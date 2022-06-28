Следователи рассказали подробности гибели двух молодых рыбаков в Пермском крае

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Мы уже писали о том, что в минувшие выходные в пруду в Юрлинском районе Прикамья погибли двое рыбаков - 21 и 23 лет. Лодка с молодыми людьми перевернулась и они утонули. В следственном отделе по Кудымкарскому району рассказали подробности трагедии.

В субботу, 26 июня, четверо жителей Юрлы отправились на рыбалку на местный пруд. Ближе к вечеру двое молодых людей спустили на воду лодку и рыбачили с нее, а двое других оставались на берегу. В какой-то момент лодка перевернулась, и рыбаки начали тонуть. Приятели, которые оставались на берегу, к этому времени уже уснули и не слышали криков о помощи. Под утро одиноко плывущую лодку заметили местные жители, рядом с ней плыли вещи: кепка, сапоги, кофта. Очевидцы поняли, что произошла беда и побежали в полицию.

На место ЧП приехала следственно-оперативная группа и вечером в воскресенье им удалось найти тело одного из утонувших. Тело второго молодого человека в ночь на вторник достал из воды участковый уполномоченный полиции, который увлекается дайвингом. В гидрокостюме он опустился на дно водоема и поднял достал из воды бездыханное тело молодого рыбака.

Известно, что на рыбалке мужчины употребляли алкоголь.

- По факту произошедшего проводится проверка, назначены необходимые экспертизы, - сообщила руководитель следственного отдела по Кудымкарскому району Татьяна Вековшинина

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