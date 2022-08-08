Чудовищное по свой жестокости преступление произошло 4 августа в одной из пермских квартир. Фото предоставлено знакомыми убитой

- Мы все в шоке от произошедшего. Расправиться с такой жестокостью только зверь может, - с ужасом в голосе говорит подруга убитой 21-летней Валерии.

Нанес более 50 ударов

Чудовищное по свой жестокости преступление произошло 4 августа в одной из пермских квартир. Обезумевший 26-летний молодой человек схватил нож и начал бить им свою возлюбленную. Он нанес девушке более 50 ударов, после чего завернул тело в ковер и выбросил с балкона третьего этажа.

Как рассказывают знакомые Валерии, девушка недавно вернулась с отдыха - она была на море, и, по одной из версии, причиной убийства могла стать ревность. Максим мог подозревать ее в курортном романе. Однако большинство друзей склоняются к версии, что в момент преступления Максим был под воздействием запрещенных препаратов.

Максим и Валерия. Фото со страницы Максима ВКонтакте

- Утром с Лериного телефона мне позвонил Максим и спросил, не видела ли я ее, - рассказывает одна из знакомых убитой. - Я ответила, что нет. Он сказал, что пришел домой, увидел в квартире каких-то мужиков, убил одного из них, а тело завернул в ковер. Потом он попросил предупредить его, если я узнаю, где Лера. Я больше не могла спать, зная, что Максим употребляет запрещенные препараты, в голову лезли самые страшные мысли. В городе меня не было, поэтому я обзвонила наших знакомых и просила кого-нибудь прийти на квартиру, узнать, что там произошло, а также сходить в комнату общежития, посмотреть, не пришла ли туда Лера. Позже мне позвонили Лерины родители и сказали, что ее больше нет. Максим избил ее, сломал нос, а потом зарезал, то ли ножом, то ли отверткой. Потом завернул тело в ковер и хотел вывезти на ее же машине, но не успел, его поймали.

Сейчас Максим задержан, вскоре его ждет суд и долгий тюремный срок. Валерию похоронили 7 августа, в сентябре ей могло исполнится 22 года.

Встречались два года

Валерии родилась и выросла в городе Оса. После окончания школы в 2018 году поступила в ПГНИУ на географический факультет и перебралась в Пермь.

На фотографиях кажется, что Максим и Валерия были счастливой парой. Фото со страницы Максима ВКонтакте

- Она была очень хорошим человеком - добрая, целеустремленная, с характером, - рассказывает подруга детства убитой девушки. - В школе она была активной, участвовала во всех творческих мероприятиях, хорошо училась. У нее было много друзей. Недавно она окончила вуз и уже устроилась на работу. За три дня до убийства у нее был бы первый рабочий день.

Как рассказывают знакомые Валерии, со своим молодым человеком Максимом она познакомилась два года назад. Родные девушки были против их союза. О Максиме известно немного, он родом из Верещагино и, судя по его странице ВКонтакте, занимался промышленным альпинизмом.

В ближайшее время преступление прокомментируют в правоохранительных органах. Мы опубликуем комментарий на нашем сайте.

UPD: В МВД прокомментировали зверское убийство девушки.

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