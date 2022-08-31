В Перми открываются мобильные пункты вакцинации

Сделать прививку против коронавирусной инфекции, гриппа и пневмококковой инфекции можно будет в четырех торговых центрах Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 31 августа в Пермском крае из-за роста заболеваемости COVID-19 ввели частичный масочный режим. Теперь носить средства индивидуальной защиты обязательно в поликлиниках, больницах и при посещении организаций социального обслуживания.

А с 1 сентября в Перми заработают и мобильные пункты вакцинации, где можно будет сделать прививку против коронавирусной инфекции, гриппа и пневмококковой инфекции.

- На этой неделе в краевом центре откроются два пункта вакцинации, на следующей – еще два, - сообщили в краевом Минздраве. - Публикуем график их работы.

С 1 по 11 сентября желающие смогут сделать прививку против коронавируса и гриппа без предварительной записи в торгово-развлекательном комплексе «Планета». График работы: по четвергам и пятницам с 16.00 до 20.00, по субботам — с 12.00 до 16.00.

С 1 по 4 сентября будет работать прививочный пункт в ТРК СпешиLove. График работы: с 11.00 до 17.00.

С 8 сентября пункты вакцинации против коронавируса, гриппа и пневмококковой инфекции откроются в ТРК «Семья». График работы в ТРК «Семья»: по четвергам и пятницам с 15.00 до 19.00, по субботам — с 11.00 до 15.00.

Также 8 сентября мобильный пункт вакцинации откроется у торгового центра «Кит», он будет работать с 12.00 до 18.00.

Сделать прививку от новой коронавирусной инфекции могут все желающие старше 18 лет при отсутствии противопоказаний. Перед вакцинацией проводится медицинский осмотр. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

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