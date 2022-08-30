Ответы на 13 важных вопросов о новой волне коронавируса в Пермском крае

Уже сейчас в общественных местах можно увидеть людей, которые без объявления масочного режима начали носить маски. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Есть две новости: плохая и хорошая. Плохая: коронавирус продолжает жить с нами, а хорошая: 90% заболевших переносят его в легкой форме или бессимптомно.

Новая волна пришла в Пермский край в конце августа. По данным Минздрава, количество заболевших в последние две недели увеличилось в восемь раз по сравнению с началом лета. Какой будет новая волна? Готова ли медицина к тому, чтобы помочь всем заболевшим? Какие коронавирусные ограничения нас ожидают?

На днях в Перми прошел «Прямой эфир» заместителя министра здравоохранения Пермского края Евгения Камкина и начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Евгения Смирнова. Медики и эпидемиологи дали ответы на эти и другие вопросы.

1. Введут ли коронавирусные ограничения в школах?

- Дистанционное обучение сопровождает нас давно, еще с докоронавирусных времен, - объясняет Евгений Смирнов. - Обычно во время подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ кто-то из детей уходит на больничный, кто-то отправляется на карантин и продолжает дистанционное обучение. Класс отправляется на карантин, если в нем заболели 20% учеников. Если таких классов много, на дистант может быть отправлена вся школа. Решение о переводе на дистант, исходя их эпидемиологической ситуации, принимает директор образовательного учреждения.

Перед началом нового учебного года Роспотребнадзор объявил о возобновлении ограничительных мер для противодействия распространению коронавирусной инфекции в школах. С началом учебы возобновляются «утренние фильтры» с измерением температуры и вводится запрет на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях с привлечением людей из сторонних организаций. А сотрудники школьных столовых должны готовить и подавать пищу в одноразовых или многоразовых масках со сменным фильтром.

- Родителям напоминаем, что больных детей с респираторными явлениями на учебу допускать не будут, поэтому не отправляйте заболевшего ребенка в школу, а дайте ему возможность поправиться, - напомнили эпидемиологи.

2. Вернутся ли к нам маски?

Решение о введении масочного режима принимает оперштаб при губернаторе на основании той информации, которая поступает из Минздрава и Роспотребнадзора. Перед принятием решения анализируются темпы заболеваемости, в каких территориях отмечается рост и тяжесть заболевания.

- Но уже сейчас в общественных местах можно увидеть людей, которые без объявления масочного режима начали носить маски, - говорит Евгений Смирнов. - И это правильно: они сами заботятся о своем здоровье. Маски - это один из механизмов прекращения передачи вирусов, которые помогают в три-четыре раза снизить вероятность заражения. С началом новой волны носить маски в обязательном порядке начали сотрудники медицинских организаций и социальных учреждений с круглосуточным пребыванием. Можно напомнить и про дезинфекцию рук, а также введение температурных фильтров. Все эти меры не являются финансово затратными, а больше являются культурой общества в целях защитить себя от болезни, которая унесла большое количество жизней.

3. Обязан ли пациент или покупатель надевать маску?

- Требование носить маску в поликлинике на сегодняшний день отсутствует, - отметил Евгений Камкин. - И если будут случаться негативные эпизоды, связанные с отказом в оказании медицинской помощи, это недопустимо. Но так как сейчас у нас большой процент бессимптомного носительства, мы настоятельно рекомендуем при посещении поликлиники носить маски. Это поможет снизить вероятность контакта с заболевшим человеком, а также поможет защитить ваших пожилых близких от инфицирования.

Много вопросов вызывает и тема ношения масок в магазинах и банках, где руководство самостоятельно вводит масочный режим. Не откажут ли в обслуживании, если у клиента отсутствует маска или он по каким-либо причинам не хочет ее надевать?

- Ведение масочного режима для сотрудников, которые ежедневно сталкиваются с большим количеством посетителей, дело разумное, но никаких ограничений к посетителям быть не должно, - считают медики. – В этом случае каждый сам принимает решение о своем здоровье и думает о своей безопасности.

4. Какая вакцина есть в наличии?

- В Пермском крае имеется сейчас два типа вакцины: это «Спутник V» и Гам-КОВИД-Вак М для вакцинации детского населения, - говорит Евгений Камкин. - На складах хранится более 100 000 доз и при первой же потребности она выдается медучреждениям.

5. Каким коллективным иммунитетом мы обладаем?

- Сейчас показатели коллективного иммунитета у нас очень низкие, менее 7 процентов. Рассчитывается коллективный иммунитет из общего количества жителей Пермского края, в который входят и взрослые, и дети. Затем считается иммунитет у тех, кто прошел вакцинацию, сделал ревакцинацию и переболел. По методическим рекомендациям, в эпидемический период вакцинация реально работает полгода, а далее защита падает и идет снижение иммунного ответа, поэтому рекомендуется ревакцинация. Но даже если высчитывать коллективный иммунитет исходя из того, что сертификат действует год, то и в этом случае показатели коллективного иммунитета будут в Пермском крае не более 50%. А этого недостаточно, чтобы входить в повышение заболеваемости и справляться с эпидемическим подъемом. Цифры должны быть не менее 60-70%.

6. Сколько раз можно ревакцинироваться?

