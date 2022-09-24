Пока нельзя со стопроцентной уверенностью сказать, что произошло с девочкой - убийство или несчастный случай. Фото: Борис МЕРКУШЕВ

Полтора месяца назад 46-летнего Виктора Мошкина, обвиняемого в гибели шестилетней Насти из Верхнечусовских Городков, арестовали на два месяца и поместили в СИЗО. Сейчас следователи собирают доказательства его вины, а сам Виктор тем временем пишет из тюрьмы письма своей гражданской жене и детям. В них он рассказывает о своем состоянии и просит не верить в его вину.

- Про свидания с Витей я даже не узнавала, - рассказывает его гражданская жена Елена. - Не смогу я к нему прийти - нервы не выдержат, буду реветь. Поэтому связь мы поддерживаем по старинке - пишем друг другу письма. За это время от Вити мне пришло два письма. Первое он написал еще 20 августа. В нем он попросил нанять ему адвоката, рассказывал о давлении со стороны правоохранительных органов, просил отправить вещи и продукты и, конечно, спрашивал обо мне и о детях.

У Виктора Мошкина, напомним, трое детей: две дочки 6-ти и 10-ти лет и 11-летний сын. Сейчас они находятся в Центре помощи детям, так как Виктор и Елена не состоят в браке.

- Я рассказала Вите, что детей забрали в детдом, но у них все хорошо, мы созваниваемся, и они очень ждут, когда мы снова будем вместе, - говорит Елена. - Второе письмо было адресовано лично мне, поэтому рассказывать о его содержании я не буду. Могу лишь сказать, что написано оно с какой-то надеждой что ли. Если в первом письме я даже по почерку понимала, в каком подавленном состоянии он находится, то сейчас чувствуется, что у него появилась вера в то, что его оправдают.

С родителями погибшей девочки Елена не общается. Но видит, как проезжая мимо ее дома, они бросают взгляд в ее сторону и, не останавливаясь, едут дальше.

- Я не хочу говорить о Настиных родителях, я прекрасно понимаю состояние матери, она ведь полгода назад свою маму похоронила и тут такое, - говорит Елена. - Надеюсь, что они, как и я, верят в Витину невиновность.

Каждую неделю Елена созванивается с детьми. Ребятишки говорят, что у них все хорошо, они ходят в школу, учатся на четверки и пятерки и ждут возвращения домой.

- Конечно, и про папу спрашивают, - говорит Елена. - Письмо от Вити я им вслух зачитывала. Он просит, чтобы они не верили в его вину. Я их тоже убеждаю, что папа ни в чем невиноват, говорю, что скоро этот кошмар закончится, и все станет так, как прежде.

Почему под подозрение попал Виктор Мошкин

Напомним, 46-летнего Виктора Мошкина задержали утром 14 августа (тело 6-летней Насти нашли поздним вечером). У правоохранителей было несколько оснований подозревать в гибели ребенка именно его. Во-первых, Мошкин уже сидел за детоубийство - 25 лет назад он убил свою 7-месячную дочь. Но также, как в случае с гибелью Насти, путался в показаниях и не признавал свою вину.

- Тогда его допрашивали почти сутки, но он упорно не хотел ни в чем признаваться, - рассказывает Сергей Тишонков, подполковник милиции в отставке, который расследовал первое преступление Мошкина. – Сперва говорил, что девочка во время кормления захлебнулась молоком. Но мы опровергли его версию, так как на теле девочки были гематома и синяки. Их появление он объяснял неудачной прогулкой по лесу. Якобы коляска наткнулась на корень дерева и от удара малышка упала на землю и ударилась головой. То есть, как и в случае с Настей, он путался в показаниях и не признавал вины. Только к утру Мошкин написал чистосердечное признание, что действительно убил собственную дочь из-за того, что она громко плакала. Сначала тряс и орал, чтобы она замолчала, но девочка не успокаивалась, и разъяренный мужчина стукнул ее о землю головой.

Во-вторых, дом Мошкина стоит напротив того самого колодца, где нашли девочку - перешел дорогу, и ты тут. И в-третьих, по словам нашего источника, Виктор дал признательные показания.

- Он признался, что толкнул девочку, и она упала, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - Якобы не хотел этого делать, все получилось случайно. Но он настолько путается в показаниях, что его слова вызывают много вопросов, в которых сейчас, после ареста, будут детально разбираться следователи. К тому же, если суд удовлетворяет ходатайство следствия об аресте, значит основания на это есть.

Выбивали признание?

Адвокат Виктора Мошкина Мария Евтеева рассказала, что во время одной из встреч со своим подзащитным в СИЗО, он пожаловался на давление со стороны правоохранительных органов.

- С его слов, после задержания сотрудники правоохранительных органов давали ему настойчивые рекомендации признаться в совершении преступления, - рассказывает Евтеева. - Один из сотрудников наносил Виктору побои со словами: «За что ты убил ее, сволочь?». Как сообщил мой подзащитный, почти сутки его продержали в кабинете, на стуле, при этом не давали воду и еду, запрещали спать, выходить из кабинета и посещать туалет. Я подала заявление в СУ СК России по Пермскому краю для того, чтобы провели проверку.

В следственном комитете корреспонденту «КП-Пермь» сообщили, что после заявления адвоката начали проверку.

Тем временем

Пока нельзя со стопроцентной уверенностью сказать, что произошло с девочкой - убийство или несчастный случай. Причину смерти ребенка установит экспертиза. По оценкам специалистов, подобные экспертизы могут длиться от месяца до полугода. Причин тому несколько.

- Экспертиза – это всегда комплексное исследование, - объясняет эксперт. – Гистологическое, судебно-химическое, биохимическое исследования. Это то, что на поверхности. Могут быть еще экспертизы ДНК и так далее. Все эти процедуры нельзя ускорить, они проводятся определенное количество времени. И судмедэксперт ждет результатов всех анализов, чтобы дать свое заключение о причинах смерти. Если она действительно умерла от утопления, важно выяснить, когда наступила смерть девочки, сколько времени ее тело находилось в воде, что было в легких, в желудке. Могут быть найдены какие-то биологические следы, указывающие, что девочка все же стала жертвой преступления. Эти детали наверняка будут составлять тайну следствия, но в результате помогут коллегам из СК пролить хоть какой-то след, что все-таки случилось.

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