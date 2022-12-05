Полис ОМС. Фото: Федеральный ФОМС.

На вопросы, связанные с получением полиса ОМС, ответила начальник управления организации ОМС территориального Фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Пермского края Ирина Новоселова.

Полис ОМС – документ, который дает право на получение бесплатной медицинской помощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского образования на территории Пермского края и в рамках базовой программы ОМС на территории всей России.

Полис ОМС необходим для прикрепления к поликлинике для получения первичной медико-санитарной помощи. Полис предоставляет информацию о страховой медицинской компании, в которую можно обратиться для защиты своих прав и законных интересов.

Для медицинской организации полис ОМС – это документ, по которому будет оплачена оказанная бесплатная медицинская помощь страховой компанией.

Право на получение полиса ОМС имеют все граждане РФ, за исключением военнослужащих и приравненных к ним в оказании медицинской помощи гражданах.

Право получения полиса ОМС осуществляется гражданами РФ со дня регистрации рождения. Кроме граждан РФ право получения полиса ОМС имеют иностранный граждане и люди без гражданства, которые временно или постоянно проживают на территории РФ, на время проживания в стране после регистрации в соответствующих органах. Кроме того, это могут быть беженцы и вынужденные переселенцы, трудящиеся на территории России временно пребывающие иностранные граждане из государств ЕАЭС.

Алгоритм получения полиса ОМС одинаковый для всех. Для этого необходимо обратиться лично или через своего представителя в самостоятельно выбранную страховую медицинскую организацию. Сегодня на территории Пермского края работают четыре таких организации: «Капитал Медицинское страхование», «РЕСО Мед», «АстраМед» и «Макс М». Адреса и телефоны имеются на сайтах страховых компаний и ТФОМС Пермского края. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и СНИЛС.

С заявлением о выборе или замене страховой компании также можно обратиться в электронной форме через сайт ТФОМС. При этом необходимо будет пройти процедуры идентификации и аутентификации. Заявление в электронной форме можно подать и через сайт госуслуг.

На сайте госуслуг в разделе «Здоровье» размещены данные о полисе ОМС в электронном виде. С 1 декабря 2022 года всем застрахованным в системе обязательного медицинского страхования станут доступны цифровые полисы ОМС, данные о застрахованных лицах собраны в Едином регистре застрахованных лиц в Государственной информационной системе ОМС.

Один раз в год гражданин имеет право поменять страховую компанию не позже 1 ноября текущего года либо чаще при смене места жительства или прекращении деятельности страховой компании. Для этого вновь необходимо подать заявление.

Для граждан РФ полис ОМС бессрочный и его номер не меняется, если не меняется дата рождения или пол. В случае изменения персональных данных необходимо обратиться в страховую компанию.

Если требуется получение полиса ОМС не по месту регистрации гражданина, можно указать не место прописки, а место фактического проживания.

Если есть вопросы

Сайт ТФОМС Пермского края: pkfoms.ru

Тел. 8 (800) 700-05-61

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