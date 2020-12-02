«Сразу поняли, что это серия». Пермские следователи вспоминают, как уральский Раскольников совершал убийства в Перми

38-летний слесарь из Татарстана подозревается в убийстве 26 пенсионерок в разных городах России. Фото: СК.

- Конечно, помним, как в одной из квартир на улице Мира в Перми была обнаружена задушенной 85-летняя пенсионерка, - говорят пермские следователи. – Произошло это 19 апреля 2012 года. Из квартиры убитой женщины пропали вещи и деньги. Точную сумму назвать не возьмемся, так как за несколько дней до этого в Мотовилихе на улице Ким было совершено подобное преступление: 15 апреля нашли задушенной 81-летнюю женщину. Сразу поняли, что это серия, поэтому уголовное дело забрали на расследование в Центральный аппарат СК.

Жертвами стали не менее 26 пенсионерок

1 декабря 2020 года стало известно, что в Казани задержан 38-летний слесарь Радик Тагиров. Он – предполагаемый душитель пожилых женщин. Свои злодеяния «уральский Раскольников» совершил в 2011-2012 годах в нескольких регионах России. Его жертвами стали не менее 26 немощных пенсионерок в возрасте от 75 до 90 лет.

Девять лет назад волна преступлений в отношении пожилых женщин прокатились по Приволжскому и Уральскому федеральным округам. Сначала осенью 2011 года неизвестный оставил шесть трупов в Казани, а потом отправился по Ульяновской и Нижегородской областям, Удмуртии и Марии-Эл. Затем были Пермский край, Башкирия…

Схема всех преступлений была схожая: в квартире находили тело задушенной, одиноко живущей пожилой женщины. Чаще всего из квартир убитых пенсионерок пропадало все ценное: серебро, золото, деньги, сберкнижки, иногда еда.

Грабителя и убийцу, которому девять лет удавалось скрываться от правоохранителей, называли «поволжским маньяком», «душителем», «Раскольниковым».

В одном из домов Башкирии его изображение попало на камеру видеонаблюдения, установленную в подъезде. Кадр запечатлел его сбоку, очертания были нечеткие, размытые, но после этого к рисованной ориентировке добавился еще и фоторобот «душителя».

После того, как налетчик "засветился" на камере в подъезде в Башкирии, у следователей появился его фотопортрет. Фото: СК.

Не раз за последние годы этот фотопортрет появлялся во многих пермских СМИ. За информацию о предполагаемом преступнике обещали сначала один миллион рублей, потом три. И были действительно такие, кто пытался помочь в поисках налетчика. Вот что в 2012 году к статье о душителе на сайте kp.ru написала одна пермячка:

- А что толку то? Я его видела. Сообщила в полицию, информацию передали участковому. А он говорит, звоните, как появится. А самого на месте не бывает. В общем, не дозвонишься. Меж тем маньяк крутился возле дома не один день. Принюхивался и присматривался. Но пенсионеры были начеку. Долго ж они так его ловить будут!

«Мог не убивать, но почему-то этого не делал»

В итоге вычислить «поволжского маньяка» удалось все-таки самим правоохранителям.

- В 2011-2012 годах с мест преступлений был изъят генетический материал предполагаемого преступника, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. - Расследование уголовного дела по фактам убийств 26 пожилых женщин не прекращалось все эти годы. Комплекс проведенных экспертиз позволил установить личность подозреваемого. Он был задержан в квартире на улице Главной города Казани.

Известно, что до начала «криминальных гастролей» 2011 года Радик Тагиров был судим за кражу и незаконное хранение оружия. Это случилось в 2009 году, освободился он в июне 2010 года, но вместо того, чтобы устроиться работать, вновь пошел по криминальной дороге.

На первом же допросе задержанный признался в своих злодеяниях.

- Жертв выбирал случайно, возле рынков смотрел, возле магазинов. Шел за теми, что с сумками были. Они домой иногда меня звали, иногда сам напрашивался, представляясь сотрудником управляющей компании, пришедшим чистить вентиляционные шахты. Когда женщины пускали меня к себе домой, я душил их. Накидывал руку со стороны спины и держал до тех пор, пока она не упадет.

- Почему именно душили? Почему выбрали именно этот способ?

- Он тихий, быстрый, безболезненный для них, мне казалось. Менее болезненный.

- Вы помните, сколько жертв на вашем счету?

- Нет, не помню, не считал, только из новостей.

- Первое свое убийство помните?

- Не совсем, вкратце.

- А в каком году вы начали убивать?

- В десятом получается, или в одиннадцатом, не помню уже.

- Что вас подтолкнуло на совершение убийства?

- Спонтанно все было, кушать хотел, а это была возможность получить легкие деньги.

- То есть убийства вы совершали с целью ограбления. А нельзя было не убивать этих женщин?

- Можно было, но я почему-то этого не делал.

- Почему все ваши жертвы – женщины именно пожилого возраста?

- Не могу объяснить.

Преступления пытались «повесить» на другого

Это ориентировка, по которой искали предполагаемого преступника в 2011-2012 годах. Фото: СК.

После серии убийств 11-12 годов «уральский Раскольников» затаился. Но в 2017 году о нем вспомнили вновь.

6 марта в Смоленской области была убита 56-летняя женщина. Почерк от ранее совершенных убийств пенсионерок немного отличался: налетчик зарезал ее и забрал из квартиры 10 тысяч рублей. Через несколько дней - 25 марта - в Самаре нашли задушенной хозяйку частного дома, пропали семь тысяч и два золотых кольца. На следующий день стало известно еще об одной жертве – зарезанной пенсионерке.

Полиция быстро задержала 38-летнего подозреваемого Павла Шайахметова. Тот признался в последних трех преступлениях. Поначалу следствие было уверено, что задержанный и есть тот самый «поволжский маньяк», но Павел начал отказываться от показаний.

- Мне пытаются еще и еще эпизоды какие-то прилепить, даже по тем местам, в которых я не был никогда в жизни, - были последние слова, сказанные Шайахметовым на суде, где ему избирали меру пресечения. На следующее утро он покончил с собой прямо в камере.

Настоящий же «душитель пенсионерок» все эти годы находился на свободе. Как удалось узнать журналистам «КП», после первого освобождения из колонии на работу его не брали и жил он в то время на улице. На свое первое убийство «душитель» решился из-за банального голода.

В последнее время он жил у подруги в поселке Дербышки в Татарстане, устроился на работу слесарем. Его гражданская жена воспитывала 12-летнего сына от первого брака, а еще родила Радику Тагирову сына. Сейчас мальчику всего шесть месяцев. Когда «душителя пенсионерок» задерживали, больше всего он переживал, что теперь его ребенок будет носить клеймо «сына убийцы».

У предполагаемого преступника взяли образцы биологического материала и назначили генетическую экспертизу. В ближайшее время следователи выйдут в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. «Уральскому Раскольникову» грозит пожизненное лишение свободы.

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