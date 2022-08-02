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Общество2 августа 2022 5:55

По следам Варлама Шаламова: тополя «Робин Гуды», алмазные шахты и бескрайняя тайга

Экспедиция пермских историков побывала на Северном Урале, в местах, описанных в «Вишерском антиромане»
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Экспедиция отправилась в путь на судне на воздушной подушке.

Экспедиция отправилась в путь на судне на воздушной подушке.

«Могучее двуногое дерево стояло на пригорке. Ветер и старость сорвали кору со стволов двух сросшихся тополей – босой гигант в коротких штанах был и впрямь похож на шотландского героя. Робин Гуд шумел и размахивал руками».

Этот тополь, описанный Варламом Шаламовым в рассказе «Алмазная карта», до сих пор растет на Вишере, рядом с поселком Кутим. В этом убедились пермские историки, совершившие экспедицию по следам рассказов Варлама Шаламова.

Тополь, описанный Варламом Шаламовым в рассказе «Алмазная карта», до сих пор растет на Вишере

Тополь, описанный Варламом Шаламовым в рассказе «Алмазная карта», до сих пор растет на Вишере

«Путь казался бесконечным»

Напомним, в 1929 году 21-летний Варлам Шаламов был арестован за «антисоветскую деятельность» и отправлен в Вишерский лагерь, где как раз начиналась стройка бумажного комбината. Свои воспоминания о пребывании в Вишерлаге писатель впоследствии запечатлел в книге «Вишерский антироман». Ее полная версия впервые была издана в Перми в этом году. В нее вошли, в том числе, 14 ранее никогда не публиковавшихся рассказов. Рукописи этих рассказов были украдены у писателя еще при его жизни и возвращены только 20 лет спустя.

Издателем полной версии антиромана стал музей-заповедник «Пермь-36» по инициативе уполномоченного по правам человека в Пермском крае. А после выхода книги сотрудники музея решили своими глазами посмотреть на те места, которые описывал Шаламов. В июле состоялась совместная экспедиция музея–заповедника «Пермь-36» и Вишерского природного заповедника. Кстати, в число иллюстраций к книге Шаламова вошли фотографии, сделанные директором Вишерского заповедника Павлом Бахаревым. Целью экспедиции стал Кутим.

Сейчас на месте Кутима – большое поле.

Сейчас на месте Кутима – большое поле.

Варлам Шаламов, который был отправлен в Кутим в составе геологической разведочной группы, добирался до тех мест несколько дней. «С последней пристани мы поднимались десять суток вверх по горной реке – на шестах проталкивая челнок-осиновку вдоль берегов. Пятые сутки мы ехали верхом, потому что реки уже не было – осталось только каменистое русло. Еще день лошади шли тайгой по вьючной тропе, и путь казался бесконечным», - читаем мы в его книге.

Пермским путешественникам на эту поездку потребовалось менее суток. На судне на воздушной подушке они вышли из Красновишерска в 11 часов утра и в 11 часов вечера были на месте. Им повезло. В этом году река была полноводная, в отличие от засушливого 1931 года.

Уходя, бельгийцы взорвали завод

- Сейчас на месте Кутима – большое поле: тайга, тайга – а посередине пустое место, на котором растут те самые тополя – «Робин Гуды», - рассказывает специалист по связям с общественностью музея-заповедника «Пермь-36» Вячеслав Дегтярников. - Понятно, что они были высажены здесь специально. В уральской тайге такие не растут.

А ранее в этом удаленном месте находился крупный металлургический завод. Его историю Шаламов излагает так:

«Здесь когда-то, еще при царе, была бельгийская железорудная концессия. Завод, две домны, узкоколейка, поселок, школа, певицы из Вены. Концессия давала большие барыши. Железо плавили в баржах по паводкам – весной и осенью. Срок концессии кончался в 1912 году. Русские промышленники во главе с князем Львовым, которым не давали спокойно спать сказочные барыши бельгийцев, просили у царя передать дело им. Они добились успеха – концессия бельгийцам не была продлена. От оплаты затрат бельгийцы отказались. Они ушли. Но, уходя, взорвали все – завод и домны, в поселке камня на камне не оставили. Даже узкоколейку разобрали до последнего стыка рельс».

Среди деревьев в тайге до сих пор встречаются остатки кирпичной кладки. Строилось все надежно, на века. Но принцип «Не доставайся же ты никому!» оказался сильнее.

