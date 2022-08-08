В МВД прокомментировали зверское убийство 21-летней пермячки

На фотографиях кажется, что Максим и Валерия были счастливой парой. Фото со страницы Максима ВКонтакте

Как мы уже сообщали, 4 августа в Перми произошло зверское убийство: 26-молодой человек с особой жестокостью убил свою 21-летнюю возлюбленную.

Тело девушки нашли в кустах вблизи многоквартирного дома по улице Аркадия Гайдара. Оно было завернуто в ковер. Полицейские осмотрели место происшествия, провели поквартирный обход и опросили возможных очевидцев, а также отрабатывали связи погибшей. Оперативники тщательно проверяли все возможные версии и в скором времени по подозрению в убийстве задержали ранее судимого 26-летнего жителя Верещагино - молодого человека девушки.

- Выяснилось, что подозреваемый ревновал свою возлюбленную и систематически подвергал ее побоям. В роковую ночь в ходе ссоры злоумышленник, не сдержав свой пыл, напал с кухонным ножом на беззащитную девушку, нанес ей около десяти ударов в грудную клетку и более 20 ударов в область шеи. От полученных травм девушка скончалась. Чтобы скрыть следы преступления, фигурант завернул тело потерпевшей в ковер, перевязал веревкой и скинул с балкона 3 этажа. Затем спустился вниз и стал перемещать тело к автомобилю. Однако его заметили прохожие . Опасаясь быть задержанным, подозреваемый скрылся, - сообщили в пресс-службе МВД по городу Перми.

Следователи Мотовилихинского района возбудили уголовное дело статье «Убийство». Фигуранта заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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