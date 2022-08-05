«Если бы мы не рискнули, она утонула»: пермяки рассказали, как спасли девочку на Каме

Сарван и Иван спасли девочку, которая тонула в Каме.

- Небесные силы были на стороне этой девочки, иначе не скажешь, - вспоминает Сарван Шарифов. – У меня вчера вся жизнь перед глазами пролетела. Это течение – что-то нереальное, и выбрались мы оттуда только благодаря Богу.

Трагедия, которой удалось избежать, случилась 4 августа рядом с Коммунальным мостом. 27-летний Сарван Шарифов вместе с еще одним отдыхающим – 29-летним Иваном вытащили из Камы девочку.

Все произошло после обеда. Сарван отдыхал у реки вместе с мамой. Он рассказал, что оказался там совершенно случайно.

- Я предложил маме поехать за город, на пляж в санаторий, но она не захотела ехать далеко и предложила отдохнуть в городе, - рассказывает Сарван. – Я ее сначала отговаривал, но потом мы все же поехали в сторону центрального пляжа и остановились недалеко от бетонных плит возле Коммунального моста.

- Мы отдыхали, разговаривали и уже собрались уезжать, как я услышал крики: «Помогите, помогите, я тону!» Увидел, как в реке, метрах в 50 от берега, человек тонет. Его голова то на поверхность поднималась, то под воду уходила. Как я мог остаться в стороне?

Сарван смог доплыть до девочки первым. Фото: личный архив героя.

Сарван, не раздумывая, бросился в воду. Одновременно с ним поплыл в сторону тонущей девушки еще один парень - Иван.

- Мы подплывали к ней, и я чувствовал, что нас уносит. – продолжает Сарван. - Понимал, или мы сейчас рискнем, или она уйдет под воду - и все. Я рискнул и подплыл к ней первый и толкал ее к Ивану, он ее подхватил. Не знаю, как сам смог выплыть, меня тянуло назад, но какая-то сверхсила помогла выбраться.

Иван Ошев тогда просто проходил мимо. Он шел с официального пляжа и был уже у бетонных плит, когда услышал крики о помощи.

- Я увидел, что в воду бросились двое парней, один проплыл немного, вернулся обратно, видимо, понял, что сил не хватит, - рассказывает Иван. – Тогда я тоже рванул в реку, Сарван первый доплыл до нее, и потом я ее принял. Меня удивило, что девочка спокойно вела себя на воде, она меня не топила, не хваталась, даже помогала выплывать.

Когда все оказались на берегу, парни упали без сил и долго приходили в себя. Казалось, сердце выпрыгнет из груди.

- Девочка вышла из воды серо-белого цвета, пошатываясь. После этого она поспешила уйти с пляжа, - рассказывает Анастасия Мочалова, которая видела момент спасения. – Она только сказала мне, что ей 15 лет и пришла на реку с подружкой. Пока парни спасали ее, я все это время звонила 112, надеялась, что на помощь придут спасатели на лодке, но те появились позже. А когда «скорая» и полиция приехали на место, девочка уже сбежала.

Новость, о том, что парни спасли девочку, разлетелась по социальным сетям. Героев благодарят за настоящий поступок, но они скромничают.

- Мама о том, что я спас девочку, узнала из интернета, - рассказывает Иван. – Сначала ахала, а потом говорит: «Ты мой герой!».

Иван вовремя подплыл и помогал выбраться ей из течения.

Иван работает в компании по установке натяжных потолков. Раньше занимался единоборствами.

- Я всегда плавал хорошо, понимал, что могло случиться, но был уверен в своих силах, - говорит Иван.

А мама Сарвана все видела своими глазами и ужасно боялась за сына, но благодаря ему девочку удалось спасти. Сарван работает в сфере лесозаготовки, раньше тоже занимался восточными единоборствами, а еще он очень творческий человек – поет и работает моделью, снимается для глянцевых журналов.

Кстати, оба героя не женаты. Сарван сказал, что вообще хочет жениться и сейчас находится в активном поиске жены.

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