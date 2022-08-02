По следам Варлама Шаламова: тополя «Робин Гуды», алмазные шахты и бескрайняя тайга

Экспедиция отправилась в путь на судне на воздушной подушке.

«Могучее двуногое дерево стояло на пригорке. Ветер и старость сорвали кору со стволов двух сросшихся тополей – босой гигант в коротких штанах был и впрямь похож на шотландского героя. Робин Гуд шумел и размахивал руками».

Этот тополь, описанный Варламом Шаламовым в рассказе «Алмазная карта», до сих пор растет на Вишере, рядом с поселком Кутим. В этом убедились пермские историки, совершившие экспедицию по следам рассказов Варлама Шаламова.

Тополь, описанный Варламом Шаламовым в рассказе «Алмазная карта», до сих пор растет на Вишере

«Путь казался бесконечным»

Напомним, в 1929 году 21-летний Варлам Шаламов был арестован за «антисоветскую деятельность» и отправлен в Вишерский лагерь, где как раз начиналась стройка бумажного комбината. Свои воспоминания о пребывании в Вишерлаге писатель впоследствии запечатлел в книге «Вишерский антироман». Ее полная версия впервые была издана в Перми в этом году. В нее вошли, в том числе, 14 ранее никогда не публиковавшихся рассказов. Рукописи этих рассказов были украдены у писателя еще при его жизни и возвращены только 20 лет спустя.

Издателем полной версии антиромана стал музей-заповедник «Пермь-36» по инициативе уполномоченного по правам человека в Пермском крае. А после выхода книги сотрудники музея решили своими глазами посмотреть на те места, которые описывал Шаламов. В июле состоялась совместная экспедиция музея–заповедника «Пермь-36» и Вишерского природного заповедника. Кстати, в число иллюстраций к книге Шаламова вошли фотографии, сделанные директором Вишерского заповедника Павлом Бахаревым. Целью экспедиции стал Кутим.

Сейчас на месте Кутима – большое поле.

Варлам Шаламов, который был отправлен в Кутим в составе геологической разведочной группы, добирался до тех мест несколько дней. «С последней пристани мы поднимались десять суток вверх по горной реке – на шестах проталкивая челнок-осиновку вдоль берегов. Пятые сутки мы ехали верхом, потому что реки уже не было – осталось только каменистое русло. Еще день лошади шли тайгой по вьючной тропе, и путь казался бесконечным», - читаем мы в его книге.

Пермским путешественникам на эту поездку потребовалось менее суток. На судне на воздушной подушке они вышли из Красновишерска в 11 часов утра и в 11 часов вечера были на месте. Им повезло. В этом году река была полноводная, в отличие от засушливого 1931 года.

Уходя, бельгийцы взорвали завод

- Сейчас на месте Кутима – большое поле: тайга, тайга – а посередине пустое место, на котором растут те самые тополя – «Робин Гуды», - рассказывает специалист по связям с общественностью музея-заповедника «Пермь-36» Вячеслав Дегтярников. - Понятно, что они были высажены здесь специально. В уральской тайге такие не растут.

А ранее в этом удаленном месте находился крупный металлургический завод. Его историю Шаламов излагает так:

«Здесь когда-то, еще при царе, была бельгийская железорудная концессия. Завод, две домны, узкоколейка, поселок, школа, певицы из Вены. Концессия давала большие барыши. Железо плавили в баржах по паводкам – весной и осенью. Срок концессии кончался в 1912 году. Русские промышленники во главе с князем Львовым, которым не давали спокойно спать сказочные барыши бельгийцев, просили у царя передать дело им. Они добились успеха – концессия бельгийцам не была продлена. От оплаты затрат бельгийцы отказались. Они ушли. Но, уходя, взорвали все – завод и домны, в поселке камня на камне не оставили. Даже узкоколейку разобрали до последнего стыка рельс».

Среди деревьев в тайге до сих пор встречаются остатки кирпичной кладки. Строилось все надежно, на века. Но принцип «Не доставайся же ты никому!» оказался сильнее.

Среди деревьев в тайге до сих пор встречаются остатки кирпичной кладки.

