но ответа не последовало. Рустем насторожился, обычно Ольга отвечала на его сообщения в течение пяти минут. Вскоре Рустем отправил еще одно безответное сообщение, а потом увидел странный пост Александра в соцсетях ( Сейчас все посты уже удалены, как и страница Ольги, это сделал Александр - Ред.)

Скриншот записи Александра в соцсети. Фото предоставлено Рустемом

Скриншот записи Александра в соцсети. Фото предоставлено Рустемом

- Позже Саша мне рассказал, что сутки выжидал Олю в подъезде, и когда она вышла - напал на нее с ножом, - говорит Рустем. - Он нанес ей около 20 ударов и убежал. Ольгу увезли в больницу, но, к сожалению, она скончалась. Сашу задержали на следующий день в хостеле.

Рустем до сих пор не может прийти в себя от случившегося и уверен, что если бы не халатность некоторых должностных лиц, трагедии можно было избежать.

- Он находился под надзором, был невыездной, но мог свободно перемещаться по другим городам, почему? Даже находясь под надзором, он три раза сидел по 15 суток на ИВС, по сути за три нарушения его должны были увезти обратно в тюрьму. Почему этого не сделали? - негодует Рустем.

Рустем переживает, что Александру дадут маленький срок за убийство Ольги, поэтому он призывает всех, кто пострадал от его мошеннических действий, идти писать на него заявление, чтобы его судили сразу по нескольким статьям.

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