Не так давно Всемирная организация здравоохранения сделала заявление, что ревакцинироваться от COVID-19 можно не более трех раз. Так ли это? И какая схема более правильная?

- В прошлом году нам удалось охватить первичной вакцинацией около 70% жителей Пермского края, - объясняет Евгений Камкин. – Однако прошло полгода, вирус мутировал, и мы вновь наблюдаем повышение заболеваемости. Поэтому расслабляться не стоит. Первичная вакцинация является двукратной. Через полгода рекомендуется ревакцинироваться - сделать третью прививку. Далее речь уже идет о бустерной вакцинации, которая делается раз в год. Эта схема очень похожа на вакцинацию от клещевого энцефалита, которая делается с определенной периодичностью для поддержания иммунного ответа. Если вакцинация происходит реже, она не закончена или делается не регулярно, то лучше ревакцинироваться раз в полгода.

7. Защитит ли вакцина от мутаций вируса?

- У всех заболевших мы отслеживаем иммунный статус, - говорит врач. - И судя по полученным данным, можем сказать, что количество заболевших после вакцинации не превышает 3-7%. К тому же, болеют вакцинированные пациенты в более легкой форме. И пусть с учетом мутации вируса иммунитет у человека будет не такой сильный, но все равно он будет защищать.

8. Когда ждать пика новой волны?

- Вопрос этот сложный, - объясняет Евгений Смирнов. - Сейчас дети пойдут в школы, начнется формирование новых коллективов. Каждый из ребят успел за лето познакомиться с какими-то вирусами и сейчас начнется обмен ими. У кого-то это происходит на уровне бессимптомных вариантов, а у кого-то проявляется конкретная клиника. Начало учебы, естественно, даст скачок роста вирусных инфекций, в том числе и COVID -19.

- А учитывая, что инкубационный период у заболевания сейчас не две недели, а меньше, то заболеваемость будет развиваться волнообразно, с постепенным нарастанием к октябрю-ноябрю, - добавил Евгений Камкин. - Первый всплеск мы ожидаем 10-12 сентября, второй подъем заболеваемости будет связан с сезонными факторами, такими, как понижение температуры.

9. Откроются ли мобильные пункты вакцинации?

- Обращений за вакцинацией в последние недели стало больше, поэтому сейчас мы рассматриваем вопрос об открытии мобильных пунктов, - отметил Евгений Камкин. – Вероятней всего, сделаем это по мере поступления назальных насадок. Это новая форма введения вакцины. Она простая и более удобная (через носовую полость, - Ред.). Чтобы вводить вакцину таким способом, не требуется каких-либо особых санитарно-эпидемиологических требований к мобильным пунктам или другим общественным местам, где будет проходить вакцинация.

Заявку на поставку насадок Минздрав уже сделал и в ближайшее время ждет первую небольшую пробную партию.

10. Будут ли вакцинировать детей?

- Мы уже с весны вакцинируем детей с 12 до 17 лет вакциной Гам-КОВИД-Вак М. Она имеется в наличии, но сожалению родители не очень сильно настроены на вакцинацию, а ведь сейчас, по данным Роспотребнадзора, наибольший рост заболеваемости отмечается именно в группе от 0 до 17 лет. Рост по сравнению с предыдущей неделей составляет 150%! А что будет, когда в школах начнется формирование детских коллективов? Поэтому обращаемся к родителям с напоминанием, что не стоит забывать о такой защите от инфекции, как вакцинация.

11. Где можно получить QR-код?

- QR-код сейчас отменен. Единственное, что выдается после прививки - это сертификат о вакцинации. Никаких других решений по этому вопросу пока не предполагается.

12. Как пройти тестирование на коронавирус?

- Ежедневно в Пермском крае тестирование на коронавирус проводят десятки государственных и частных лабораторий. Недавно в край пришло более полумиллиона тестов на антиген, на основании которых можно поставить диагноз. Тестируются сейчас все, кто обратился к медикам с симптомами ОРВИ. Также исследование проводят тем пациентам, которые были в экстренном порядке госпитализированы в медучреждения. Для этих групп тестирование проводится бесплатно.

Также в обязательном порядке тестируется все, кто проходит плановую госпитализацию, граждане, прибывающие из-за рубежа и сотрудники летних лагерей. Каждая лаборатория передает информацию о результатах тестирования на единый портал, и она попадает в личный кабинет на сайте Госуслуг каждому гражданину. Если тест положительный, то доктор отправляет экстренное извещение каждому пациенту.

13. Хватит ли коек в больницах?

- Весной, после снижения заболеваемости, все больницы начали оказывать плановую помощь по своему профилю, - отмечает Евгений Камкин. - Сейчас в регионе работает 665 коек в инфекционных стационарах, куда госпитализируют пациентов с подтвержденным COVID-19. Обязательно проходят лечение в стационарах пациенты с патологиями, утяжеляющими течение коронавирусной инфекции: это онкологические заболевания, инфаркт и инсульт. Однако из всех заболевших госпитализируется сейчас пока только 10%. И это минимум, из того, что было за все предыдущие периоды. И мы надеемся, что госпитализированных в эту волну будет меньше. Однако у нас есть план готовности в случае ухудшения ситуации. В прошлую волну мы сумели развернуть более 5 000 коек для лечения заболевших с COVID-19.

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