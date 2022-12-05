Полис ОМС. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) дает право получать бесплатную медицинскую помощь на территории Российского Федерации. С этим документом вы сможете прикрепиться к поликлинике по месту жительства и обратиться в больницу.

Детям, как и взрослым, также нужен полис ОМС. Специалисты Территориального фонда ОМС Пермского края объяснили, как оформить документ ребенку и ответили на частые вопросы пермяков.

КАКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ РЕБЕНКУ ПО ПОЛИСУ ОМС

Для детей по полису ОМС бесплатно предоставляется широкий спектр медицинских услуг: посещение на дому, консультации и осмотры врачами-специалистами, лабораторная и инструментальная диагностика, профилактические мероприятия, медицинская помощь в условиях дневного и круглосуточного стационара.

Полис ОМС дает право на диспансерное наблюдение у участкового педиатра с момента рождения и до совершеннолетия: до года – ежемесячно, затем – ежегодно.

ПРИЕМ ДЕТСКИМ ВРАЧОМ НОВОРОЖДЕНННОГО ПО ПОЛИСУ ОМС

Ребенка обязан принять любой детский врач поликлиники, к которой он прикреплен. При этом сроки ожидания приема врачами-педиатрами не должны превышать 24 часа с момента обращения в медицинскую организацию. В любой другой медицинской организации экстренную или неотложную медицинскую помощь также окажут бесплатно, так как полис ОМС действует на всей территории России.

В случае нарушения прав ребенка на оказание медицинской помощи родственники и/или законные представители несовершеннолетнего могут обратиться в страховую медицинскую организацию, выдавшую полис ОМС.

КОГДА НУЖНО ОФОРМЛЯТЬ РЕБЕНКУ ПОЛИС ОМС

Документ оформляют родители или законные представители ребенка в первый месяц после его рождения, а точнее в течение 30 дней после государственной регистрации рождения.

Со дня рождения до дня регистрации дети обслуживаются в медицинской организации по полису ОМС матери или законного представителя ребенка.

КАК ВЫБРАТЬ СТРАХОВУЮ КОМПАНИЮ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИСА ОМС

Для детей после государственной регистрации рождения и до достижения совершеннолетия, либо после приобретения ими дееспособности в полном объеме и до достижения 18 лет, страховую медицинскую организацию выбирает один из родителей или другой законный представитель.

Для оформления необходимо обратиться в одну из страховых компаний, которые работают на территории Пермского края, и написать заявление.

На территории Пермского края работают четыре страховые медицинские компании: «Капитал Медицинское страхование», «РЕСО-Мед», «АстраМед-МС» и «Макс-М».

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПОЛИСА?

Чтобы получить полис ОМС для новорожденных детей, являющихся гражданами России, необходимо предоставить в страховую медицинскую организацию документы:

- свидетельство о рождении ребенка

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС) ребенка (при наличии)

- документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС) законного представителя ребенка

ЦИФРОВОЙ ПОЛИС ДЛЯ НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА

Все новорождённые с 1 декабря 2022 года будут автоматически вноситься в регистр застрахованных лиц на основании свидетельства о рождении, выданного органами ЗАГС.

Всем застрахованным в системе обязательного медицинского страхования, актуализировавшим свои данные о документах, удостоверяющих личность, с 1 декабря 2022 года станут доступны цифровые полисы ОМС.

Для получения помощи в медицинской организации достаточно будет предъявить паспорт или свидетельство о рождении для детей до 14 лет.

Лица, получившие гражданство Российской Федерации, с 1 декабря 2022 года будут автоматически вноситься в регистр на основании сведений, переданных органами внутренних дел.

ЕСЛИ ЕСТЬ ВОПРОСЫ

Сайт ТФОМС Пермского края: www.pkfoms.ru

Контакт-центр ТФОМС Пермского края: 8-800-700-05-61

Контакт-центр «Капитал МС» 8 800-100-81-02

Контакт-центр «Ресо-Мед» 8 800 200-92-04

Контакт-центр «Макс-М» 8 800 333-60-03

Контакт-центр «АстраМед-МС» 8 800 250-79-44

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