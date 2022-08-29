CK: пропавшую в Пермском крае 23-летнюю девушку убили

no_titie

Следователи Чусового возбудили уголовно дело по статье "Убийство" после того, как пропавшую 23-летнюю Татьяну нашли погибшей.

- В вечернее время в лесном массиве у одного из домов по улице Стаханова города Чусовой обнаружено тело потерпевшей с признаками насильственной смерти. Назначены необходимые судебные экспертизы, во взаимодействии с сотрудниками полиции организованы мероприятия по установлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУС КР по Пермскому краю.

Напомним, 23-летняя Татьяна пропала 26 августа. Как рассказали «КП-Пермь» родственники девушки, вечером этого дня Таня пошла в один из местных баров. Как говорят родные, из увеселительного заведения она уехала в компании с барменом на такси. Через два дня - поздним вечером 28 августа - девушку нашли мертвой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Пермском крае нашли мертвой 23-летнюю медсестру

Родные считают, что девушку убили (Подробнее...)