- Мы осмотрели остатки завода, все то, что когда-то видел сам Шаламов, - рассказывает сотрудник музея «Пермь-36» Павел Аликин. - Хотя, конечно, сейчас там все еще в большей степени разрушено. И сложно представить , что когда-то в Кутиме жило 5 тысяч человек. Это очень много для Северного Урала. Там ходил паровоз, была проведена телефонная связь - чуть ли не раньше, чем в Перми, и уж, конечно, раньше, чем в Чердыни. Очень удивительно, что европейцы освоили такой медвежий угол и поставили там современные на тот момент технологические печи.

Железо, золото или алмазы?

Хотя овчинка, вероятно, стоила выделки. Даже сейчас участники экспедиции обнаружили выходящие на поверхность залежи железной руды с содержанием металла до 80 процентов. Пригодным для промышленного использования считается руда с содержанием железа 50 процентов и выше. Впрочем, среди местных жителей ходили слухи, что на самом деле иностранные концессионеры добывали в Кутиме не столько железо, сколько золото. Там встречаются россыпи кварца, попадаются и песчинки золота, правда, не в том количестве, чтобы было выгодно его добывать.

А геологическая экспедиция, о которой пишет Шаламов в «Алмазной карте», официально была отправлена начальником управления Вишерских лагерей особого назначения Эдуардом Берзиным, который также руководил строительством Вишерского целлюлозно-бумажного комбината, на поиски серного колчедана, необходимого для производства бумаги. Но, судя по шаламовскому тексту, в большей степени Берзин интересовался вишерскими алмазами. Впрочем, безрезультатно. Их месторождение открыли только в 1940-х годах. Штольня же, пробитая во время поисков колчедана, сохранилась и до сих пор. Она носит название Берзинской шахты. Экспедиция пермских историков побывала и в этой штольне, где сохранились мощные бревна, поддерживающие вход в рукотворную пещеру. Но вокруг все та же глухая тайга.

Экспедиция пермских историков побывала и в штольне Берзина, где сохранились мощные бревна, поддерживающие вход в рукотворную пещеру.

- В 1930-е годы советские власти присматривались к Кутиму, если бы тогда восстановили железную дорогу, там можно было бы построить большой металлургический завод, - продолжает Павел Аликин. - Но в то время руки до этого не дошли, а потом Кутим был и вовсе заброшен. Последний поселенец, который жил на Кутимском заводе, был вывезен оттуда в 1968 году. А в 1987 году Павел Бахарев установил на месте завода металлическую памятную стелу.

Павел Бахарев установил на месте завода металлическую памятную стелу

«Жизнь штука сложная»

В 2022 году отмечается 115-летие со дня рождения Варлама Шаламова. В преддверии юбилея в прошлом году в Красновишерске был открыт памятник писателю. А в Пермском крае этот год носит имя Шаламова.

- Сейчас верховья Вишеры и Кутим мало посещаемы, - говорит Вячеслов Дегтярников. - Но можно было бы разработать для сплавщиков туристический маршрут, связанный с Шаламовым. Места труднодоступные, но при желании попасть туда можно. Этот маршрут мог бы стать еще одной литературной достопримечательностью Прикамья.

По итогам экспедиции будет создан документальный фильм, в который также войдет история обретения рукописи «Вишерского антиромана». А 30 октября в Красновишерске пройдет большая Всероссийская научно-практическая конференция, на которую обещал приехать наследник авторских прав Варлама Шаламова - Александр Ригосик.

- Пребывание Шаламова в Северном Прикамье многое сделало для становления его личности, он начался там как писатель, - говорит Павел Аликин. - Шаламов в конце жизни обращался к своему вишерскому опыту, вспоминал Соликамск, Вишеру и антироман «Вишера» – это итог его творческого пути. Вернувшись в Москву после пребывания в Вишерлаге, Шаламов внимательно отслеживал публикации в газетах о событиях, происходящих в Красновишерске, и с большим интересом относился к тому, что происходило здесь. И известна его фраза, выведенная им по итогам первого заключения: «Жизнь - штука сложная, но бояться ее не нужно».

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