Губернатор подписал Указ о частичном введении масочного режима в Пермском крае

В поликлинику теперь нужно приходить в маске. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

31 августа губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал Указ о мероприятиях, которые вводятся из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в Пермском крае.

Напомним, ежедневно в регионе выявляется от 700 до 1000 заболевших, а впереди – начало нового учебного года, когда начинается формирование новых детских коллективов и пойдет обмен вирусами. Именно в это время врачи и эпидемиологи ждут подъема заболеваемости.

Своим Указом от 31 августа Дмитрий Махонин постановил обязать всех физических лиц, находящихся на территории Пермского края, носить маски при посещении медицинских организаций и организаций социального обслуживания.

А также рекомендовал жителям и гостям Пермского края использовать маски в общественном транспорте, на вокзалах, во время поездки в такси и в других общественных местах. Носить средства индивидуальной защиты рекомендуется также всем участникам массовых мероприятиях.

Указ губернатора вступил в силу с момента его подписания.

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