Пермяк случайно убил друга, пытаясь спасти от смерти

Фото: Тимур ХАНОВ.

В декабре прошлого года два пермяка употребляли наркотики. Вдруг один из них потерял сознание. Второй, полагая, что товарищу нужна срочная медпомощь, решил ее оказать, хоть и не имел для этого специальных навыков. Мужчина начал сдавливать грудную клетку друга и наносить ему удары ладонями по лицу. В результате тот скончался.

После экспертизы выяснилось, что смерть наступила из-за черепно-мозговой травмы, полученной в результате оказания ярой медпомощи. Мужчина вину признал. Индустриальный районный суд Перми вынес ему приговор по статье «Причинение смерти по неосторожности».

С учетом обстоятельств преступления, данных о личности подсудимого и того факта, что раньше он уже сидел в тюрьме, было назначено наказание - 10 месяцев колонии общего режима. Пресс-служба Пермского краевого суда сообщает, что приговор первой инстанции оставлен без изменений.

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