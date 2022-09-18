Следователи проверяют факты об избиении подозреваемого в убийстве девочки под Чусовым

Подозреваемый находится в СИЗО
Фото: Борис МЕРКУШЕВ
- В следственное управление поступило и зарегистрировано заявление адвоката, осуществляющего оказание юридической помощи гражданину, обвиняемому в совершении особо тяжкого преступления. По окончание проведения проверки в порядке статей 144-145 УПК в установленные законом сроки заинтересованные лица будут уведомлены о принятом следователем процессуальном решении, - сообщили «Комсомолке» в СУ СКР по Пермскому краю.
Напомним, накануне Мария Евтеева - адвокат подозреваемого в гибели 6-летней Насти из поселка Верхнечусовские Городки Виктора Мошкина - написала в следственный комитет заявление о том, что во время допроса правоохранительные органы оказывали на ее подзащитного давление. О том, какое именно давление оказывали на Виктора Мошкина, и почему именно он является главным подозреваемым, читайте в нашей публикации.
Мы будем продолжать следить за развитием событий.
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Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65
Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65
Почта: boris.merkushev@phkp.ru