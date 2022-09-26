Трагедия в Ижевске: убийца зашел молча и начал стрелять

Жители Ижевска создали возле школы №88 стихийный мемориал. Фото: Мария Бакланова

- Сначала просто были какие-то странные звуки, непонятные хлопки. А потом наш социальный педагог начал орать матом и сказал: «Бегом в кабинет и под стол!» - рассказывает ученица ижевской школы №88. - Там были выстрелы. И крики. Боже, там были крики!

«Учился в этой же школе»

Утром в понедельник, 26 сентября, мужчина, одетый в черную майку с нацистской символикой и балаклаву, ворвался в школу. С собой у него были два травматических пистолета, переделанные под стрельбу боевыми патронами, и 20 обойм. Как позже выяснили следователи, нападавшим оказался 34-летний Артем Казанцев, выпускник этой школы.

Преступник зашел в школу с главного входа и начал стрелять по всем, кого видел.

- Он был во всем черном, в черной маске с вырезом, как у ОМОНа, - рассказал десятиклассник, оказавшийся в тот момент в холле школы. - Он зашел молча, я услышал хлопок. Подумал, что это взрыв или пиротехника. А потом увидел пистолет. Я был на расстоянии 20 метров от него. Он сразу же начал стрелять, без криков, без требований. Сначала выстрелил в охранника, второй выстрел - уже в меня. Пуля мне попала в правую часть груди. К счастью, она прошла навылет.

Убив охранника, Казанцев свободно прошел через оставшуюся без охраны вахту по коридору. Ворвался в учебный кабинет и начал стрелять по детям. Сделав несколько выстрелов, вновь вышел в коридор и стал ломиться в соседние классы.

Но педагоги успели запереть двери. Как рассказала одна из школьниц, их класс закрылся в кабинете, ребята спрятались за шкафами.

- Мы слышали, как вооруженный мужчина ходил по коридору, кричал что-то несвязное и стучался в дверь, - добавила девочка.

Пострадали больше 20 человек

Тем временем директор школы вызвала полицию. Сразу на место выехали полиция, ФСБ, Росгвардия. Сотрудники спецслужб оцепили школу. Всех учеников и преподавателей эвакуировали и отвели в соседний детский сад.

Сотрудники спецслужб оцепили школу Фото: Мария Бакланова

Но взять преступника живым не удалось. Тело Казанцева нашли в одном из учебных кабинетов. Как сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов, он покончил с собой. Оба его пистолета лежали рядом.

От пуль преступника погибли четверо взрослых и 11 школьников. Первой его жертвой стал Николай Киселев, который работал в школе охранником. По словам его сына, Николай Александрович не мог без работы даже на пенсии, поэтому два года назад устроился в ЧОП.

- Раньше мы жили в Татарстане, и папа там в шахте работал. Переехали в Ижевск, где он с самого открытия стоматологической поликлиники №3 работал завхозом. Потом вышел на пенсию, но дома сидеть не смог, - рассказал Олег Киселев, сын погибшего.

Также, по предварительным данным, пострадали 22 ребенка и двое взрослых. Причиной ран стали не только пули, но и травмы, полученные при падении: пытаясь скрыться от преступника, ребята выпрыгивали из окон.

Состояние пострадавших оценивается как среднее и тяжелое, сообщил Александр Бречалов. Среди тяжелораненых - 7-летняя девочка с ранением живота, 7-летний и 16-летний мальчики с ранением грудной клетки.

Стоял на учете в психушке

По факту убийства двух и более лиц, а также незаконного оборота оружия возбуждено уголовное дело. Его расследование председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин передал в Главное следственное управление СКР. Сотрудники Криминалистического центра СК России уже выехали в Ижевск.

Сейчас следователи СК России проводят обыск в квартире Казанцева, изучают его взгляды и окружение.

- Проверяется его приверженность неофашистским взглядам и нацистской идеологии, - сообщили в СКР.

Но, по словам Александра Бречалова, напавший на школу в Ижевске находился на учете в психоневрологическом диспансере.

До 29 сентября в Удмуртской Республике объявлен траур по погибшим.

В Главном управления МЧС России по Удмуртской республике открыта круглосуточная горячая линия психологической помощи. Минздрав также направил в Ижевск группу специалистов для оказания медпомощи после стрельбы в школе.

Усилен пропускной режим

В школах Удмуртии и соседних регионов в связи с трагедией в Ижевске усилены меры безопасности.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров дал поручение Министерству образования и науки региона в течение суток провести проверку защищенности образовательных учреждений области, работы всех систем.

- Прошу директоров учебных учреждений совместно с охранными предприятиями усилить меры безопасности, взять под личный контроль выполнение мер безопасности, сохранять эмоциональную стабильность работы коллективов, - заявила начальник департамента образования Перми Анна Деменева.

В школах Оренбуржья усилен пропускной режим, проводятся инструктажи с учителями, педагогами и персоналом по безопасности.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Где взял оружие?

Преступник открыл пальбу из двух травматических пистолетов, переделанных под боевые патроны. Где мог приобрести преступник такое оружие? Мог ли изготовить его сам?

- «На коленке» из травматического пистолета боевой не сделаешь, для этого нужна слесарная мастерская, - объяснил председатель Совета РОСО «Федерация практической стрельбы Пермского края» Сергей Чегодаев. - Как минимум, потребовалось бы заменить ствол - в травмате его невозможно расточить под нужный калибр патрона. Замены потребовали бы и другие части пистолета, например, затвор мог просто не выдержать интенсивной стрельбы. Впрочем, Ижевск - столица производства стрелкового оружия. Здесь вполне могли найтись подобные умельцы и нужные запчасти. Либо сам преступник имел какое-то отношение к оружейному делу.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ

Обозреватель «Комсомольской правды», член Общественного совета Министерства образования и науки РФ Александр Милкус:

- Сейчас не надо поднимать большую нервно-истерическую волну, связанную с событиями в этой школе. Психологи говорят, что есть закон парных случаев. Какой-то персонаж, у которого мозги не на месте, может под воздействием этой истории, если она очень сильно раскручена в СМИ, пытаться ее повторить, обратить на себя внимание. Очень важно сдержанное освещение. Очень важно говорить о безопасности, о том, как должна быть организована эвакуация в школах. Может быть, еще раз провести такие учения, чтобы понимать, что мы знаем, как себя вести. Без описания большого жизненного пути этого подонка, который пришел с оружием. Я бы сосредоточился на героизме учителей, которые оказались в этой школе, прикрывали собой школьников.

Я посмотрел видео, которое выкладывали ребята из разных классов. Видно, что они все сидят на полу, учительница возле двери. Она прикрывает. Они сидят под прикрытием парт или школьных шкафов. Это абсолютно правильная тактика.

Экс-председатель правления Общественного движения «Право на оружие» Игорь Шмелев:

- 20 магазинов с патронами - это очень много. Обычно к огнестрельному оружию ограниченного поражения продается 2 магазина. Те, кто занимается стрельбой, могут и больше купить. Но больше носить с собой даже на соревнованиях довольно сложно. О том, что этот человек готовился, говорит то, что оружие переделанное. Это уже грубейшее нарушение законодательства.

Но то, что человек пришел с переделанным оружием, то есть он с самого начала готовился к совершению преступления, это одна тема. Вторая тема - охрана и безопасность в учебных заведениях любого уровня, начиная с детских садов, заканчивая университетами и институтами. Нигде нет системы безопасности. Должна быть нормальная система охраны. Нужен охраняемый периметр, контролируемый периметр, видеонаблюдение.

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