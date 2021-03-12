«Нашли украденные главы». В Перми впервые полностью будет издан «Вишерский антироман» Варлама Шаламова

Варлам Шаламов во время первого заключения. Фото: википедия

«Что мне дала Вишера? Это три года разочарований в друзьях, несбывшихся детских надежд. Необычайную уверенность в своей жизненной силе. Испытанный тяжелой пробой - начиная с этапа из Соликамска на Север в апреле 1929 года, - один, без друзей и единомышленников, я выдержал пробу - физическую и моральную. Я крепко стоял на ногах и не боялся жизни. Я понимал хорошо, что жизнь - это штука серьезная, но бояться ее не надо. Я был готов жить», - эти строки из «Вишерского антиромана» Варлама Шаламова подводят итог его пребывания в лагере на севере Прикамья.

- «Вишера» - одно из последних произведений Шаламова, он его писал в начале 1970-х годов и дописать не успел, - говорит Вячеслав Дегтярников, заведующий отделом информационно-просветительской деятельности музея-заповедника истории политических репрессий «Пермь-36». - После смерти писателя «антироман» собрали из отдельных рукописей, но удалось найти не все его фрагменты.

Сейчас в Перми готовится к изданию книга Варлама Шаламова, в которой «Вишера» впервые будет представлена в полном объеме сохранившихся глав.

- У литературного наследия Шаламова трудная судьба: часть его архива в конце 1970-х годов была украдена и лишь позднее возвращена, и то не полностью, - рассказал «Комсомолке» Валерий Есипов, исследователь творчества Варлама Шаламова. – В возвращенной части и оказались неизвестные главы «Вишерского антиромана». Некоторые из них являются черновыми, некоторые – беловыми. Сейчас мы готовим полное издание с учетом всех имеющихся авторских редакций и вариантов, с комментариями, с большим количеством фотографий, а также рисунков, запечатлевших строительство Вишерского ЦБК и Березниковского химкомбината, в котором участвовал Шаламов-заключенный.

Кроме «Вишеры» в книгу войдут не публиковавшиеся ранее стихи Варлама Шаламова, а также главы «Колымских рассказов», которые касаются пребывания писателя в Вишлаге.

Строительство Вишерского бумкомбината. Фото: Красновишерский районный краеведческий музей.

- Шаламов не писал обличительную книгу о лагерях, он всегда говорил о своих произведениях: «Это летопись моей души», - продолжил Валерий Есипов. - Разумеется, «Вишерский антироман» является ценнейшим историческим источником об эпохе первой советской пятилетки. Но в первую очередь это новаторское литературное произведение, представляющее симбиоз мемуарных очерков, художественных новелл и философских эссе. Несмотря на незавершенность, «антироман» является уникальным произведением русской литературы ХХ века.

Издавать книгу будет Музей «Пермь-36» при поддержке уполномоченного по правам человека в Пермском крае.

- Символично, что недавно сотрудниками музея «Пермь-36» была найдена старая дверь Соликамского монастыря, где находилась пересыльная тюрьма ОГПУ. За этой тюремной дверью, по легенде, сидел Шаламов. Он ее даже описывал в «Вишере», - отметил Вячеслав Дегтярников. - Теперь эта дверь хранится в нашем музее как один из экспонатов той эпохи. А новое издание «Вишерского антиромана» можно назвать «дверью к Шаламову», которую откроют читатели.