Среди деревьев в тайге до сих пор встречаются остатки кирпичной кладки.

Среди деревьев в тайге до сих пор встречаются остатки кирпичной кладки.

- Мы осмотрели остатки завода, все то, что когда-то видел сам Шаламов, - рассказывает сотрудник музея «Пермь-36» Павел Аликин. - Хотя, конечно, сейчас там все еще в большей степени разрушено. И сложно представить , что когда-то в Кутиме жило 5 тысяч человек. Это очень много для Северного Урала. Там ходил паровоз, была проведена телефонная связь - чуть ли не раньше, чем в Перми, и уж, конечно, раньше, чем в Чердыни. Очень удивительно, что европейцы освоили такой медвежий угол и поставили там современные на тот момент технологические печи.

Железо, золото или алмазы?

Хотя овчинка, вероятно, стоила выделки. Даже сейчас участники экспедиции обнаружили выходящие на поверхность залежи железной руды с содержанием металла до 80 процентов. Пригодным для промышленного использования считается руда с содержанием железа 50 процентов и выше. Впрочем, среди местных жителей ходили слухи, что на самом деле иностранные концессионеры добывали в Кутиме не столько железо, сколько золото. Там встречаются россыпи кварца, попадаются и песчинки золота, правда, не в том количестве, чтобы было выгодно его добывать.

А геологическая экспедиция, о которой пишет Шаламов в «Алмазной карте», официально была отправлена начальником управления Вишерских лагерей особого назначения Эдуардом Берзиным, который также руководил строительством Вишерского целлюлозно-бумажного комбината, на поиски серного колчедана, необходимого для производства бумаги. Но, судя по шаламовскому тексту, в большей степени Берзин интересовался вишерскими алмазами. Впрочем, безрезультатно. Их месторождение открыли только в 1940-х годах. Штольня же, пробитая во время поисков колчедана, сохранилась и до сих пор. Она носит название Берзинской шахты. Экспедиция пермских историков побывала и в этой штольне, где сохранились мощные бревна, поддерживающие вход в рукотворную пещеру. Но вокруг все та же глухая тайга.

Экспедиция пермских историков побывала и в штольне Берзина, где сохранились мощные бревна, поддерживающие вход в рукотворную пещеру.

Экспедиция пермских историков побывала и в штольне Берзина, где сохранились мощные бревна, поддерживающие вход в рукотворную пещеру.

- В 1930-е годы советские власти присматривались к Кутиму, если бы тогда восстановили железную дорогу, там можно было бы построить большой металлургический завод, - продолжает Павел Аликин. - Но в то время руки до этого не дошли, а потом Кутим был и вовсе заброшен. Последний поселенец, который жил на Кутимском заводе, был вывезен оттуда в 1968 году. А в 1987 году Павел Бахарев установил на месте завода металлическую памятную стелу.

Павел Бахарев установил на месте завода металлическую памятную стелу

Павел Бахарев установил на месте завода металлическую памятную стелу

«Жизнь штука сложная»

В 2022 году отмечается 115-летие со дня рождения Варлама Шаламова. В преддверии юбилея в прошлом году в Красновишерске был открыт памятник писателю. А в Пермском крае этот год носит имя Шаламова.

- Сейчас верховья Вишеры и Кутим мало посещаемы, - говорит Вячеслов Дегтярников. - Но можно было бы разработать для сплавщиков туристический маршрут, связанный с Шаламовым. Места труднодоступные, но при желании попасть туда можно. Этот маршрут мог бы стать еще одной литературной достопримечательностью Прикамья.

По итогам экспедиции будет создан документальный фильм, в который также войдет история обретения рукописи «Вишерского антиромана». А 30 октября в Красновишерске пройдет большая Всероссийская научно-практическая конференция, на которую обещал приехать наследник авторских прав Варлама Шаламова - Александр Ригосик.

- Пребывание Шаламова в Северном Прикамье многое сделало для становления его личности, он начался там как писатель, - говорит Павел Аликин. - Шаламов в конце жизни обращался к своему вишерскому опыту, вспоминал Соликамск, Вишеру и антироман «Вишера» – это итог его творческого пути. Вернувшись в Москву после пребывания в Вишерлаге, Шаламов внимательно отслеживал публикации в газетах о событиях, происходящих в Красновишерске, и с большим интересом относился к тому, что происходило здесь. И известна его фраза, выведенная им по итогам первого заключения: «Жизнь - штука сложная, но бояться ее не нужно».

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