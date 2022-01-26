В книгу вошли два чемодана украденных рукописей: в Перми впервые полностью издали «Вишерский антироман» Варлама Шаламова

Варлам Шаламов во время первого заключения. Иллюстрация к книге

В Перми впервые была издана полная версия книги Варлама Шаламова «Вишерский антироман», в которую вошли, в том числе, 14 ранее никогда не публиковавшихся рассказов. Рукописи этих рассказов были украдены у писателя еще при его жизни и возвращены только 20 лет спустя.

Рассчитывали, что писатель уже не вернется

- Это практически детективная история, - рассказывает Валерий Есипов, исследователь творчества Варлама Шаламова. – Шаламов в последние годы тяжело болел и не мог следить за сохранностью своих архивов. Часть рукописей он передал своей близкой подруге Ирине Сиротинской, сотруднице Центрального государственного архива литературы и искусства. А часть хранилась у него дома.

Осенью 1978 года писатель улетел в Ялту, в дом творчества.

- Пока Шаламова не было, двое его знакомых, назовем их Книголюбка и Философ, решили, что он уже не вернется, и проникли в его квартиру, - продолжает биограф писателя. – Они увезли к себе оставшийся архив Шаламова. Когда тот вернулся, обнаружил отсутствие рукописей. Писатель поднял шум: «Меня обворовали!». Книголюбка с Философом пообещали вернуть архив, но позднее. И все тянули с возвращением. Только в 1998 году, после настойчивых обращений Ирины Сиротинской, Философ принес ей в архив два чемодана с рукописями Варлама Шаламова. А Книголюбка так свою часть и не вернула. Оставшиеся рукописи Шаламова сейчас находятся в частном архиве.

В возвращенной части и оказались неизвестные главы «Вишерского антиромана». Некоторые из них являются черновиками, а некоторые – вполне завершенными рассказами.

Обложка книги

«Летопись моей души»

- «Вишера» - одно из последних произведений Шаламова, он его писал в 1970-х годах и дописать не успел, - говорит Вячеслав Дегтярников, сотрудник музея-заповедника истории политических репрессий «Пермь-36». - После смерти писателя «антироман» собрали из отдельных рукописей, но удалось найти не все его фрагменты.

Первое издание «Вишерского антиромана» было подготовлено Ириной Сиротинской. Сейчас авторские права на произведения Варлама Шаламова принадлежат сыну Сиротинской Александру Ригосику. И когда в год 115-летия Варлама Шаламова в Перми было решено издать полную версию, с учетом украденных и возвращенных рукописей, он дал согласие на публикацию, но с одним условием - книга не должна продаваться, а только распространяться бесплатно.

В «Вишерский антироман» добавили четыре полностью оконченных рассказа и десять незавершенных. Также в книгу вошли не публиковавшиеся ранее стихи Варлама Шаламова, главы «Колымских рассказов», которые касаются пребывания писателя в Вишлаге, большое количество фотографий и рисунков, запечатлевших строительство Вишерского целлюлозно-бумажного комбината и Березниковского химкомбината, в котором участвовал Шаламов-заключенный.

- Шаламов не писал обличительную книгу о лагерях, он всегда говорил о своих произведениях: «Это летопись моей души», - отметил Валерий Есипов. - Несмотря на незавершенность, «Вишерский антироман» является уникальным произведением русской литературы ХХ века.

«Что мне дала Вишера?»

В Вишерский лагерь 21-летний Варлам Шаламов был отправлен в 1929 году за «антисоветскую деятельность»: его арестовали во время облавы в подпольной типографии, где печатали «Завещание Ленина».

- Вначале он, как все заключенные, таскал бревна, а осенью его, как бывшего студента, перевели в инженерно-технические сотрудники, - рассказывает биограф Шаламова.

В те годы строительство Вишерского комбината возглавил Эдуард Берзин, который к лозунгу о перековке заключенных отнесся с полной ответственностью и создал в лагере более-менее благоприятные условия. Заключенные были сыты, одеты, обуты.

«Лагерная зона, новенькая, «с иголочки», блестела. Каждая проволока колючая на солнце сияла, слепила глаза. Сорок бараков по двести пятьдесят мест в каждом на сплошных нарах в два этажа. Баня с асфальтовым полом на 600 шаек с горячей и холодной водой. Клуб с кинобудкой и большой сценой. Превосходная новенькая дезкамера. Конюшня на 300 лошадей…» - писал о пребывании в Вишлаге Варлам Шаламов.

Сейчас на месте Вишерского ЦБК - развалины. Иллюстрация к книге

Это уже потом будет Колыма, о которой Шаламов позже напишет: «Нас привезли сюда умирать…».

«Что мне дала Вишера? Это три года разочарований в друзьях, несбывшихся детских надежд. Необычайную уверенность в своей жизненной силе. Испытанный тяжелой пробой - начиная с этапа из Соликамска на Север в апреле 1929 года, - один, без друзей и единомышленников, я выдержал пробу - физическую и моральную. Я крепко стоял на ногах и не боялся жизни. Я понимал хорошо, что жизнь - это штука серьезная, но бояться ее не надо. Я был готов жить», - эти строки из «Вишерского антиромана» Варлама Шаламова подводят итог его пребывания в лагере на севере Пермского края.

19 февраля презентация книги состоится в Москве, в Музее ГУЛАГа.

Издатели планируют впоследствии перевести полную версию книги всемирно известного писателя на английский язык.