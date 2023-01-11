Полис ОМС. Фото: архив "КП"

ЧТО ТАКОЕ ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОЛИС ОМС

С 2023 года на портале «Госуслуги» стал доступен электронный полис обязательного медицинского страхования (ОМС).

Как пояснили в Минцифры России (Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации), электронный полис ОМС служит цифровым аналогом пластикового или бумажного вариантов полисов ОМС.

С 2023 года обладателю электронного полиса ОМС теперь не надо будет носить с собой его пластиковый или бумажный варианты.

При необходимости можно показать электронный полис ОМС на экране телефона, а при онлайн-записи к врачу или прикреплении к поликлинике данные о полисе будут подтягиваться автоматически из личного кабинета портала «Госуслуги».

Получать медицинские услуги по электронному полису ОМС в России стало возможно с декабря 2022 года.

Электронный полис ОМС через портал «Госуслуги» позволяет:

- прикрепиться к поликлинике;

- в режиме онлайн поменять страховую компанию;

- поменять регион страхования;

- приостановить или возобновить действие полиса.

Данные о полисе ОМС, его номер, контакты страховой компании и сведения о прикреплении к поликлинике всегда будут доступны в личном кабинете портала «Госуслуги».

Оформление и получение электронного полиса ОМС на портале «Госуслуги» осуществляется исключительно добровольно.

ГДЕ МОЖНО ОФОРМИТЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОЛИС ОМС 2023

С 2023 года оформить электронный полис ОМС себе или ребенку можно на портале «Госуслуги».

ЗАЧЕМ НУЖЕН ПОЛИС ОМС

Полис ОМС является документом, дающим право на получение бесплатной медицинской помощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского образования на территории Пермского края, в рамках базовой программы ОМС - на территории всей России.

Полис ОМС необходим для прикрепления к поликлинике для получения первичной медико-санитарной помощи. Полис предоставляет информацию о страховой медицинской компании, в которую можно обратиться для защиты своих прав и законных интересов.

Для медицинской организации полис ОМС - это документ, по которому будет оплачена оказанная бесплатная медицинская помощь страховой компанией.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ПОЛИСА ОМС

Право на получение полиса ОМС имеют все граждане РФ, за исключением военнослужащих и приравненных к ним в оказании медицинской помощи гражданах.

ОТМЕНА БУМАЖНЫХ И ПЛАСТИКОВЫХ ПОЛИСОВ ОМС

Электронный полис ОМС не отменяет ранее полученные бумажные и пластиковые полисы ОМС. Все варианты полисов ОМС продолжают действовать. Их можно по-прежнему предъявлять в медицинских учреждениях.

АЛГОРИТМ ОФОРМЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ПОЛИСА ОМС

Для оформления и последующего получения электронного полиса необходимо иметь подтвержденную учётную запись на портале «Госуслуги».

Если у вас уже есть номер полиса в личном кабинете, цифровой документ загрузится автоматически. Если полиса нет, можно подать заявление (https://www.gosuslugi.ru/600770/1/form), чтобы сразу оформить электронный.

Электронный полис ОМС будет готов в течение одного рабочего дня. Детям полис тоже оформляют за один день, потребуются только данные свидетельства о рождении.

ШАГ 1. Подача заявления на оформление электронного полиса ОМС.

Зайти в раздел «Управление полисом ОМС» и выбрать необходимые действия.

Ответьте на несколько вопросов и узнайте, что делать дальше.

ШАГ 2. Полис ОМС не найден.

Перейдите в личный кабинет раздела «Здоровье», чтобы запросить данные полиса из фонда ОМС.

Поиск данных в фонде ОМС обычно занимает 15 минут, но при большой нагрузке может длиться до 5 дней. Вы можете закрыть или обновить эту страницу - получение информации продолжится. Когда данные придут, в портале «Госуслуги» появится уведомление.

КАК ВПЕРВЫЕ ОФОРМИТЬ И ПОЛУЧИТЬ ПОЛИС ОМС

Впервые оформить и получить полис ОМС можно несколькими способами:

- Онлайн через Госуслуги;

- Через страховую компанию в своем регионе;

- Лично через МФЦ (требуется уточните заранее, оказывает ли выбранный МФЦ такую услугу).

Электронный полис ОМС выпустят в день обращения. Данные о нем поступят на «Госуслуги», если вы дали согласие в разделе «Здоровье».

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