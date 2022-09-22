«Уральский Раскольников», задушивший двух пенсионерок из Перми, сядет на скамью подсудимых

За полтора года слесарь из Казани задушил более 30 пенсионерок. Фото: СК.

Громкое дело «душителя старушек» из разных городов России завершено и передано в суд, об этом сообщили в Главном следственном управлении СК России.

Свои злодеяния слесарь-гастролер из Казани совершал с марта 2011 года по октябрь 2012-го. Его жертвами стали 30 немощных пенсионерок в возрасте от 75 до 90 лет. Они проживали в Казани, Ульяновской и Нижегородской областях, Удмуртии, Марии-Эл, Башкирии и Перми.

- Радик Тагиров находил одиноких пожилых женщин и обманным путем проникал в их квартиры, представляясь работником коммунальной службы, - сообщили следователи. - Затем он нападал на потерпевших, наносил им удары и душил, после чего обыскивал квартиры и похищал имевшиеся там деньги.

В Перми жертвами «уральского Раскольникова» стали две пожилые женщины. 15 апреля 2012 года в квартире улице Ким нашли задушенной 81-летнюю женщину, а 19 апреля в одной из квартир на улице Мира была обнаружена задушенной 85-летняя пенсионерка. У убитых пропали вещи и деньги.

Всего после проведения следствия Тагирова обвиняют в совершении более 30 убийств, трех покушений на убийства и более 30 разбойных нападений на пожилых женщин. Скоро начнется суд, если его признают виновным, то душителю грозит пожизненный срок.

- Преступления долгое время оставались нераскрытыми, - также сообщили в пресс-службе СК России. - Расследование уголовного дела по фактам убийств пожилых женщин не прекращалось долгие годы. Следствие обладало данными о генотипе преступника и отрабатывало разные версии. Комплекс проведенных экспертиз позволил установить личность подозреваемого. В декабре 2020 года он был задержан в квартире на улице Главной города Казани.

Радик Тагиров понимал, что запираться ему нет смысла, поэтому признался в совершении преступлений.

- Почему именно душили? Почему выбрали именно этот способ?

- Он тихий, быстрый, безболезненный для них, мне казалось. Менее болезненный.

- Вы помните, сколько жертв на вашем счету?

- Нет, не помню, не считал, только из новостей.

- Первое свое убийство помните?

- Не совсем, вкратце.

- Что вас подтолкнуло на совершение убийства?

- Спонтанно все было, кушать хотел, а это была возможность получить легкие деньги.

Когда следователям удалось выйти на след Тагирова, «душитель пенсионерок» вел законопослушный образ жизни: работал слесарем, жил с гражданской женой и воспитывал полугодовалого сына.

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