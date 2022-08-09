Материалы уголовного дела составиляют 105 томов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Я не возражаю, чтобы меня снимали на камеры. Но прошу разрешить давать показания сидя – я инвалид, - это все, что произнес на заседании 19-летний Тимур Бекмансуров, который осенью прошлого года устроил бойню в пермском университете. Судебный процесс над ним начался во вторник в Пермском краевом суде.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Грозит пожизненно

Трагедия, напомним, случилась в сентябре 2021-го, когда первокурсник юрфака приехал в вуз с охотничьим ружьем, заряженным картечью. Он шел по территории кампуса и стрелял в людей, которые попадались на его пути.

Успел выстрелить около 30 раз, когда его остановил полицейский Константин Калинин: открыл огонь из табельного оружия и обезвредил преступника.

Жертвами Бекмансурова стали шесть человек, более 20 были ранены. 37 человек получили различные травмы – студенты, спасаясь от вооруженного преступника, в панике выпрыгивали из окон аудиторий.

Скриншот видео из соцсетей.

Экспертиза признала преступника вменяемым, то есть он осознавал последствия своих действий. Обвинительное заключение утверждала генеральная прокуратура. Бекмансурову предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям – убийство и покушение на убийство, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, умышленное повреждение чужого имущества...

Если бывшего студента признают виновным, ему грозит пожизненное лишение свободы.

«У меня нет сына!»

В зале суда были только журналисты и один из потерпевших - сотрудник университета Александр Суслонов. Никто из родных на процесс не пришел.

- У меня никакого сына нет, я ничего не хочу о нем знать, - ответил на звонок журналистов «КП» отец Бекмансурова.

Но мать все же поддерживает связь с сыном: носит в СИЗО передачки и пишет электронные письма. А еще пытается выбить через правозащитников инвалидную коляску. Во время задержания Бекмансурова ранили, врачи ампутировали ему ногу, поэтому в суд он приковылял на костылях. Вел себя спокойно, а на вопросы судьи отвечал тихо и односложно.

Уже на суде выяснилось, что у Бекмансурова новый адвокат, который не успел ознакомиться с материалами уголовного дела, в нем 105 томов. Судья дал защитнику две недели и назначил следующее заседание на 5 сентября. Также продлил подсудимому срок ареста – еще на три месяца.

«Никто не верил, что я выживу»

По делу о стрельбе в вузе проходят десятки потерпевших, но посмотреть в глаза своему обидчику пришел только Александр Суслонов, он специалист по связям с общественностью.

Александр Суслонов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- В тот день была хорошая погода, я решил немного отдохнуть от работы и прогуляться, - рассказал он «КП». – Началась стрельба, пуля попала мне в бедро.

Александр был одним из самых тяжелораненых. Первую экстренную операцию ему провели в Перми, потом отправили в столичную клинику.

- Я помню все, что произошло. Помню даже доктора, который летел со мной спецбортом. Вкус металла в глотке. Многие не верили, что я выживу, но я знал, что мой ангел-хранитель не даст мне умереть.

- Что почувствовали, когда увидели Бекмансурова?

- Только жалость. Мне кажется, он просто не ведал, что творил.

На больничном листе Александр находился полгода, но впереди - еще месяцы лечения и реабилитации.

- Будете подавать иск?

- Пока думаю об этом, с суммой тоже не определился. Сейчас главное – восстановить здоровье.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Полицейский Константин Калинин, остановивший вооруженного убийцу, в минувшем году был награжден орденом Мужества и досрочно получил звание лейтенанта полиции. Также ему вручили Строгановскую премию в номинации «За честь и достоинство» - 500 тысяч рублей. А как живет герой сегодня?

Константин с супругой Дарьей и сыном Мироном. Фото: семейный архив

Константин с женой Дарьей подумывают о втором ребенке. Напомним, их первенцу Мирону в сентябре исполнится два года. Живут в квартире, за которую выплачивают ипотеку. А полученные премии (кроме Строгановской их было еще несколько, в том числе впервые учрежденная премия имени генерал-майора милиции Ивана Владимировича Мажуры для сотрудников пермской полиции) направили на ремонт жилья.

- А так у меня все по-прежнему, все хорошо, - ответил на наш звонок Константин.

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Более подробно об этой трагедии здесь: Стрельба в пермском университете 20 сентября 2021 года