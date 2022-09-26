Напавший на школу №88 в Ижевске покончил с собой

- Сегодня сразу после поступления в полицию сообщения о стрельбе в школе № 88 сотрудники МВД выехали на место происшествия и организовали мероприятия, направленные на задержание подозреваемого. В настоящее время полицейскими обнаружено тело мужчины, открывшего стрельбу. По имеющимся данным, он покончил с собой. На данный момент известно о шести погибших и около двадцати пострадавших. Информация уточняется, - сообщили в МВД по Удмуртской Республике.

Напомним, в понедельник, 26 сентября, около 10.00 утра в 88-й школе Ижевска произошла стрельба. Пока шел урок, неизвестный мужчина ворвался в учебное заведение, сначала выстрелом убил охранника, а потом зашел в класс и начал стрелять по детям. Перепуганные ученики закрылись в классах.

- Мы сидим в кабинетах за шкафами. Дверь закрыли на ключ, нас 27 человек. С нами учитель - женщина. Вооруженный мужчина ходит по коридору и сильно кричит что-то несвязное, - рассказала корреспонденту «Комсомолки» одна из школьниц.

Вскоре стало известно, что нападавший мужчина покончил с собой. Рядом с его телом нашли два травматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами, а также магазины с патронами.

По поручению Александра Бастрыкина, уголовное дело о стрельбе в школе передано для расследования в Главное следственное управление СК России. Как сообщают силовики, напавший на школу был 34-летний Артем Казанцев. Он уроженец города Ижевска и выпускник этой же школы. По имеющимся сведениям, Артем Казанцев жил в нескольких минутах ходьбы от школы и стоял на учете в психоневрологическом диспансере. Сейчас следователи проводят обыск его квартиры, изучают его личность, взгляды и окружение.

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов объявил о трауре, который продлится до 29 сентября.

«КП-Ижевск» ведет трансляцию с места событий.