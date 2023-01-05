«Я хочу остаться с папой!» Пермяк, утопивший свою трехлетнюю дочь в ведре с водой, рассказал, почему это сделал

Соседи криков ребенка не слышали. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Супруги жили в коммунальной квартире типа малосемейного общежития в Орджоникидзевском районе Перми. Семья благополучная, двое деток. Младшей девочке три года, старшая дочь учится в гимназии в начальных классах. На учетах в ПДН семья не состояла, муж не злоупотреблял спиртным.

В последнее время 36–летний глава семьи очень переживал, что не может устроиться на работу, соответственно, были проблемы из-за постоянной нехватки денег, из-за этого же супруги ссорились, жена предъявляла претензии неработающему мужу. Он был доведен до отчаяния из -за тяжелого материального положения. Вероятно, считал, что это безысход! Супруг дождался, когда 3 января жена со старшей дочерью уйдут к теще. Женщина пошла навестить свою пожилую больную маму, помочь приготовить ей пищу. Мать звала с собой и младшую девочку, но малышка не хотела идти к бабушке. «Я хочу остаться с папой!» - сказала девочка.

Глава семьи, на тот момент трезвый человек, решил покончить с собой. Но он понимал, что девочка, младшая дочь, будет продолжать страдать от нищеты. Чтобы ребенок не мучился, отец утопил малышку в ведре в ванной комнате. После он попытался свести счеты с жизнью, но у него не получилось уйти в мир иной. А повторить попытку суицида не хватило смелости. Душегуб сам сдался сотрудникам полиции. Соседи по малосемейке криков ребенка не слышали.

Стало известно, что в декабре мужчина обращался за помощью к медикам, ходил на прием к психотерапевту или психиатру, ему были выписаны таблетки. Следующий прием у специалиста должен был быть после нового года. Убийца сказал, что не испытывал чувств к младшей девочке, почему, неизвестно. А вот малышка к папе тянулась, любила его, к бабушке в тот день не пошла, с папой осталась девочка…Был ли мужчина в состоянии вменяемом на момент совершения преступления, будут устанавливать специалисты: психологи - психиатры.

Эта трагедия напомнила жуткую историю, произошедшую 3 ноября 2019 года в Лысьвенском районе Пермского края. 27-летний глава семьи, доведенный до отчаяния бесконечными долгами и финансовыми кредитами, решил покончить с собой. На глазах жены (женщина была на восьмом месяце беременности) он начал наносить себе удары ножом. Супруга пыталась остановить любимого мужчину, он зарезал жену. После пошел в комнату, где сидел 3- летний сын, малыш играл. Убийца несколько раз ударил мальчика в спину ножом, а после пытался прикончить себя. Не получилось, выжил, уехал на пожизненный срок в колонию. Следователям детоубийца говорил, что ребенка резал, чтобы он не оставался сиротой.

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